Pokémon Go-eier Niantic legger ned Marvel-satsing

San Francisco-baserte Niantic legger ned to mobilspill, sier opp 230 ansatte og stenger spillstudio i USA.

Spillutvikleren Niantic, mest kjent for Pokémon Go, planlegger å stenge sitt spillstudio i Los Angeles og legge ned NBA- og Marvel-spillene sine, som en del av en restruktureringsprosess for å forbedre selskapets økonomi.

Det fremgår av et blogginnlegg fra selskapet.

– Vi har latt utgiftene våre vokse raskere enn inntektene, skrev sjef John Hanke i en e-post til ansatte.

– Nye prosjekter innen spill og plattform har ikke generert inntekter som står i forhold til investeringene, skrev han videre.

Det privateide selskapet kunngjorde torsdag at det vil avvikle spillet NBA All-World og stoppe arbeidet med det kommende spillet Marvel World of Heroes.

Satser på utvidet virkelighet-spill

Om lag 230 ansatte vil miste jobbene sine som følge av restruktureringen. Hanke la til at endringen vil føre utgiftene og inntektene «tilbake i balanse samtidig som vi bevarer våre kjerneverdier.»

Niantic-sjef John Hanke.

Det San Francisco-baserte selskapet satser på spill innenfor utvidet virkelighet, på engelsk augmentet reality, og står bak suksessen Pokémon Go. Niantic har siden prøvd å skape flere slike spill.

I fjor kansellerte spillutvikleren fire spillprosjekter og reduserte staben med 8 prosent, ifølge Bloomberg.

Selskapets sjef understreket at prioriteten er «å holde Pokémon Go friskt og bidra til vekst som et evigvarende spill».