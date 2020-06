«Hele» Norges skolefotograf er konkurs

Ariel Foto har tatt bilder for skoler landet over i mer enn 30 år. Nå er eventyret over.

Illustrasjonsfoto Vis mer Berit Roald

Publisert: Oppdatert: 17. juni 2020 11:39 , Publisert: 17. juni 2020 10:27

Skolefotografen har ikke tjent noe i år og har en samlet gjeld på 25 millioner kroner. Det ble spikeren i kisten for skolefotografen.

– Det ble åpnet konkurs mandag formiddag så det er fortsatt ganske nytt, sier oppnevnt bostyrer Ann-Gunn Edvardsen til E24.

Hun forklarer likevel at grunnlaget for konkursen er skyldig moms og at banken har tatt pant i kundefordringer, vare- og driftslageret.

Daglig leder Stefan Gunnar Wallin sier at årsaken er det store momskravet som det ikke var mulig å utarbeide en nedbetalingsplan eller få utsatt frist på, samt en samlet gjeld på 25 millioner kroner.

– Vi har i hele år forhandlet med Skatteetaten, og dessverre fikk vi ingen utsettelse. Dermed finnes det ingen annen vei enn å akseptere at man tar denne veien med en konkurs, sier han.

Coronasmell og høy gjeld

– Det er naturligvis også coronapandemien som spiller inn. Vi har ikke hatt noe business i år, og derfor har det ikke vært mulig å hente inn finansiering for å dekke momskravet, forklarer Wallin.

Han utdyper selskapets høye gjeld, og forklarer at det var en omstilling i skolefotografibransjen i perioden fra 2013 til omtrent 2017 hvor det ble ren e-handel.

Les på E24+ (for abonnenter) Dette er konkurstegnene du må vite om

– Overgangen til det innebar at omsetningen gikk ned, og det tok noen år før bransjen klarte å tilpasse kostnadsnivåer og bli lønnsomme.

Den mest hektiske perioden for skolefotografer er fra skolestart og frem til jul, men det er fortsatt oppdrag på vårparten, legger han til.

Les på E24+ (for abonnenter) Dette skjer når en bedrift går konkurs

Fortsetter i nytt selskap

Den daglige lederen forteller videre at de allerede holder på å starte opp et nytt selskap hvor de 13 ansatte og 50 frilanserne får være med videre.

– Vår ambisjon er å følge alle de forpliktelser vi har.

Han sier videre at de regner med at kundene de har hatt i mange år vil at de samme fotografene skal fortsette å arbeide for dem.

– Vi har holdt på i 30 år og tror at servicen også er viktig for skolene.