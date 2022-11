Mener regler for hvalsafari er mangelfulle: – Farlige og uheldige episoder

Dagens regler for å beskytte hvaler mot uforsvarlig turisme er ikke gode nok, mener hvalekspert i Fiskeridirektoratet.

Sola bryter gjennom skyene og lyser opp en hval som bryter havoverflaten utenfor Skjervøy.

– Det var sjokkerende. Jeg tror ikke vi kan komme nærmere hval enn det vi har gjort, sier Elisa Molliex fra Frankrike opprømt etter flere nære møter med hval rett ved gummibåten hun sitter i.

Reiselivsselskaper, hvalsafari-operatører og myndigheter møttes nylig på Skjervøy for å diskutere utfordringene med antall båter og hvaler i sjøen.

– Vi får ofte varsel om at det er enkelte som jager etter hval, og enkelte som presser seg inn mellom andre båter uten å se seg godt for, sier seniorrådgiver Tor Johansen i Fiskeridirektoratets sjøtjeneste.

Han sier det var «mange farlige og uheldige episoder knyttet til hvalsafari» som førte til egen forskrift for hvalsafari, men at forskriften mangler regler for hvor nært turistene kan være hvalene.

forrige

fullskjerm neste Turist Elisa Molliex (26) fra Frankrike peker på en flokk hvaler som kommer opp i overflaten nær hvalsafaribåten. Hvalturistene er tilbake i nord etter pandemien, men når antallet turister og båter øker i sjøen, stiger også risikoen for konflikter mellom båter og hvaler. 1 av 2 Are Bergset Elvestad

Full fart

Hotellene og hvalbåtene på Skjervøy er fullbookede. Hvalturismen i nord er i full fart igjen etter en nedtur under pandemien, og sesongen går inn i sin femte uke.

– Vi har kjørt med dobbel kapasitet fram til nå. En avgang på morgenen og en senere, men nå har det blitt for mørkt til to avganger om dagen, sier Susanne Strøm, båtkaptein og medeier i turistselskapet Explore 70 Degrees.

Hun er også daglig leder på Hotell Maritim Skjervøy, hvor det ikke var mulig å få hotellrom da iTromsø besøkte Skjervøy på grunn av sprengt kapasitet.

– Vi har veldig mange gjester. Det er stort kundepress, både på hotellet og hos Explorer. Vi får flere e-poster og flere telefoner. Det er klart at det er annerledes nå enn da vi sto midt i pandemien, sier hun.

HVALSAFARI: Fra venstre: Susanne Strøm, kaptein og medeier i Explore 70 Degrees og Lovisa Andersson, guide i Explore 70 Degrees.

Når iTromsø blir med ut på havet skal turister fra Frankrike, Tyskland, Sveits, USA og Sverige ut på hvalsafari. Guiden Lovisa Andersson informerer gjestene før avgang.

– Det blir mange båter på sjøen. Private båter og fiskebåter med fiskeutstyr i vannet. Vi kjører langsomt, så vi ikke treffer noen hvaler eller fiskeutstyr, sier hun til gruppen.

«Underbart! Utrolig!»

Det er tunge dønninger fra nord og klart vær. Sola bryter gjennom skydekket og lyser opp havoverflaten, slik at det blir lettere å se hvalene, når en hvalfinne bryter bølgene.

– Hvis det er for mange båter rundt en gruppe hvaler, så kjører vi vekk og finner en annen flokk, sier Andersson til gruppen.

Hun spotter første hvalblås få minutter etter at gummibåten har kjørt ut av havnen. Kapteinen setter farten opp. Med 20 knop skyter båten over bølgene mot hvalene.

– Det er helt «underbart». Fantastisk. Man kjenner seg levende, sier Anna Andersson fra Sverige.

HVALTURISTER: En gjeng hvalturister tar bilder og peker på en flokk hvaler, der den hvite blåsten og finnene viser aktiviteten til hvaler på sildejakt.

Turistene peker begeistret ut mot havet og tar bilder.

– Det er fantastisk. Jeg var i Tromsø og da måtte jeg bare ta turen opp hit. Jeg hadde ikke lyst til å dra før jeg hadde sett hval og nordlys, sier Michael Palmer fra USA.

For det unge paret fra Frankrike, Elisa Molliex og Matthias Quentin-Martinaud, er safarien en stor opplevelse.

– Det er utrolig. Vi har aldri sett hval før. Og landskapet og lyset er så vakkert, sier Quentin-Martinaud.

HVOR NÆRT? Bildet viser to gummibåter med turister som ligger langt unna hvalene, og en tredje gummibåt som legger tett på hvalene og slipper ut to snorklere.

For dårlige regler

Så skjer det noe som flere i båten reagerer på. En flokk hvaler ligger og hviler i havoverflaten etter å ha dykket etter sild. To gummibåter med turister ligger i ro et godt stykke unna og observerer.

