Vinmonopolet har sørget for 2,68 milliarder kroner ekstra i statskassen

Stengte grenser fører til at milliarder av ekstra skatte- og avgiftskroner flyter inn i statskassen.

Vinmonopolet har blitt monopol på ordentlig under krisen. Det viser seg i selskapets egne regnskaper, og det betyr også friske penger inn i en slunken statskasse.

For mens milliarder av kroner går ut i støtteordningen, har Vinmonopolet så langt i år sikret staten 2,68 milliarder ekstra i skatter og avgifter, viser nye beregninger per 22. august.

Aller mest utgjør alkoholavgiften som sikrer staten inntekter fra polet så langt i år på 1,63 milliarder kroner.

– Vi befinner oss midt i en historisk situasjon med tilnærmet full stopp i grensehandel og taxfree og betydelig redusert skjenking landet rundt; en historisk situasjon som resulterer i historiske tall, sier kommunikasjonssjef i Vinmonopolet, Jens Nordahl.

Slik fordeler Vinmonopolets skatter og avgiftene til staten Til sammen 2,68 milliarder kroner fordeler på følgende måte: Per 31.07.2020 Selskapsskatt: 72 millioner kroner Statens overskuddsandel: 128 millioner kroner Per 22.08.2020 Merverdiavgift: 830 millioner kroner Alkoholavgift: 1,630 milliarder kroner Emballasjeavgift: 19 millioner kroner Miljøavgift: 6 millioner kroner Vis mer vg-expand-down

– Gledelig

Samtidig som tallene fra Vinmonopolet og grensehandelen blir kjent, har regjeringen begynt å jobbe med det nye statsbudsjettet, og Høyre har annonsert at en samlet programkomité har gått inn for en kraftig svekkelse av alkoholavgiftene.

Det gleder generalsekretær Ingunn Jordheim i Vin- og brennevinsleverandørenes forening (VBF).

– Det er kjempebra at Høyre gjør seg sitt ansvar bevisst, men jeg håper at det er andre partier som vil gjøre noe med dette allerede i arbeidet med det nye statsbudsjettet, sier Jordheim og fortsetter:

– Nå som vi virkelig ser hvor mye penger som kan komme inn i felleskassen og hvor mange arbeidsplasser dette kan skape. Hvis ikke dette åpner øynene på norske politikere, så vet jeg ikke hva som skal til, sier Jordheim.

– De sitter og gråter på andre siden av grensen, og det at nordmenn ikke kommer og handler, har blitt løftet opp på høyt politisk nivå i Sverige, sier hun.

Lokale myndigheter i blant annet Strömstad har i vår jobbet hardt for at grensen skal bli åpnet igjen.

Ingunn Jordheim, generalsekretær i Vin- og brennevinsleverandørenes forening (VBF). Vis mer Jan Petter Lynau

Krf: Raserer norsk alkoholpolitikk

Kristelig Folkeparti har en annen oppfatning av saken enn VBF.

– Jeg deler engasjementet til Høyre om å skape arbeidsplasser, men det blir helt feil ende å starte med å ødelegge og rasere god alkoholpolitikk man har bygget opp over år, og som også er en viktig del av regjeringsplattformen, sier stortingsrepresentant og parlamentarisk leder i Krf, Hans Fredrik Grøvan.

Han referer til at nordmenn drikker minst i Norden, og at dette skyldes politikken på området.

– Ville det vært vanskelig å sitte i regjering med Høyre om man gikk inn for dette?

– Vi får først se om dette faktisk blir Høyres politikk, men jeg kan i hvert fall si det slik - det er ekstremt viktig for KrF å videreføre dagens politikk, sier Grøvan som også er negativ til å senke sukkeravgiften.

Han legger til at det er for lett å tro at grensehandelen vil stoppe opp om avgiftene senkes, men har få konkrete forslag til hvordan handelen i Sverige kan bøtes på.

Tidligere denne uken var KrF ute i Vårt Land og programfestet at dagens taxfree-ordning burde avvikles. Det er et forslag venstresiden i norsk politikk har vært positive til. Både Arbeiderpartiet, KrF, Sp og SV har vært positive til at Vinmonopolet tar over driften, et forslag som også var oppe i Stortinget i 2018, men som til slutt ikke fikk flertall.

Krfs stortingsrepresentant Hans Fredrik Grøvan er svært negativ til Høyres forslag om å senke alkoholavgiftene for å skape nye norske arbeidsplasser. Han mener dette må gjøres på andre måter enn å senke prisene på øl og vin. Vis mer Ruud, Vidar / NTB scanpix

Mulig at staten tar enda mer av overskuddet

Vinmonopolet har ikke planer om å sende alle pengene som tjenes ekstra i år, rett til staten.

Overskuddet har de siste årene blitt delt i to, hvor halvparten går tilbake til staten, og den andre halvparten blir lagt til monopolets egenkapital.

Kommunikasjonsdirektør i Vinmonopolet, Halvor Bing Lorentzen, sier at akkurat hvor stor del av overskuddet eier tar, kan forandre seg hvert år, og at det dermed er for tidlig å si noe om hvor mye ekstra penger man vil sitte igjen med.

Interne dokumenter som E24 har fått tilgang til, viser at resultatet før skatt anslås å lande på 365 millioner kroner, noe som er solide 211 millioner bedre enn budsjettert.

På spørsmål om potensielle ekstra midler skal investeres i noe spesielt, uttalte Vinmonopol-topp, Elisabeth Hunter, følgende før sommeren:

– Nei, vi har ikke noen nye planer utover det vanlige, som innebærer oppussing av noen butikker og normal videreutvikling av nettsidene våre. Vi har ingen planer om å ta av på grunn av dette.

99 prosent nedgang i grensehandelen

For dagligvarebransjen, og alle andre som selger ting som nordmenn vanligvis kjøper på grensen, har de siste månedene vært som en drøm.

Onsdag kom også ferske tall fra SSB som underbygger det man allerede vet, men som ga oss den fullstendige fasiten på hvor stort fall det har vært i grensehandelen siden samme tid i fjor. Svaret var at nordmenn brukte 28 millioner kroner på grensehandel i andre kvartal, en nedgang på 99 prosent.

I samme periode i fjor ble grensehandelen målt til 4,1 milliarder kroner.

