Betaler over 250.000 kroner for «Verdens lengste busstur»

Det indiske reiseselskapet lokker med nordlys i Norge for å overbevise potensielle eventyrere til å tilbringe 56 dager i en buss.

Slik ser det ut i bussen som i august skal legge ut på «verdens lengste busstur». Det indiske reiseselskapet reklamerer med god benplass, justerbare seter og mobillader på hvert sete.

Det er det indiske reiseselskapet Adventures Overland som står bak reisen “Bus to London”, som ifølge selskapet selv er verdens lengste organiserte busstur.

Reisen, som vil strekke seg over 56 dager, skal starte i Istanbul og ende opp i London. I løpet av den drøyt 12.000 kilometer lange bussturen skal reisefølget på opptil 30 personer besøke 22 land. Ifølge Business Insider koster billettene nær 255.000 kroner per stykk.

Til det amerikanske nyhetsnettstedet sier medgrunnlegger av Adventures Overland, Tushar Agarwal, at selskapet per 30. mars hadde solgt halvparten av plassene. Videre uttaler han at han regner med at resten av billettene vil bli revet bort i løpet av noen uker.

Billetten inkluderer en daglig frokost, 30 lunsjer og middager, samt alle hotellopphold på turen.

Adventyres Overlands skriver at de reisende kan «jakte på» nordlyset under besøket i Tromsø.

Åtte dager i Norge

Reiseruten på Adventures Overlands hjemmeside viser at bussen vil krysse grensen mellom Finland og Norge på reisens 33. Dag. De reisende vil tilbringe hele åtte dager i Norge.

Først ankommer reisefølget Honningsvåg, før den kjører via Nordkapp til Tromsø. Her lokker turarrangøren med at de reisende kanskje vil få med seg nordlyset.

«Etterpå vil vi kjøre gjennom og oppleve de norske byene Fauske, Trondheim og Ålesund», skriver den indiske turoperatøren på sine nettsider.

Deretter går bussturen til Oslo, via Bergen, før bussen krysser grensen til Sverige. Etter ni uker skal de reisende omsider komme frem til London.

Slik presenterer reiseselskapet bussruten fra Istanbul til London på sine nettsider.

Har med matpakker

Om vegetarianere kan støte på problemer på turen, er blant de relativt få spørsmålene på oversikten over hyppig stilte spørsmål. Selskapet opplyser at de fleste land og regioner reisen omfatter tilbyr vegetarmat, og forsikrer samtidig om at operatøren vil medbringe matpakker med indisk mat og en bærbar komfyr.

Det indiske reiseselskapet ble grunnlagt i 2012, og har fire ganger tidligere arrangert kjøreturer fra India til London, hvor over 100 deltagere kjørte i sine egne indisk-registrerte biler.