Skyhøye priser redder ikke torskefiskerne: – Det rareste året jeg har vært med på

Torskeprisene har aldri vært høyere. Likevel øker ikke inntekten til fiskerne.

FISKESTREIK: Fiskekarene ombord sjarkene i havgapet utenfor Tromsø er mindre fulle enn vanlig. Ingen skjønner hvor skreien blir av. I mellomtiden fortsetter rekordprisene på torsk å skyte i været.

– Det er en forferdelig sesong. Det er ikke fisk, sier Bengt Pettersen fra fiskebruket i Kvaløyvågen i Tromsø.

Han ser tomt ut i luften. Torsken skulle svømt i hopetall ute i havgapet utenfor Tromsø på denne tiden. Hver sjark burde halt opp tonnevis av fisk hver dag. Transportbåndet skulle kjørt uavbrutt langt ut på dagen.

I år er det annerledes. Fredag fikk fiskebruket seks tonn torsk inn fra sjarkene. Det tallet skulle vært 10 ganger så høyt.

– Vi trodde i går at fisken skulle komme i dag. I forgårs trodde vi han skulle komme i går, sier Pettersen, som kaller torsken «han».

– Maktesløs

Hvert år svømmer millioner av skrei fra Barentshavet til Norskekysten for å gyte langs kysten mellom Finnmark og Lofoten.

– Det rare er at vi ikke finner fisken. Han har ikke svømt i Lofoten. Det er ikke større mengder i Finnmark heller, sier Pettersen.

MINDRE ARBEID: Vanligvis ville medarbeiderne vært travle med å ferdigstille produksjonen fra gårsdagens fangst om formiddagen. Nå er det lite å gjøre på fiskebruket før den første sjarken anløper Kvaløyvågen.

Han har jobbet på fiskebruket i Kvaløyvågen i 20 år. Dette året er det rareste han har vært med på, forteller han.

– Fiskeriet har vært særdeles dårlig. Når det er mye fisk, så fanger alle båter minst fem tonn. Du blir litt motløs, sier han.

Rekordhøye priser

Den første sjarken anløper kaien foran fiskebruket kort tid før klokken tolv. Dagens arbeid har begynt. Pettersen styrer kranen og løfter det første karet med torsk oppå bryggen. Nå kommer båtene inn som perler på en snor.

Medarbeidere sløyer fisken på transportbåndet, produksjonen kjører en stund uten pause. Likevel er dette mye mindre arbeid enn de er vant med.

PRISFEST: Torskeprisene har aldri vært høyere. Kiloprisen var i februar 47,49 kroner for sløyd torsk uten hode, viser tall fra Norges Råfisklag. Også eksportprisene har eksplodert.

– Hverdagen blir tyngre. Vi må gå og lete etter arbeid. Når vi har mye fisk går alt på skinner, sier Pettersen.

Prisen på torsk nådde i februar nye høyder. Kiloprisen for hodeløs, sløyd torsk kostet da 47,5 kroner, viser tall fra Norges Råfisklag. Det er 10 kroner mer enn på samme tid i fjor.

På 10 år er prisene fiskerne får for torsken firedoblet, fra 12 til 48 kroner per kilo. Årsaken er at den norske kvoten på torsk har gått kraftig ned i samme periode, fra 450.000 til 260.000 tonn torsk.

Også eksportprisene har eksplodert.

– Prisene er høye hele veien. Men det er ikke prisen som gjør omsetningen. Det er mengdene, sier Pettersen.

TORSKEMANGEL: Daglig leder Bengt Pettersen på fiskebruket i Kvaløyvågen har aldri opplevd en marsmåned med så lite torsk i sjøen. – Det er det rareste året jeg har vært med på, sier han.

Fiskemottaket i Kvaløyvågen har så langt i år omsatt for 44 millioner kroner. Det er mye mindre enn i fjor. Da omsatte mottaket for 70 millioner kroner de første tre månedene.

– Vi har 14 dager igjen av måneden. Da må vi ha en omsetning på to millioner kroner hver dag resten av måneden for å rekke det samme beløpet, sier han.

De første 16 dager i mars omsatte fiskebruket for sju millioner kroner – i snitt under 440.000 kroner per dag.

– Vi spiller mot naturen

Fiskekvotene gikk ned i fjor og ble satt ned 20 prosent i år. Likevel har sjarkene som leverer torsk til fiskebruket på Kvaløyvågen ikke klart å fylle kvotene enda.

– Vi er glad for at vi får godt betalt for fisken, men vi får jo ikke mengdene. Det har vært dårlig fiske hele vinteren, sier skipper Ivar Sørensen fra den 47 fot lange sjarken «Kystbas».

KVOTER: – Vi er forsinket med å komme i mål med kvotene. Vi håper at vi klarer det før skreien svømmer bort igjen, sier skipper Ivar Sørensen fra sjarken «Kystbas». Bak ham står mannskap Nils Arne Kristiansen.

Han inspiserer dagens fangst. Fiskerne ombord «Kystbas» har fanget rundt 500 kg torsk denne dagen. Det vanlige på denne tiden av året er mellom tre og fire tonn, forteller han.

– Vi er langt igjen fra å være ferdig med kvotene. Hvis vi klarte å fiske alt vi har lov til, ville vi hatt cirka samme omsetning som i fjor. Slik det ser ut nå kan det bli vanskelig, sier han.

Hittil i år har norske fiskere levert 12 prosent mindre fisk i volum, enn på samme tid i fjor. Rekordhøye priser veier nesten opp for mindre kvoter, men ikke helt.

forrige







fullskjerm neste TIMELØNNET: Når det er mindre fisk, er det mindre arbeid. Det betyr også at det blir mindre lønn til de 18 ansatte på fiskebruket i Kvaløyvågen. 1 av 5 Foto: Ronald Johansen

Fra dekket på sjarken H. Lindrup roper skipper Håvard Hauglann at de har fått mellom 200 og 300 kg torsk i garnet denne dagen – mye mindre enn vanlig.

– Vi får mer penger per kilo, men det blir ikke mer penger totalt. Kvotene har også gått masse ned, sier skipperen, som fortsatt har «trua» på at det kommer mer fisk.

– Men vi spiller mot naturen.

Hittil i år har fiskerne fått 4,75 milliarder kroner for fisken, to prosent mindre enn på samme tid i fjor, ifølge tall fra Norges Råfisklag. To tredjedeler av inntekten kommer fra torskefisket, som er den viktigste inntektskilden for norske kystfiskere.