Ny netthandelstrend: Martine Lunde solgte for en million på ti minutter

«Live Shopping» omtales som versjon to av TV-shop. Da influencer Martine Lunde satt av tre kvarter til å presentere sin nye kolleksjon, ble samtlige 900 kjoler revet vekk.

«1,1 millioner nå. Det er helt sykt.»

Tallet som Tipio-grunnlegger Michael Lybek hvisker i øret til E24s reporter er summen som Martine Lundes følgerskare har svidd av i løpet av de første elleve minuttene av sendingen.

Noen meter bortenfor står den 26 år gamle influenceren ikledd en sort kjole med lange ermer.

Den forrige hun hadde på var rød. Den neste blå. Lunde får denne kvelden vist frem åtte ulike julebord- og nyttårskjoler som hun har utviklet i samarbeid med butikken Kouture.

I løpet av det 48 minutter lange showet sender de 2000 menneskene som ser på til sammen 35.000 meldinger, deriblant spørsmål som Martine Lunde og butikksjef Natalie Henriksen svarer på underveis.

Men først og fremst bruker de penger.

Etter seks minutter er den første kjolen utsolgt. Etter ti minutter har salget bikket én million kroner.

SJOKK 1: Kouture-butikksjef Natalie Henriksen forteller Martine Lunde at kjolekolleksjonen så å si er utsolgt. 1 av 2 Siv Dolmen

For å sette det i perspektiv: Kouture beregner å få en omsetning på 25 millioner kroner i år.

– Eller, nå må vi kanskje si 26 millioner, sier Henriksen.

– Dette forteller oss at vi må lage flere kolleksjoner med Martine, og at vi kanskje må lage dem litt større.

Reklame i over 13 minutter

Martine Lunde ble først kjent gjennom realityserien «Paradise Hotel» og har de siste årene bygget seg opp som én av landets mest kjente influencere, blant annet med deltakelse i TV 2-programmet «Bloggerne».

Det hun er med på denne søndagskvelden bærer navnet «Live Shopping».

HEKTISK: Live shoppingen var en travel seanse for Martine Lunde, som etter E24s telling hadde på seg åtte ulike kjoler i løpet av sendingen, samt andre antrekk.

I andre deler av verden er konseptet enormt. I fjor satt kineseren Austin Li rekord da han livestreamet for Alibaba-plattformen Taobao. I løpet av en 12,5 timer lang sending handlet seerne for om lag 1,7 milliarder dollar.

«Live Shopping» omtales gjerne som en form for versjon to av TV-shop. Den vesentlige forskjellen er muligheten for toveis kommunikasjon.

– Jeg ser at dette bare blir mer og mer populært, og det skjønner jeg, for man får tatt med følgerne på hele prosessen. Man får vist frem produktene på en helt annen måte, med flere modeller og kroppstyper, så det ikke blir den typiske annonsegreia. Det blir på en måte mer underholdning, og det tror jeg følgerne mine i alle fall setter stor pris på, sier Martine Lunde.

Selv om det ikke ble helt på kinesisk nivå, satt også hun rekorder denne søndagen, ifølge Tipio-sjef Michael Lybek.

GRUNDERE: Daglig leder Michael Lybek med designsjef og medgrunnlegger Elin Parr Ohme (foran). Tipio satser fullt og helt på live shopping-tjenester for norske butikker.

Tidligere i år besluttet teknologistartupen å satse fullt og helt på å levere live shopping-pakker til norske butikker. Dette var det andre showet med Martine Lunde og Kouture.

28-åringen forteller at salget landet på 1,4 millioner i løpet av sendingen, at så mye som 27 prosent av alle seere kjøpte og at de i snitt fulgte med i 13 og et halvt minutt.

– Dette er jo reklame, men pakket inn som underholdning. At folk sitter i over 13 minutter og ser på reklamen din, det er helt vilt. På Facebook er man heldig om man får mer enn to sekunders oppmerksomhet, sier Lybek.

TV-shop på steroider

At live shopping ser ut til å ha truffet en nerve, henger sammen med det netthandel typisk er dårlig på, mener NHH-professor Tor W. Andreassen.

– Det er litt dølt, det er todimensjonalt og skaper lite emosjonelt engasjement sammenlignet med den følelsen man får av å gjøre et godt kjøp på den tradisjonelle måten.

NHH-professor Tor W. Andreassen tror ikke live shopping er kommet for å bli.

Live shopping svarer ut dette behovet i stor grad, sier Andreassen.

– Det er en morsom sak som i hovedsak spiller på to elementer: Det er den emosjonelle dimensjonen, hvor man har en stemme som drar opp stemningen, og så er det auksjonshysteriet, som gir deg følelsen av at det er nå eller aldri.

Men om live shopping er det neste store, stiller han seg tvilende til.

– Jeg tror ikke det. Dette oppleves som TV-shop på steroider, men jeg tror det bare er en midlertidig løsning på noe som har vært savnet. Da har jeg mer tro på metaverse, som man ser globale kjeder investerer store penger i om dagen.

Konsulentselskap spår kjempevekst

Michael Lybek er mer optimistisk.

Han viser til en rapport fra konsulenthuset McKinsey som estimerer at live shopping kan stå bak så mye som 10 og 20 prosent av all netthandel innen 2026.

– At dette blir stort er jeg overbevist om, og det er flere eksempler på suksesshistorier fra Norge og Norden.

Power og Elkjøp er blant bedriftene som har vært relativt tidlig ute med å utforske konseptet. I Danmark har førstnevnte bygget et eget studio.

Da elektronikkjeden avholdt en 4,5 timer lang sending under årets Black Friday, ga det inntekter på om lag 20 millioner danske kroner.

EGET STUDIO: Power i Danmark satset på live shopping under årets Black Friday.

– TV-shop døde jo ut. Hvorfor skal ikke dette lide samme skjebne?

– TV-shop var enveisdialog. Her får vi en blanding av «push» og «pull», som vi sier i markedsføringsspråket. Forbrukeren kan chatte, dele, spole frem og tilbake. Man har kraften av sosiale medier, kjente influencere som bidrar med sine følgere og så har man fått den dyktige fysiske selgeren inn i det digitale. Det endrer hele bildet, mener Lybek.

– Har lyst til å lage 100 kolleksjoner til

Martine Lunde er i alle fall begeistret.

Begge gangene hun har gjennomført live shopping i samarbeid med Kouture og Tipio har kolleksjonene blitt utsolgt. Og nå gikk det enda raskere enn i sommer.

HØYT ENGASJEMENT: Med 35.000 meldinger og 51.000 «hjerter» i løpet av 48 minutter, noterte Tipio totalt 86.000 «interaksjoner» gjennom sendingen.

– Åh herregud, jeg har vært så nervøs, for sist gikk det helt sinnsykt bra. Så jeg hadde veldig mye mer nerver, men det var så gøy, sier hun.

– Frister det til gjentakelse?

– Ja, 100 prosent! Jeg har lyst til å lage 100 kolleksjoner til sammen med Kouture. Jeg føler meg ikke ferdig med kjoler ennå og har så mange stiler oppe i hodet som jeg har lyst til å sette ut i livet.

Lunde har så langt kun promotert kjoler hun har laget selv. I fremtiden vil hun ikke være fremmed for å gjøre live shopping for andre produkter og merkevarer.

– Det må jo være ting jeg selv liker og kan stå inne for, men sånn er det for annonsearbeid generelt. Man takker ikke ja til et samarbeid der man ikke liker produktet. Det hadde blitt veldig vanskelig å stå i en halvtime og fake entusiasme.