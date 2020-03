I disse kommunene har nesten ingen søkt om dagpenger: – Umåtelig hyggelig med en gladsak

Coronakrisen fører til skyhøye permitteringstall og dyster stemning i store deler av det norske næringslivet. Samtidig finnes det lyspunkter: I Hattfjelldal i Nordland og i Folldal i Østerdalen har nesten alle en jobb å gå til hver dag.

FORELØPIG FORNØYDE: Ordførerne Harald Lie i Hattfjelldal og Kristin Langtjernet i Folldal leder kommunene med lavest permitteringstall. Vis mer Privat

Publisert: Publisert: 28. mars 2020 08:01

Torsdag skrev E24 om den akutte krisen i hyttekommunene Hol, Hemsedal og Trysil.

Her har én av fem arbeidstagere søkt om dagpenger under permittering siden coronakrisen for alvor traff Norge. De tre kommunene topper dermed den dystre Nav-statistikken.

Samtidig som 20 prosent av arbeidsstyrken i Hol kommune har søkt om dagpenger, jobber kommunen på spreng for å håndtere et høyt antall smittetilfeller.

Men sør i Nordland, i den lille Helgelandskommunen Hattfjelldal, er situasjonen en ganske annen.

Blant de 1.300 innbyggerne er foreløpig ingen påvist smittet av coronaviruset. Så langt har bare ti personer søkt om dagpenger etter å ha blitt permittert eller blitt varslet om permittering. Det tilsvarer 1,5 prosent av arbeidsstyrken.

– Det er ingen som så langt har kontaktet meg fordi de er bekymret for inntekten sin, sier ordfører Harald Lie (Sp).

– Men det er klart. Også vi har forskjellige tjenester der det plutselig ikke er jobb.

I FULL SVING: På sponplatefabrikken går produksjonen foreløpig som normalt. Bedriften planlegger ikke permitteringer med det første. Vis mer Arbor

– Kan bli vanskelig

Landbruket og hjørnesteinsbedriften Arbor får mye av æren for de lave permitteringstallene. Sponplateprodusenten sysselsetter rundt 70 personer av kommunens innbyggere. Her går foreløpig produksjonen som normalt.

– Det er kjempeflott at vi kan være i full sving. Ingenting er bedre enn det, sier administrerende direktør Bjørn Jarmund.

Så langt har bedriften ingen planer om å permittere ansatte. Skulle det imidlertid endre seg, vil det slå hardt ut på kommunens tall.

– Vi registrerer det som skjer. Vi er bekymret for hva som skjer med byggeaktiviteten over neste kneik. Når halve Norge står stille, så blir vel kanskje folk litt mer forsiktige, sier Jarmund.

FØLGER MED: Administrerende direktør i Arbor, Bjørn Jarmund. Vis mer Privat

Også ordføreren er tydelig på at ting kan endre seg raskt.

– Jeg er ikke bekymret. Det blir feil å si. Konsekvensene har ikke kommet hit ennå, men det er klart det er en grad av usikkerhet her også. Det kan bli vanskelig etter hvert.

– Umåtelig hyggelig

Også i Folldal er situasjonen i næringslivet tilnærmet normal – foreløpig.

– Som ordfører i disse dager er det umåtelig hyggelig med en gladsak. Det er mye alvor, mye som er trist og mange piler som peker nedover. Da er dette gledelig. Det er det ingen tvil om, sier ordfører Kristin Langtjernet (Ap).

Kommunen har rundt 1550 innbyggere. Heller ikke her er noen påvist smittet. De siste to ukene har 14 personer søkt om dagpenger under permittering. Det tilsvarer 1,7 prosent av arbeidsstyrken.

Forklaringen er blant annet at kommunen selv er en stor arbeidsgiver. I tillegg viser ordføreren til store enheter som gjenvinningsbedriften Norfolier og Primar, den største bacalao-produsenten i landet.

– Disse sysselsetter mange, og her går mye som tilnærmet normalt. Hvis det endrer seg, så vil tallene hos oss se ganske annerledes ut, sier Langtjernet.

Få ansatte i reiselivsbransjen

I tillegg har reiselivsbedriftene i kommunen få ansatte.

– Enkelte næringer er mer utsatt enn andre. Vi har for eksempel ikke noe hotell i kommunen vår, og dermed rammer ikke dette oss på samme måte, sier hun.

Men til tross for hyggelige tall er heller ikke Folldal upåvirket av coronakrisen.

– Vi har for eksempel enkeltpersonforetak som er veldig sårbare, og som ikke har hverdager med arbeid og innhold.

– Det merkes godt når vi er et så lite samfunn. Vi merker godt utfordringene og kan lett ta del i bekymringene og utfordringene hver enkelte har, sier Langtjernet.

