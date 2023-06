Norges største privateide bolig legges ut for salg

Larvik-slottet Fritzøehus er nå lagt ut for salg, etter å ha vært i Treschow-familien i syv generasjoner.

SELGES: Fritzøehus er Norges største privateide bolig.

Norges største privateide bolig, Fritzøehus, er nå lagt ut for salg. Eiendommen, som har vært i Treschow-familiens eie gjennom syv generasjoner, er lagt ut på markedet fordi eieren ønsker at den skal «bli brukt mer aktivt».

Fritzøehus, som ligger i Larvik, har en grunnflate på nesten 2200 kvadratmeter og er totalt på nær 7000 kvadratmeter. Slottet sto ferdig i 1863 og ble senere påbygd i to omganger mot slutten av 1800-tallet.

Med sine 75 rom, 21 kjellerrom og en ytre park på nær 1550 dekar, er det en storslått eiendom som huser et vell av kunstskatter samlet av Treschow-familien gjennom generasjoner.

Ingen planer om å flytte fra Norge

Eiendommen har vært godt ivaretatt, og i 2003 sto Fritzøehus og den indre parken ferdig etter å ha blitt pusset opp etter alle kunstens regler.

Michael Stang Treschow, nåværende eier av Fritzøehus. Ifølge Kapital var Treschows formue ved utgangen av 2022 anslått til 4,7 milliarder kroner.

Eier Michael Stang Treschow sier at eiendommen fortjener å bli brukt mer aktivt enn hva som er naturlig for ham. Han har ingen planer om å flytte fra Norge, og et eventuelt salg vil ikke bety endringer i lokalisering eller videre satsing for virksomhetene i Treschow-Fritzøe.

Prislappen på slottet er ikke kjent.

Utelukker ikke utenlansk kjøper

Stang Treschow er forberedt på at det kan ta tid å finne den rette kjøperen og gjennomføre et salg av den unike eiendommen. Han håper å finne en kjøper som vil skape aktivitet på eiendommen og i lokalsamfunnet, og som vil videreføre dens store kulturhistoriske verdi for fremtiden.

– Eiendommen er viktig for Larvik og Norge. Det blir spennende å se om den vekker interesse hos privatpersoner, organisasjoner, bedrifter, myndigheter eller andre. Jeg håper det finnes interesse i Norge, men vil ikke utelukke en utenlandsk, kvalifisert eier, sier Stang Treschow.

Michael Stang-Treschow er arvingen etter Millie Marie Treschow, som døde i 2018. I 2015 overtok han ledelsen av familieselskapene Treschow-Fritzøe og Fritzøe Skoger, hvor verdier på flere milliarder forvaltes, med skogdrift som en sentral del av virksomheten.

