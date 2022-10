Tidligere fotballproff Martin Andresen melder flytting til Kypros

Skeidar-arvingen meldte flytting fra midten av september, og er nå registrert i byen Paphos på Kypros.

I 2020 var Martin Andresen oppført med 145 millioner i ligningsformue, og betalte 2,5 millioner kroner i skatt dette året.

15. september ble han registrert i folkeregisteret i Paphos på Kypros.

Andresen er i dag konsernsjef i møbelkjeden Skeidar, og er fjerde generasjons Andresen som leder selskapet.

Budstikka meldte tidligere denne måneden at Andresen hadde solgt luksusvillaen sin på nordsiden av Nesøya i Asker, for 45 millioner kroner. Budstikka erfarte den gangen at Andresen flytter til Dubai med familien.

I folkeregisteret er Andresen derimot registrert på Kypros.

Uendret rolle

Næringslivslederen har også vært fotballproff, og spilte for Stabæk, Brann og Vålerenga på 2000-tallet. Han har også 41 kamper for Norge.

Det har ikke lykkes E24 å få kontakt med Andresen.

Styreleder Thomas Berntsen i Skeidar svarer på tekstmelding at henvendelsen er videreformidlet.

Overfor VG Sporten opplyser Berntsen samtidig at eiersituasjonen i Skeidar ikke endres. Andresens rolle er også uforandret, opplyser Berntsen.

Han ønsker for øvrig ikke å kommentere private forhold utenfor Skeidar Living Group, skriver Berntsen.

Martin Andresen var fotballproff for en rekke klubber, og spilte med flagget på brystet ved 43 anledninger, også som kaptein. Her (i midten) med resten av mannskapet før vennskapskampen mellom Norge og Irland på Ullevaal Stadion i 2008.

Skeidar har ifølge egne nettsider 51 møbel- og interiørvarehus. I fjor hadde konsernet 603 ansatte og en omsetning på 230 millioner kroner.

Rikingutflytting

Andresen er den siste i en rekke rike nordmenn som har forlatt Norge det siste året.

Den mest omtalte utvandreren er Kjell Inge Røkke, som meldte flytting til Lugano i Sveits 12. september.

Kort tid etter kom det frem at investor Tord Ueland Kolstad, milliardær Borger Borgenhaug og eiendomsinvestor Francis Stückrath Hay også flyttet ut.

Tidligere har også skiløper Bjørn Dæhlie flyttet til Sveits.

E24s undersøkelser viser at 31 milliarder i ligningsformue har flyttet til Sveits på fem år, og at to prosent av de aller rikeste nordmennene har forlatt landet på 12 år. Men flyttetakten har økt betydelig.

