Sendte seks tonn sjokolade til Ukraina og etterlyser makspris på strøm

Økt salg av sjokolade i løsvekt bidro til omsetningshopp i første halvår for Hval Sjokoladefabrikk. Nå holder de produksjonen oppe for fullt gjennom ferien for å møte etterspørselen.

Daglig leder i Hval Sjokoladefabrikk, Rune Forsberg, forteller at de i samarbeid med en anonym giver sendte en trailer med sjokolade til Ukraina.

Kopier lenke

Kopier lenke

Del på Facebook

Del på Facebook

Del med e-post

Del med e-post

Hval Sjokoladefabrikk omsatte for 27 millioner kroner i årets første halvår, fremgår det av en halvårlig aksjonærmelding fra selskapet. Det er en økning fra 22 millioner kroner for samme periode i fjor.

Daglig leder Rune Forsberg sier til E24 at salg av smågodt i løsvekt har bidratt til økning i volumet.

Forsberg forteller at butikkjedene har hatt kampanjer som har gitt økning i salget.

– Kundene plukker mye Hval som er blant vinnerne i smågodtsortimentet, sier han.

Hval leverer sjokolade til NorgesGruppens butikker Meny, Spar, Joker og Kiwi og til alle Rema-butikker. For å møte etterspørselen, holder Hval Sjokoladefabrikk produksjonen gående gjennom sommeren.

– Vi kunne ikke ta fellesferie, så her går produksjonen for fullt.

Etterlyser strømtiltak

Utover volumøkningen skyldes halve omsetningsøkningen prisøkning til dagligvarekjedene som følge av at råvareprisene har økt på grunn av svak krone, fremgår det av aksjonærmeldingen.

– Allerede i fjor høst måtte vi øke prisene våre, sier Forsberg.

Han understreker at alle andre også øker prisene og er derfor bekymret for en ond spiral med økende inflasjon. Forsberg påpeker at den siste prisøkningen fra 1. juli først blir synlig i konsumprisindeksen for august.

– Det synes ikke å være tilstrekkelig politisk forståelse i regjeringen for hva energikostnader og svak krone innebærer for videre prisdannelse på matvarepriser og derav økt konsumprisindeks, skriver Hval Sjokoladefabrikk i aksjonærmeldingen.

Nå etterlyser Forsberg tiltak fra regjeringen sin side.

Bedriften bruker mye strøm og det er begrenset hvor mye den klarer å omstille på kort tid, forklarer han.

Les også Rekordhøy kjerneinflasjon: – Trekker i retning av høyere renter

– Regjeringen bør sette en makspris på strøm til bedrifter, sier han til E24.

Forsberg forteller de har investert rundt 700.000 kroner i solcellepaneler på fabrikken i Sandefjord. Han understreker at de var nødt til å ta grep da strømregningen gikk fra 50.000 kroner til 300.000 kroner i måneden i fjor høst.

– Det hjelper likevel ikke noe i vinterhalvåret og det kan bli ille hvis vi får samme situasjon nå til høsten.

Seks tonn sjokolade til Ukraina

I slutten av januar leverte Hval sjokoladefabrikk en trailer med sjokolade til Ukraina.

En full trailer med 20.000 bokser sjokolade tilsvarende seks tonn med Hval sjokolade ble sendt og delt ut av organisasjonen «Støtt Ukraina».

– Vi har mottatt masse bilder av blide folk som har mottatt sjokolade, forteller Forsberg.

– Vi snakket med ambassaden i Ukraina som sa at sjokolade var høyt på listen over varer de ønsket. Da en anonym giver tok kontakt med oss, ga vi en god pris, og sammen sendte vi en trailer av gårde, forteller han.