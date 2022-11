Tidligere DNV-ansatt dømt for grov korrupsjon

Den korrupsjonsdømte nordmannen i sitt siste møte med den russiske etterretningsoffiseren på Villa Paradiso i Oslo. Her overleverer russeren en plastpose med 14.000 kroner og en notatblokk fra Geiranger. Kort tid senere kommer politiet til bordet og avbryter møtet. To måneder tidligere hadde de to mennene møttes på en annen restaurant – Mangiamo.