Netthandelens fenomenale vekst kan se slutten

Netthandelen skjøt opp under pandemien, men nå viser Amazons ferske salgstall at det kan gå mot en nedkjøling for den ekstraordinære veksten.

Norsk netthandel har vokst 50 prosent så langt i år, ifølge bedriftsorganisasjonen Virke. Nå kan veksten dempes kraftig. Bildet er fra verdens største netthandelselskap, Amazon, som allerede har skuffet markedet med lavere veksttakt, og skylder på gjenåpningen. Vis mer byoutline JOHANNES EISELE / AFP

Publisert: Publisert: I dag 18:01

Netthandelsgiganten Amazon skuffet investorene denne uken. Salgsinntektene i andre kvartal var lavere enn ventet og aksjekursen falt umiddelbart fem prosent i etterhandelen.

Finanssjefen i Amazon gikk så ut og sa at salgsinntektene vil holde seg lavere fremover mens økonomien gjenåpner og salget stabiliserer seg fra den overdimensjonerte veksten under pandemien, ifølge Wall Street Journal.

Ifølge Virke har netthandelen steget med 50 prosent så langt i år. Nå kan den eventyrlige veksten ta slutt.

– De siste årene har veksten i netthandel vært på rundt ti prosent i året i Norge. Vi kan ha lignende veksttall fra 2023, men på grunn av hoppet under pandemien blir veksten i kroner uansett stor, selv med den lavere vekstraten i prosent, sier Markus Borge Heiberg, analytiker i Kepler Cheuvreux.

VAREHANDEL-EKSPERT: Markus Borge Heiberg, analytiker i Kepler Cheuvreux Vis mer byoutline Kepler Cheuvreux

– Kan se stygt ut med røde måneder

– Det har vært helt åpenbart at den enorme veksten i deler av varehandelen har vært midlertidig, sier Harald Jachwitz Andersen, direktør for Virke handel.

Virkes prognoser sier at varehandelen stabiliserer seg etter pandemien. Etter 50 prosent så langt i år, vil 2021 totalt vise en vekst på rundt 30 prosent, ifølge bedriftsorganisasjonen.

– Det kan se stygt ut med røde månedlige vekstrater, men nivået vil være høyere enn normalen og godt over det det var i 2019, sier Andersen.

Heller ikke amerikanske analytikere var overrasket over nedkjølingen.

Tror kleshandel stopper opp

Analytiker Heiberg tror kategorier som klær kan bremse opp etter pandemien. Her kan man ha kommet nærmere taket under pandemien for hvor mye som ønskes å handles på nett.

– Jeg tror veksten i netthandel blir veldig kategorispesifikk, sier Heiberg.

Kepler Cheuvreux-analytikeren drar frem at bøker, musikk og video allerede selges over 50 prosent på nett, og har vært på det nivået i flere år. Bøker var også den første kategorien Amazon hadde suksess med i USA.

– Man må komme over en kritisk masse. Da blir tjenestene såpass gode at folk bruker de mer og man får nettverkseffekter. Vi har vært under den kritiske massen i mat, mens mat har ligget noe lengre fremme i USA. Nå nærmer vi oss kanskje å nå en kritisk masse med mat, sier Heiberg.

Han viser blant annet til Oda, tidligere Kolonial.no. De trengte noen milliarder i omsetning før de nærmet seg lønnsomhet.

– På det nivået begynner mat på nett konkurransedyktig, sier Heiberg, som også drar fram veksten til møbler og interiør som en kategori som er forbi nådd en kritisk masse under pandemien. Disse kan bidra til fortsatt sterk vekst i netthandelen fremover.

Harald Jachwitz Andersen, direktør for Virke handel Vis mer byoutline Stian Schioldborg / Virke

– Langt bedre rustet til å møte Amazon

Avdempingen i veksten for netthandel har ikke vist seg i tallene Virke samler inn, men Andersen tror de vil komme når frykten for smitte og myndighetenes tiltak legges i skuffen.

– Samspillet mellom butikk, nett og andre kanaler blir ekstremt viktig fremover, og kanskje du drar i butikken for å bli inspirert, men handler hjemmefra likevel. Da er det vanskelig å si at noe er netthandel mens andre ting er butikkhandel, sier Andersen.

Det at norsk varehandel har kommet seg på nett i løpet av pandemien tror Andersen også kan gjøre de bedre i det som kan bli den neste store kampen.

– Norsk varehandel er nå langt bedre rustet til å møte konkurranse fra Amazon og tek-gigantene. De var ikke så langt framme i skoa før pandemien, sier Andersen.

Tror det kan bli færre fysiske butikker

– Vekstpotensialet er der fortsatt, sier Ardalan Fadai, handelsanalytiker i Nets.

Ardalan Fadai, handelsanalytiker i Nets Vis mer byoutline Privat

Han tror veksten i netthandelen vil være høyere enn før når pandemien tar slutt, men lavere enn under pandemien.

– Vi har stor tro på at forbrukerne har fått nye vaner. Det har også blitt mye enklere og bekvemmelig å å handle på nett i pandemien. Jeg føler vi har hoppet noen år i en tidsmaskin, sier Fadai.