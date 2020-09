Krever 900 millioner kroner av staten – ble tilbudt 50.000 kroner

Investoren Berge Gerdt Larsen går til sak mot staten med et rekordkrav på 900 millioner kroner for erstatning og oppreisning etter straffeforfølgning.

Berge Gerdt Larsen smilte blidt for fotografen på Oljeindustripolitisk seminar i Sandefjord i januar i år, men er ikke like blid på norske myndigheter. Vis mer Marius Lorentzen / E24

Publisert: Oppdatert: 7. september 2020 17:57 , Publisert: 7. september 2020 17:44

«Statens sivilrettsforvaltning tilkjenner Berge Gerdt Larsen 50.000 kroner i oppreisning. Krav om erstatning for økonomisk tap avslås. Krav om erstatning for advokatutgifter avvises», heter det i et 19 siders vedtak fra Statens sivilrettsforvaltning fra begynnelsen av juni i år.

Investoren Berge Gerdt Larsen fikk med det blankt avslag på rekordkravet på ca. 900 millioner kroner som han i fjor fremmet mot staten for å få både økonomisk erstatning og oppreisning etter straffeforfølgning.

Nå har Larsen svart på avslaget fra juni i år med å stevne først Justisdepartementet og så Finansdepartementet.

Berge Gerdt Larsen Berge Gerdt Larsen (67) er en Bergens-basert investor og forretningsmann som særlig har satset på olje- og offshoreselskaper.

Larsen har tidligere blant annet vært styreleder i DNO. I dag er han stor eier i oljeselskapet Petrolia.

Bladet Kapital beregnet Larsens formue til ca. 400 mill. kr i 2018, mens den ble beregnet til 1,1 mrd. kr på det høyeste i 2006.

De siste årene har Larsen vært involvert i en langvarig strid med først norske skattemyndigheter og så påtalemyndigheten. Striden begynte for alvor da han ble siktet for grov skatteunndragelse i 2006. Vis mer vg-expand-down

Strid i snart to tiår

Larsens konflikt med norske myndigheter har nå strukket seg over snart to tiår (se tidslinje under). Det hele begynte med en skattesak tilbake i 2002, og vil nå ende med hans søksmål om å få erstatning. Larsen var først i forsvarsposisjon, men har gått til en rekke motangrep etter at han i straffesaken mot ham til slutt ble frifunnet av Gulating lagmannsrett i 2016.

I tillegg til selve søksmålet om økonomisk erstatning og oppreisning har Larsen og den norske stat også barket sammen i flere andre tilknyttede rettssaker i kjølvannet av lagmannsrettens dom.

Det gikk tidlig surt mellom Larsen og myndighetene, da ligningskontoret i Bergen i 2004 ville endre hans ligning. Og etter at Larsen i februar 2006 først gjennom et stort oppslag i Bergens Tidende fikk vite han var siktet for grov skatteunndragelse, skar det seg fullstendig.

Larsen (nr. 2 fra v.) sammen med sine advokater i tingretten i september 2012. Det gikk ikke bra. Men han kom grusomt tilbake i lagmannsretten i 2015. Vis mer Marit Hommedal / NTB scanpix

Langvarig strid for Berge Gerdt Larsen 2002: Bergen ligningskontor innleder undersøkelser av et selskap eid av Berge Gerdt Larsen. 2005, november: Siktelse som holdes hemmelig for ham, tas ut mot Larsen. 2006, februar: Bergens Tidende forteller om siktelsen etter lekkasje fra politiet. 2011, juni: Endelig tiltale mot Larsen tas ut for grov utroskap og 15 tilfeller av grov skatteunndragelse. 2012, september: Straffesaken mot Larsen startet i Bergen tingrett. 2013, oktober: Dømmes i Bergen tingrett for to tilfeller av grov utroskap og 14 tilfeller av grov skatteunndragelse. Straff settes til fengsel i fem år og en bot på 3 mill. kr 2016, august: Larsen frifinnes for alle forhold av Gulating lagmannsrett. 2019, april: Larsen retter et krav om erstatning og oppreisning etter urettmessig straffeforfølgning på til sammen 898 mill. kr 2020, juni: Larsen får avslag fra Statens sivilrettsforvaltning på krav om erstatning etter straffeforfølgning. Han gis 50.000 kroner i oppreisning for politilekkasjen. 2020, juni: Larsen stevner staten ved Justisdepartementet med krav på 900 mill. kr. Vis mer vg-expand-down

Les også Anker ikke frifinnelsen av Berge Gerdt Larsen

Nektet å forklare seg

Larsen ville ikke la seg avhøre av politiet, og avla først en full forklaring i lagmannsretten.

