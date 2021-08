Refser cruise-taket: - Dreper en veldig sårbar næring

De borgerlige mindretallspartiene beskylder flertallspartiene for å ta livet av byens turistnæring gjennom cruise-taket. Kristjánsson (R) feller ingen tårer for dem: - Ikke alle næringer har livets rett.

Torsdag i forrige uke publiserte Aftenbladet/E24 en sak om at reiselivsnæringen i Stavanger er bekymret for egen fremtid. De begrunner frykten i cruise-taket som tidligere er vedtatt av flertallspartiene i byen. Dette taket bestemmer at det ikke tillates mer en 200 cruiseskip til Stavanger i året.

Dette sa daglig leder i Guidekompaniet i Stavanger Wenche Hansen. Hun frykter å måtte nedbemanne fordi alle de 200 cruiseskipene vil booke seg inn i noen få hektiske sommermåneder. Dette vil føre til at resten av året vil ligge brakk.

Mímir Kristjánsson (R) uttalte i saken at han mer en gjerne lyttet til næringens bekymringer. Likevel var han ikke villig til å fire på kravene. Cruise-taket skal nemlig ligge til grunn uansett hva næringen måtte si.

Det har fått flere av opposisjonspolitikerne i byen til å se rødt.

– De er i ferd med å drepe næringen, sier Sissel Hegdal i Stavanger Høyre.

– Det er forskjell på å barbere seg og kutte hodet av naboen, sier Leif Arne Moi Nilsen i Stavanger Fremskrittspartiet.

– Symbolpolitikk

De borgerlige mindretallspartiene mener vedtaket først og fremst er symbolpolitikk. Det har ingenting med å løse et problem å gjøre.

– Det dreper en veldig sårbar næring med mange små aktører som på tid har bygget seg opp med arbeidsplasser. De har allerede fått en kraftig smell under pandemien, men de får ingen drahjelp av politikerne, sier Hegdal i Høyre.

Sissel Hegdal (H) beskylder flertallspolitikerne for å drive en ignorant næringspolitikk.

Hun er en av mange Stavanger-politikere som har ønsket å begrense cruisetrafikken inn til byen. Hegdal mener et cruise-tak kan være en god måte å håndtere trafikken på. Hun mener likevel flertallspartienes vedtak bærer preg av ignoranse.

– Mimir sier at han er villig til å lytte, men de har overhode ikke vært villig til å lytte. Selv med så klare tilbakemeldinger. Næringen frykter for sin egen fremtid. Det er ingen kunnskapsbasert politikk. De forsøker å vise politisk handlingskraft, men konsekvensene gjør det utrolig dramatisk. De har ingen vilje til å revurdere, slår Hegdal fast.

Kristjánsson er ikke enig i Hegdals vurdering. Han mener på sin side at kunnskapsgrunnlaget for vedtaket var sterkt.

– Vi har nemlig sett Stavanger under cruise-toppårene. Dette var år da Vågen ble murt igjen av store cruiseskip. Jeg er gjerne villig til å gå med på mange typer tak, men jeg vil ha antall cruiseskip ned, slår Rødt-politikeren fast.

Han vedgår likevel at taket ikke er perfekt. Etter å ha hørt næringens bekymringer om aktivitetsløse høster og vintre er han villig til å gjøre endringer.

– Det er mulig vi må lage mer konkrete grenser som gjør at vi kan spre sesongen mer ut. Det har jeg ikke problemer med å være med på. Men det er ikke det Høyre og Frp ønsker. De vil ha flere cruise, presiserer han.

– Disse arbeidsplassene vil vi ikke ha

Hegdal mener vedtaket om cruise-tak føyer seg i rekken om en næringsfiendtlig flertallspolitikk.

– Et eksempel er hindringen av etableringen til Aker BP med mange hundre arbeidsplasser, sier Høyrepolitikeren.

– Hvis vi skal ha en aktiv og god næringspolitikk må vi lytte til næringen. Jeg har ikke pratet med en eneste aktør som ikke slakter dette vedtaket. De er også positive til begrensninger, men de føler seg ikke lyttet til overhode, legger hun til.

