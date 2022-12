Dette er ikke et tilbud: – Villedende markedsføring

Den gule fremhevingen av prisen gjorde at Malin Hesthol trodde H&M-produktet var et tilbud. Ifølge Forbrukertilsynet kan spesiell fargebruk bidra til å skape inntrykk av salg.

VIL FREMHEVE: H&M svarer at de bruker den gule merkingen til å vise frem produkter som har «en ekstra god pris». Jakken på bildet er ikke det samme produktet som kunden i saken omtaler.

I slutten av november gikk Malin Årgårdsvik Hesthol inn på nettbutikken til klesgiganten H&M for å bestille genseren som datteren hadde ønsket seg til jul.

Da så hun at det var gulfarge over prisen, som om det var streket over med markeringstusj.

– Så bra at den er på tilbud nå da, tenkte hun umiddelbart.

Det var før hun innså at prisen var den samme som på bildet hun hadde fått tilsendt av datteren noen uker tidligere.

Og da var det ingen gul strek over prisen.

Jobbet selv mange år i butikk

Hesthol tok kontakt med kundeservice for å gjøre dem oppmerksom på det hun trodde var en feil.

Der sier hun at hun fikk til svar at gult felt betydde at «man gjorde et kupp».

– Nå er det gule feltet borte fra denne genseren, selv om prisen fortsatt er det samme. Det betyr vel at den ikke anses som et kupp lenger, det da, sier Hesthol til E24.

Malin Årgårdsvik Hesthol mener H&M-markedsføringen er villedende.

Hun mener at H&M-markedsføringen er villedende.

– Fargede felter, røde tall og lignende betyr vanligvis salg eller tilbud. Jeg har jobbet mange år i butikk selv, og var det tilbud ble det laget plakater med gulfarge der prisen skulle stå.

«Ekstra god pris»

Forbrukertilsynets veileder for salgsmarkedsføring beskriver hvordan virksomheter kan kommunisere varer og tjenester til kundene.

«Grafiske og virkemidler som spesiell fargebruk, ballonger, konfetti og lignende kan bidra til å skape et inntrykk av salg», skriver tilsynet.

Med bakgrunn i denne formuleringen i veilederen, samt Malin Hestholds opplevelse av tilbudet, har E24 stilt presseavdelingen i H&M følgende spørsmål:

Stemmer det at noen varer har fått denne gule streken over prisene fordi H&M mener varen er et kupp?

Hva er det i så fall som gjøre at den er et kupp?

Hva tenker dere om at kunder opplever dette som misvisende?

Skjønner dere at den gule prisen kan oppleves som salgsmarkedsføring?

Selskapet har svart via pressekontakt Clara Oldenburg.

«Vi har alltid utvalgte produkter som har en ekstra god pris og det ønsker vi å vise til kunden ved hjelp av den gule merkingen.

Vår ambisjon er å være så tydelig som mulig i vår kommunikasjon til kundene. Vi vurderer stadig tilbakemeldingene vi får.»