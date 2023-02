Topplederne i norsk olje- og gassnæring fikk én million hver i bonuser. Det setter sinnene i kok i fagbevegelsen.

Vanlige folk fikk mindre å rutte med i fjor. I oljebransjen fikk topplederne i gjennomsnitt 1 million kroner i bonus. Fagbevegelsen er forbannet.

I fjor økte prisene med 5,8 prosent. Det skriver Teknisk beregningsutvalg (TBU), Teknisk beregningsutvalg (TBU), Et utvalg utnevnt av regjeringen som skal legge til rette for at partene i arbeidslivet og myndighetene har en best mulig felles forståelse for situasjonen i norsk økonomi.som mandag kom med sin foreløpige rapport før årets lønnsforhandlinger. Mens de fleste arbeidstagere opplevde en nedgang i kjøpekraft, kan ikke det samme sies for toppene i næringslivet.