Oppdrettsselskapene kjøpte nye tillatelser for nær seks mrd.

Oppdrettsselskapene stimet seg rundt myndighetenes lakseauksjon tirsdag. Salmar dro hjem nær en tredjedel av alt som ble lagt ut på auksjonen.

Gorm Kallestad / NTB scanpix

Publisert: Oppdatert: 19. august 2020 06:49 , Publisert: 19. august 2020 06:30

Tirsdag ble det gjennomført en auksjon av nye tillatelser til oppdrett av laks, ørret og regnbueørret. Samlet var det tilgjengelig 27.189 tonn produksjonskapasitet i auksjonen, og alt ble solgt, melder Nærings- og fiskeridepartementet i en pressemelding.

Samlet ble laksetillatelsene solgt for 5,98 milliarder kroner, noe som er dobbelt så mye som forrige gang departementet solgte slike tillatelser.

– Dette bekrefter at vi har en fremoverlent og offensiv næring. Det er bra, og viktig for arbeidsplasser og verdiskaping langs kysten, sier fiskeri- og sjømatminister Odd-Emil Ingebrigtsen.

Fiskeri- og sjømatminister Odd-Emil Ingebrigtsen. Vidar Ruud / NTB scanpix

Samlet var det 42 selskaper som var påmeldt auksjonen, hvorav 30 til slutt kjøpte tillatelser.

– Det gleder meg at så mange selskaper har kjøpt nye tillatelser, og at det er stor variasjon blant oppdretterne som har vunnet frem. Dette viser at auksjoner kan være en god tildelingsform for både små, mellomstore og store oppdrettere, sier fiskeri- og sjømatministeren.

Salmar tok storeslem

Den største pakken av nye tillatelser gikk til laksekjempen Salmar som kjøpte 8.057 tonn produksjonskapasitet. For dette betalte selskapet 1,76 milliarder kroner, ifølge en melding fra selskapet.

Salmars tillatelser fordeler seg på 4.263 tonn i produksjonsområde 6–7 (Nordmøre og Sør-Trøndelag, Nord-Trøndelag med Bindal), samt 3.794 tonn i produksjonsområde 11–13 (Kvaløya til Loppa, samt Vest- og Øst-Finnmark).

Samlet tilsvarer Salmars kjøp 29,63 prosent av den totale produksjonskapasiteten som ble tildelt under auksjonen. Selskapet opplyser at det vil komme med mer informasjon rundt kjøpet under kvartalspresentasjonen senere denne måneden.

Se hele listen over nye tillatelser: Dette er selskapene som har fått nye tillatelser (pris i parentes): Ballangen Sjøfarm kjøpte 292 tonn (75 millioner kroner)

Bremnes Seashore kjøpte 527 tonn (99,9 millioner kroner)

Cermaq Norway kjøpte 1.774 tonn (451,3 millioner kroner)

Eidesvik Laks kjøpte 386 tonn (73,2 millioner kroner)

Eidsfjord Sjøfarm kjøpte 1.984 tonn (462,9 millioner kroner)

Emilsen Fisk kjøpte 400 tonn (86,3 millioner kroner)

Erviks Laks og Ørret kjøpte 455 tonn (110,1 millioner kroner)

Finnøy fisk kjøpte 115 tonn (21,8 millioner kroner)

Grtanglaks kjøpte 130 tonn (33,4 millioner kroner)

Grieg Seafood kjøpte 527 tonn (99,9 millioner kroner)

Knutshaugfisk kjøpte 780 tonn (188,8 millioner kroner)

Kobbvåglaks kjøpte 1.000 tonn (218,8 millioner kroner)

Kvarøy Fiskeoppdrett kjøpte 1.000 tonn (218,8 millioner kroner)

Lerøy Seafood Group kjøpte 355 tonn (70,7 millioner kroner)

Lofoten Sjøprodukter kjøpte fem tonn (1,3 millioner kroner)

Lovundlaks kjøpte 623 tonn (136,3 millioner kroner)

Midt-Norsk Havbruk (NTS) kjøpte 1.101 tonn (237,5 millioner kroner)

Mowi kjøpte 1.758 tonn (300,5 millioner kroner)

Masøvla Fiskeoppdrett kjøpte 2.000 tonn (484 millioner kroner)

Nordlaks Oppdrett kjøpte 200 tonn (50,2 millioner kroner)

Norway Royal Salmon kjøpte 1.050 tonn (199,1 millioner kroner)

Rogaland Fjordbruk kjøpte 527 tonn (99,9 millioner kroner)

Salaks kjøpte 100 tonn (25,7 millioner kroner)

Salmar Farming kjøpte 8.057 tonn (1,76 milliarder kroner)

Seløy Sjøfarm kjøpte 650 tonn (142,2 millioner kroner)

Sinaberg-Hansen kjøpte 300 tonn (64,7 millioner kroner)

Sjurelv Fiskeoppdrett kjøpte 93 tonn (20,4 millioner kroner)

Vega Sjøfarm kjøpte 183 tonn (40 millioner kroner)

Wenberg fiskeoppdrett kjøpte 192 tonn (42 millioner kroner)

Øyfisk kjøpte 625 tonn (159,8 millioner kroner)

Oppdrettsselskapene NTS og Norway Royal Salmon kjøpte begge rundt 1.000 tonn i ny produksjonskapasitet. Prisen på de to kjøpene var henholdsvis 237,5 og 199 millioner kroner, ifølge meldinger fra de to selskapene.

Også andre børsnoterte selskaper skaffet seg tillatelser under auksjonen. Laksegiganten Mowi sikret seg 1.758 tonn produksjonskapasitet (300 millioner kroner), samtidig som Grieg Seafood kjøpte 527 tonn (99,9 mill. kroner).