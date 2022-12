Store lederkutt i Oda

Over 100 personer har mistet jobben i Oda de siste månedene – mange av dem ledere. Konsernsjefen sier han håper de fortsetter å være «Oda-ambassadører», selv etter å ha blitt nedbemannet.

KLAR FOR TYSKLAND: Karl Munthe-Kaas har slanket avdelingen for internasjonal ekspansjon. På nyåret lanserer Oda-sjefen i Berlin.

Det er gått en måned siden Oda-sjef Karl Munthe-Kaas kunngjorde at de grandiose planene for utlandet settes på vent.

Nedbemanningen som samtidig viste seg nødvendig, i avdelingen som jobbet med internasjonal vekst, er nå fullført.

Regner man med ansatte som jobbet med rekruttering og med den tyske utrullingen som er blitt nedskalert, har over 100 personer forsvunnet fra dagligvareutfordreren de siste månedene.

På Linkedin er det flere som takker for seg i disse dager. Slående mange har en form for director-tittel.

I løpet av de siste to ukene har det kommet avskjedsinnlegg fra:

Director of Data & Insight

Director of Product Management

QA & Compliance Director

Solutions Director

Director of Design

Director of Diversity, Equity and Inclusion

Director of UX Design

For mange ledere

Munthe-Kaas bekrefter at nedbemanningen har betydd betydelige kutt i toppen.

Det henger sammen med vekstplanene som lå til grunn før det i år surnet til på kapitalmarkedet.

Group Services-avdelingen, som jobbet med internasjonal ekspansjon, var rundt 400 ansatte før nedbemanningen på 70.

E24 er blitt fortalt at «hypervekst-planene» innebar oppskalering til 600–700 ansatte.

– Det kommer an på hvordan vi ville fått rullet ut. Tallet var ikke helt satt, men den størrelsesordenen der er ikke helt feil, sier Munthe-Kaas.

Når man skal vokse, ansetter man først direktører som senere skal ansette flere under seg igjen, forklarer han.

Så da vekstplanene ble kraftig nedjustert var det naturlig å redusere antall underavdelinger og dermed antall direktører.

– Proporsjonalt var det flere direktører enn ingeniører og det vi kaller «individual contributors» som ble nedbemannet.

– Treffer oss ekstra hardt

E24 har snakket med flere personer som ble rammet av nedbemanningen.

De forteller at de opplever å ha vært del av en ryddig prosess, og at de nå er spent på hvor karrieren tar veien.

– Jeg satt veldig pris på at de kjørte nedbemanningen internt i stedet for å leie inn konsulenter til den jobben, sier Stian Tokheim, som hadde tittelen director of data & insight.

Oda-sjefen sier at nedbemanninger alltid er kjipt, men at han samtidig har god tro på at de det gjelder raskt kommer seg tilbake på arbeidsmarkedet.

– Vi har vært i en heldig posisjon hvor vi har kunnet rekruttere utrolig bra folk, så dette er personer som kommer til å finne seg jobb igjen veldig snart, det er jeg helt sikker på. De har fått oppleve oppskaleringer og det å bygge teknologi raskt. Det er erfaring som kommer til å være veldig nyttig for andre norske selskaper.

PÅ PENGEJAKT: For en måned siden fortalte Karl Munthe-Kaas at Oda er i sluttfasen av å sikre finansiering på rundt 1,5 milliarder kroner. Det er de fortsatt. – Alt tar tid, men nå er det veldig nærme, sier han.

– Så håper og tror jeg at de som nå har blitt nedbemannet likevel føler at de har hatt en spennende tid hos oss, og at de vil være en ambassadør for Oda også i fremtiden.

– Frykter du at dere ikke lenger kan plukke fra øverste hylle, nå som folk har sett at også Oda kan oppleve tilbakeslag?

– Nei, det er bare å se ut vinduet og se hva som skjer i verden. Dette påvirker alle, men så er det selvsagt noen som rammes hardere enn andre. At penger er blitt dyrere, treffer selvsagt oss som har vært i en kapitalintensiv ekspansjonsmodus ekstra hardt.

Klar for Berlin

Odas første etablering utenfor Norge skjedde tidligere i år, i Finland.

På nyåret kommer det andre i rekken, da de oransje bilene rulles ut i Berlin. Den opprinnelige planen innebar også et lager i Düsseldorf, men dette er satt på vent.

Munthe-Kaas forteller at Oda er i rute til «internlansering» i januar, før den ganske berliner får mulighet til å benytte seg av hjemleveringstjenesten fra og med februar.

Lageret de har bygget er av samme størrelse som Lier-lageret de åpnet tidligere i år. Oda forteller at har kapasitet for flere hundre millioner euro.

– Det er klart at vi ikke er bemannet for det fra dag én, men lageret er dimensjonert for at vi kan plukke flere millioner varer i uken.