Bensinstasjoner stenger og over 100 holder nattestengt - frykter påskesmellen

Det dramatiske fallet i trafikken har ført til at bensinstasjonbutikker over hele landet stenger på natten - og noen stenger helt ned.

STENGT: Flere bensinstasjoneiere har valgt å stenge helt ned fordi coronaviruset holder folk hjemme. Enda flere har nattestengt eller reduserte åpningstider. Vis mer Sindre Hopland

Publisert: Publisert: 10. april 2020 19:52

– Alle våre stasjoner har måttet innføre nattestengt for å redusere kostnader, sier Thommas Østborg Landsem, som er franchiseeier i St1-systemet og driver seks bensinstasjoner i Oslo.

Han har også stengt den ene stasjonen helt, da denne butikken var avhengige av faste kunder fra taxi- og byggebransjen.

Landsem sier han hverken har stengt eller nattestengt noen av stasjonene tidligere.

– Når trafikken på veien går så dramatisk ned så blir det selvfølgelig vanskelig å drive bensinstasjon. Det er svært krevende, sier Landsem.

Når man ser på trafikktallene fra Statens Vegvesen er det ikke vanskelig å forstå hvorfor omsetningen har sunket som en stein.

I Oslo- og Akershus har trafikkvolumet gått ned med 31,4 prosent sammenlignet med i fjor, ifølge Statens Vegvesens siste tall fra forrige uke. Utviklingen er lik eller verre i de andre storbyene.

40 prosent nedgang i salget

Der matbutikkene stadig må fylle på hyllene, ser bensinstasjonbutikkene helt motsatt effekt.

– Vi ser rundt 40 prosent nedgang i omsetning i butikker og 30 prosent nedgang i drivstoffsalg , sier Sigrid Louise Philippart, kommunikasjonssjef i St1.

Franchisedriver Landsem sier tallet er representativt også for hans stasjoner.

St1 har over 300 bensinstasjonbutikker spredt utover Norge, og over 2.500 ansatte.

Til vanlig er mange bensinstasjonene døgnåpne, men selskapet opplyser nå at over 50 prosent av butikkene holder stengt over natten.

I tillegg har tre butikker stengt helt ned, selv om pumpene holder åpent, opplyser Philippart i St1

– Har dette skjedd tidligere?

– Ikke meg bekjent, sier Philippart.

Konkurser

Bensinstasjonbransjen har sett stadig fallende omsetning og færre utsalgssteder, en utvikling som ofte går utover distriktene hvor bensinstasjon er en viktig samlingsplass for lokale.

Den siste undersøkelsen fra Virke Servicehandel, som kom før regjeringens krisepakker, maler et meget dystert bilde, hvor ni av ti fryktet for bransjens fremtid.

Til tross for at man nå har fått på plass støtteordninger, tror leder for Virke KBS, Iman Winkelman, at flere vil gå konkurs som følge av krisen.

– Det er typisk franchisetakere som driver for egen regning og risiko. Flere har svak egenkapital, og ikke noe morselskap i ryggen som kan bidra med kapital, sier Winkelman.

Franchisetaker Landsem sier han ikke tror det går mot konkurs, men advarer:

– Kortsiktig så skal vi klare oss, men hvis situasjonen vedvarer utover sommeren så vil det raskt bli utfordrende. Det er begrenset hvor lenge man kan stå i det.

Påskesmell

At omsetningen blir rekordsvak for bensinstasjonene som følge av coronakrisen kommer på toppen av et svært svakt fjorår, der omsetningen i butikkene gikk tilbake 4,2 prosent.

Spesielt ille er det for de stasjonene som ligger langs veien der nordmenn vanligvis kjører til påskefjellet.

– For mange stasjoner er det påsketrafikken som sørger for en solid drift gjennom resten av året.

Det bekreftet blant annet daglig leder, Roger Danielsberg, ved Bolleland, en Shell-stasjon på Espa i Stange.

– Store utfartsdager er det vi lever av, sier Danielsberg som selv er permittert.

Han sier at påsken står for rundt 30 prosent av den årlige omsetningen i første halvår.

