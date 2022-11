Tidligere Black Week-synder vil gjøre alt rett i år

Milliardbutikken Blivakker kritiserer myndighetene for å være trege med å innføre nytt markedsføringsregelverk. – Det skader salget vårt i to uker, sier konserndirektøren.

NETTHANDELSDUO: Blivakker-konsernsjef Kolbjørn Ertzeid (venstre) med gründer og eier Einar Øgrey Brandsdal. Sistnevnte er blitt milliardær på kosmetikkvirksomheten.

Kosmetikkgiganten Blivakker har endret strategi til årets Black Week etter å ha fått Forbrukertilsynet på nakken to år på rad.

Sørlandsselskapet, som eies av Einar Øgrey Brandsdal, fikk først refs for Black Week 2020 og deretter et gebyr på fire millioner kroner året etter. Klagesaken pågår fremdeles.

– Vi kjører Black November i år. Det er noe vi har valgt å gjøre etter mange, lange og gode rådgivningssamtaler med Forbrukertilsynet, sier daglig leder Kolbjørn Ertzeid i Blivakker-eier Brandsdal Group.

Han forteller at de har tatt grep for å sørge for at markedsføringen gir kundene «best mulig grunnlag for å ta veloverveide beslutninger».

– Vi er tydelig på hvilken periode tilbudene gjelder. Og hvis det er samme tilbud som vi har hatt tidligere, sier vi det.

– Har dere satt opp prisene et visst antall uker i forkant for å kunne markedsføre tilbud?

– Saken er at de fleste butikker, uavhengig av om de er fysiske eller på nett, har ordinære priser. Den tabloide vinklingen er å si at man setter opp prisen før Black Week. Det gir nok flere klikk for nettavisene enn å si at man går fra kampanjepris til ordinær pris.

– Hvorfor ser ikke myndighetene seg selv i speilet?

Når Forbrukertilsynet har reagert mot nettbutikkers Black Friday-markedsføring de siste årene, har det i hovedsak vært fordi de har ment at det er annonsert med ikke-reelle førpriser.

Hva er lov og ikke? For at markedsføringen ikke skal være ulovlig, må prisene være satt ned. Som hovedregel skal det oppgis reelle førpriser. Til det er det to krav: Førprisen skal være den laveste prisen fra perioden før salget.

Varen må ha vært omsatt tilstrekkelig til denne prisen. Det er ingen generelle bestemmelser om hva som er tilstrekkelig, men Forbrukertilsynet har pleid å si at normal omsetning i fire til seks uker vil være å anse som innafor. Vis mer

Ertzeid mener det relativt lite konkrete kravet om hva som utgjør en reell førpris, gjør ting unødvendig vanskelig for norske butikker.

– Alle våre nordiske naboland har innført EUs moderniseringsdirektiv. Det er mye enklere å forholde seg til, mener han.

Direktivet spesifiserer at førprisen må være den laveste prisen produktet er solgt for i en 30-dagers periode før salget startet.

– Det er merkelig at Norge ikke klarer å få vedtatt dette. På den ene siden er de offentlige instansene veldig ivrige på å finne feil hos næringsdrivende, men instansene som skal vedta lover er ikke veldig ivrige etter å gjøre det lettere for oss. Det er lett å skylde på butikkene, men hvorfor ser ikke myndighetene seg selv i speilet?

STOR PÅ NETT: Blivakker-gründer Einar Øgrey Brandsdal er ifølge Kapital god for 4,7 milliarder kroner. Selskapet har en rekke ganger blitt kåret til «årets nettbutikk» av Prisjakt.

E24 har spurt barne- og familiedepartementet, som er ansvarlig for moderniseringsdirektivet, om en kommentar til Ertzeids kritikk, om hvorfor direktivet ikke er innført i Norge ennå og om departementet erkjenner at uklare regler er noe av årsaken til at forbrukere opplever markedsføringen som lureri.

Departementet svarer følgende:

Markedsføringsloven gir forbrukere et godt vern mot urimelig og villedende handelspraksis. Blant annet er det forbudt med villedende markedsføring om pris på en vare eller en prisfordel i en kampanje. Forbrukertilsynet fører tilsyn med reglene, og har på sin hjemmeside informasjon og veiledning til næringsdrivende om kravene som stilles til pris- og salgsmarkedsføring. Tilsynet har også tidligere slått ned på villedende markedsføring i tilknytning til Black Friday-kampanjer.

Det nye moderniseringsdirektivet som trådte i kraft i EU i mai i år, vil ytterligere styrke Forbrukertilsynets sanksjoner og stille noe strengere krav til «førpris»-kampanjer. Barne- og familiedepartementet jobber med en proposisjon til Stortinget som skal gjennomføre moderniseringsdirektivet i norsk rett. Dette arbeidet er noe forsinket.

Trodde én uke var nok

I henhold til dagens regelverk vil det være en konkret vurdering fra Forbrukertilsynet som avgjør om førprisen er reell. Ved normal omsetning har tilsynet uttalt at det som hovedregel holder med fire til seks uker.

Fordi Blivakker har svært høy omsetning på mange varer – konsernet omsatte for 1,46 milliarder kroner i fjor – mente kosmetikkgiganten at det burde holde med én uke med høyere pris før fjorårets Black Week.

Etter milliongebyret og påfølgende dialog med Forbrukertilsynet, har de nå valgt å være på den ekstra sikre siden.

– I år har vi hatt førprisen i seks uker før Black November, selv om det antagelig ville holdt med fire. Det skader salget vårt i to uker, men det er en kostnad vi må ta som følge av at reglene er uklare.

– Så du tror ikke dere får Forbrukertilsynet på nakken etter årets Black Week?

– Nei, vi er helt trygge på at vi er blant de desidert beste i klassen etter å ha hatt god dialog med dem.