Hun deler med andre ord byens reiselivsnærings bekymringer. Både Guidecompaniet og Rødne frykter at arbeidsplasser vil ryke som følge av vedtaket.

– I dag har vi omtrent 120 faste ansatte. Jeg frykter at dette tallet må nedjusteres om taket fortsetter, sa daglig leder i Rødne Lars Rødne sist uke.

Mímir Kristjánsson (R) feller ikke tårer for reiselivsnæringen.

Kristjánsson i Rødt feller ikke tårer for næringen. Han har liten tro på at selskaper går til grunne som følge av politikken han står bak.

– Det er veldig trist om næringen ikke lenger kan drive hele året. Men det er sånn at ikke alle næringer har livets rett og er bærekraftige. Jeg tror ikke disse firmaene går i dass, sier han.

Han mener hensynet til brukerne av sentrum bør veie tyngre enn næringens hensyn.

– Det er pandemien, ikke cruise-taket som har vært dødsstøtet til disse næringene. Det er mulig at cruiseturismen skaper noen få arbeidsplasser her, men disse arbeidsplassene vil vi ikke ha, legger han til.

– Mindre attraktivt

Heller ikke Moi Nilsen i Frp lar seg imponere av flertallspolitikerne sitt cruise-vedtak. Selv om også han ønsker å begrense cruisetrafikken inn til sentrum mener han at flertallet har tatt seg vann over hodet.

– Ved å sette en grense på 200 cruiseskip så sier man ingenting om hvor mange gjester man slipper inn. Enkelte cruiseskip har 200 passasjerer, andre har 2000. Det bergenserne foreslår var lurere, sier han.

Han viser til Bergens egen tålegrensenalyse. Den viser at det vil være lurt å sette et tak på antall passasjerer som kan gå i land i byen. Forfatterne av rapporten foreslår derfor å begrense antall passasjerer til 8000.

– Verken lokalbefolkningen eller turistene ønsker å gå i kø. Hvorfor kan vi ikke heller fokusere på antall gjester istedenfor å sette et tak på antall skip? Turistnæringen i byen klarer heller ikke å ta imot så mange gjester som nå kan komme midt på sommeren, sier Frp-politikeren.

Han frykter at cruise-taket vil gjøre Stavanger til en lite attraktiv by for cruisenæringen. De vil se seg om etter andre destinasjoner, hevder han.

– Istedenfor å vise frem Stavanger til turistene tenker de kanskje nå med dette taket at det er for risikabelt å tilby Stavanger som destinasjon. Da vil de heller reise til Haugesund eller Bergen, sier Moi Nilsen.

Leif Arne Moi Nilsen (Frp) er selv for å begrense cruisetrafikken, men mener vedtaket er forhastet.

Også han mener vedtaket setter i fare mange arbeidsplasser og bærer preg av hastverk. Alle er enige om problemet, men løsningen er drepende, sier han.

– Det er forskjell på å barbere seg og kutte hodet av naboen, avslutter han.

Kristjánsson tror ikke at cruise-turistenes eventuelle uteblivelse vil påvirke Stavanger som turistby nevneverdig.

– Jeg ville egentlig hatt et mye lavere tak. Jeg tror ikke cruiseturister er den rette måten å bygge reiselivsnæringen på. Nordmenn på tur er mye mer lønnsomme. Cruiseturister er mindre lønnsomme enn backpackere, hevder han.

Han mener opposisjonen lurer seg selv.

– De fleste borgerlige partier i Stavanger har gått inn for å redusere cruisetrafikken. Men de har aldri gjort noe med det. Det har blitt pratet om i tiår, sier han og fortsetter;

– Vi kom inn å gjorde noe med problemet, som lovet. Så kan vi selvfølgelig tilpasse taket slik at det spres mer ut. Hvis vi skulle vente på tålegrenseanalysen ville vi ikke kunne laget en politikk som hadde hatt en effekt før i 2026, avslutter Kristjánsson.