Da kommer en tredje lettbåt som går mye nærmere og slipper ut to dykkere bare få meter fra hvalene, men det er ingen regler som forbyr hvalsafaribåter å gå så nært hvalene.

– Reglene er veldig vanskelig å tolke og å forholde seg til, når det gjelder hvor nært hvalene man kan oppholde seg. Det ligger ikke noen avstandsbegrensning i forhold til hval i forskriften, bare et krav om at man ikke skal forstyrre hvalene, sier Johansen i Fiskeridirektoratet.

SNORKLER MED HVALER: En båt med hvalturister gjør klar til å slippe snorklere i vannet ikke langt unna hvalene.

– Så her må man i stor grad bruke skjønn, og dermed kan det være situasjoner hvor det er vanskelig å avgjøre om hvalene blir forstyrret, også når vi er til stede, legger han til.

Alle som ferdes på havet må ta hensyn til hval, ikke jage etter hval og ikke trenge seg på hval på en måte som forstyrrer dem. Han mener reglene som skal beskytte hvalene mot forstyrrende aktivitet fra turister er for uklare.

– Vi skulle gjerne hatt klare regler for avstand fra båt til hval. I dag er det bare regler om å holde avstand til båter som fisker, ikke til hval, sier han.

SNORKLER MED HVALER: Ser du snorklerne i vannet?

Ikke alle kan reglene

Dagens regler sier at man ikke skal forstyrre hvaler, men sier lite om hva slags aktivitet som faktisk forstyrrer hvalene.

– Vi ser problemet. Vi har ikke regelverk i Norge som forbyr dette, hvis vi ikke kan påvise at det faktisk forstyrrer hvalene.

Han forteller at en del turister ikke har kunnskapen om reglene som skal beskytte hvalene.

– Noen turister har leid båt på fiskecamp og vet ikke om reglene. De er det kjempevanskelig å nå ut til med informasjon, sier han.

SE, EN HVAL: En hval bryter havflaten ikke langt unna turistene på hvalsafari utenfor Skjervøy.

Flere av de større aktørene innenfor hvalsafari er også kritisk til manglende regler, blant dem er hvalsafari-gründer Martin Bril fra Sea Safari Andenes.

– Den største utfordringen er det store antallet båter, og turister som selv leier båter og kjører ut. Det ser vi hvert år, forteller Bril.

– Jeg så en aktør som kastet snorklere rett foran hvaler, og da så at den ene hvalen snudde og at den andre svømte bort. Det liker vi ikke. Vi gjør ikke sånt, legger han til.

Nektet å leie ut hvalbåter

Ved havna i Skjervøy ligger Skjervøy fiskecamp, der gjestene kan leie hytte og en båt de selv kan dra ut på hvalsafari med, for 28.000 kroner i uka. Trond Davidsen er medeier av Skjervøy Fiskecamp og forteller at han nå må si nei til flere turister.

– Mange ringer og vil ha plass på fiskecampen. Den har vært fullbooka hele november, så vi må si nei til de som vil komme nå, sier Davidsen.

BÅT PÅ BÅT: Båtene er fullastet av hvalturister.

Når silda trekker inn fra havet følger fiskebåtene og hvalene etter silda. Og turistene følger etter hvalene. Dermed kan det bli trangt på havet, der sildefiskere, hvaler, hvalbåter og hvaldykkere alle vil ha sin del.

– I fjor var det kaos på havet. Hadde det vært bedre kontroll, så hadde det nok vært mange som ble tatt, sier Davidsen.

– Hva gjør dere for å sikre at gjestene deres følger reglene og retningslinjene?

– Vi kan ikke si annet enn at de må følge reglene, holde avstand til hvalen og fiskebåtene, og sjekke at de har båtførersertifikat, sier han.

Noen ganger har Davidsen nektet å leie ut båter til turister og selskaper som ikke har fulgt reglene og ikke vist hensyn.

– Vi merker at det har vært noen selskaper på fiskecampen som har vært aggressive mot hverandre. De har beskyldt hverandre for ikke å ta hensyn på sjøen. Da har vi ikke leid ut til dem videre, sier Davidsen.

«UNDERBART»: De svenske hvalturistene er fornøyde og roper «underbart» da de ser hvalene. Lengst til venstre: Anna Andersson, turist fra Sverige, og mamma til hvalguide Lovisa Andersson.

Hvalturist ble guide

Hvalguide Joshua Bartin mener turistene må få bedre informasjon om reglene for hvalturisme.

– Det ville vært bra om alle som kom hit ble gjort kjent med regler og retningslinjer for hvalturisme, sier han.

Bartin er opprinnelig fra USA, bor i Bangalore, og leier hytte på fiskecampen fast noen uker hvert året. I år har han med venner og deler på utgiftene, og i tillegg selger han hvalsafari-turer til folk fra andre plasser i verden.

– Jeg har sett aggressiv adferd fra andre båter tidligere, men det har vært mye bedre hittil i år, sier Bartin.