Forbrukerrådet: Mange betaler for mye for mobilabonnement

En av to sier det er minst to år siden de byttet mobilabonnement. Forbrukerrådet mener kundene er for trofaste.

Vis mer byoutline Jan Haas / NTB

NTB

Publisert: Publisert: For mindre enn 2 timer siden

Sjansen for at du betaler mye for lite, er stor, mener Forbrukerrådet.

Kun én av fire oppgir at de har byttet abonnement siste året. Halvparten sier de ikke har byttet de to siste årene eller aldri har gjort det, viser en undersøkelse YouGov har gjennomført på vegne av Forbrukerrådet.

– Vi tror mange ville bli overrasket hvis de sjekker tilbudene som finnes. Her er det store variasjoner i både pris og størrelse på datapakkene, sier forbrukerdirektør Inger Lise Blyverket.