Det forholdet at Larsen ikke ville forklare seg for politiet er hovedbegrunnelsen for at Statens sivilrettsforvaltning har avvist hans rekordkrav helt. Larsens krav er, i all hovedsak, basert på hans beregnede økonomiske tap i perioden han var siktet, tiltalt og dømt.

– Hvorfor avga ikke Larsen forklaring?

– Dette var en straffesak som bygget på underliggende skattesaker. I skattesakene hadde Larsen forklart seg grundig for skattemyndighetene over flere år. Skatteetaten anmeldte likevel Larsen for såkalt opplysningssvikt, med andre ord at han skal ha gitt uriktige opplysninger, svarer Larsens advokat, Eirik Øverland.

– Skulle han nå i etterkant ønske at han hadde avgitt forklaring?

– Larsen avga forklaring for lagmannsretten, da saken hadde kommet inn i forsvarlige rammer, og Larsen var gitt fullt innsyn i sakens omfattende bevisdokumentasjon og fått forsvarlig tid til å gjennomgå denne, fremholder Øverland.

– Forklaringen gikk over tyve rettsdager og var basert på de tidligere forklaringene som Larsen hadde gitt til skattemyndighetene, men som skattemyndigheten og påtalemyndigheten altså ikke trodde på. Gulating lagmannsrett la på sin side disse forklaringene til grunn for frifinnelsen, fortsetter Øverland.

Seniorrådgiver Else Kristine Lien i Statens sivilrettsforvaltning. Vis mer Statens sivilrettsforvaltning

Politilekkasje gir 50.000 kroner

Av et samlet krav på 900 millioner kroner tilkjennes Larsen kun 50.000 kroner i oppreisning. Dette fordi politiet lakk den hemmelige siktelsen mot ham til Bergens Tidende.

– Hvordan vurderer dere de 50.000 kronene i oppreisning?

– Det viktigste ved oppreisningen er at staten ved dette erkjenner ansvar. Erstatningsbeløpet på kr 50.000 er etter Larsens syn for lavt for ti års uberettiget forfølgning grunnet på et feilaktig rettsgrunnlag, med et enormt medietrykk utløst av et taushetsbrudd fra politiets side, som de for øvrig ble dømt for, svarer Øverland.

Hos Statens sivilrettsforvaltning, som er instansen som behandler krav om erstatning for straffeforfølgning, tar de søksmålet mot Justisdepartementet til etterretning.

– Vi mener at vurderingen vi har gjort i vårt vedtak er korrekt, men tar til etterretning at Larsen har tatt ut søksmål for å få prøvet spørsmålet for retten, sier seniorrådgiver Else Kristine Lien i Statens sivilrettsforvaltning.

Jo Lunder hadde rekorden for krav om erstatning for straffeforfølgning, med en halv milliard kroner, inntil Berge Gerdt Larsens 900 millioner krones krav smadret den rekorden. Vis mer Bringedal, Terje

Thorleif Engers ankesak om erstatning skal trolig opp i august 2021. I bakgrunnen hans to forsvarere under straffesaken, Ellen Holager Andenæs og Jan Erik Teigum. Vis mer Stein J. Bjørge

Larsen er ikke alene

Berge Gerdt Larsen er ikke alene om å saksøke staten for erstatning etter straffeforfølgning i saker med mistanke om økonomisk kriminalitet.

Jo Lunder tidligere konsernsjef i mobilselskapet VimpelCom og John Fredriksens selskap Seatankers, og Thorleif Enger, tidligere konsernsjef i Yara, har begge saker på gang (se tabellen under).

Engers tidligere underordnede i Yaras konsernledelse Daniel Clauw har derimot helt nylig trukket sin anke. Også Clauw ble dømt for ett forhold i tingretten, men frikjent helt i lagmannsretten. Clauw krevde ca. 17,5 millioner kroner, men fikk avslag av både sivilrettsforvaltningen og tingretten.

– Clauw, som bor i Frankrike, hadde anket saken, men han trakk i vår anken etter at ankesaken ble utsatt på grunn av korona, sier Clauws advokat Fredrik Berg i Fend advokatfirma.