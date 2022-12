Kjøpte toppleilighet hos Stordalen for 70 millioner

Mangemillionærene flokker seg i det Petter Stordalen-eide Sommerrokvartalet. Den dyreste toppleiligheten ble solgt til Bjørn Erling Knappskog for 70 millioner kroner.

Boligprosjektet Sommerrokvartalet eies av Aspelin Ramm Eiendom og Strawberry Brothers.

Forretningsmannen Bjørn Erling Knappskog har kjøpt den dyreste leiligheten i Sommerrokvartalet på Solli plass i Oslo. Prisen lød på 70 millioner kroner.

Knappskog er styreleder i det familieeide handels- og industrikonsernet Pemco Holding AS, som har hovedkontor på nettopp Solli plass.

Den 277 kvadratmeter store penthouseleiligheten, som ligger på toppen av bygget, har en balkong på 56 kvadratmeter, takterrasse på 41 kvadratmeter og en hage på 38 kvadratmeter.

Knappskog har foreløpig ikke besvart E24s henvendelser.

Nordlandia-eier Kristian Adolfsen har kjøpt to leiligheter i det Petter Stordalen-eide Sommerrokvartalet på Oslos Vestkant.

Nordlandia-eier har kjøpt to leiligheter

Milliardær Kristian Adolfsen, som eier Norlandia-konsernet sammen med sin bror, sier til E24 at han har kjøpt to leiligheter i Sommerrokvartalet – en av toppleilighetene i åttende etasje, samt en to-romsleilighet.

– Nå som alle de tre barna er voksne og ute av redet, hadde vi lyst til å flytte tilbake til byen igjen. Det er kort vei til jobben og jeg kan ta heisen rett opp til takterrassen, sier Adolfsen til E24.

Les på E24+ Dette er årets dyreste boliger

Han forteller at han kjøpte de to leilighetene i 2020, da prosjektet først ble lagt ut for salg. På grunn av forsinkelser i prosjektet, har overtagelsen av toppleiligheten blitt utsatt fra november til februar, opplyser Adolfsen.

– Det ble Oslo, altså? Ikke Sveits?

– Haha, ja, valget falt på Oslo. Men jeg skjønner godt de som velger å flytte til Sveits, svarer Adolfsen.

Nordlandia-eieren ønsker ikke å gå ut med hva han betalte for leiligheten. Da prosjektet ble ut for salg lå prislappen på den 317 kvadratmeter store toppleiligheten på 65 millioner kroner.

Investor Runar Vatne har kjøpt én av leilighetene i Sommerrokvartalet til 27 millioner kroner.

Mange mangemillionærer under samme tak

Boligprosjektet teller totalt 56 leiligheter, og er et samarbeid mellom Aspelin Ramm Eiendom og Strawberry Brothers. Sistnevnte selskap eies av Petter Stordalen og Varner-familien.

Samtlige av leilighetene i Sommerrokvartalet ble solgt i løpet av to uker.

Varner-arvingene Viktor (18) og Oskar Varner (21) har kjøpt hver sin leilighet på Sommerro for henholdsvis 23 og 26,5 millioner kroner.

Toppleiligheten på 102 kvadratmeter ble presentert slik da ble kjøpt på tegnebrettet for 19,2 millioner kroner i 2020. Etter to år ble den videresolgt med en gevinst på 4,2 millioner.

Blant de andre svært rike nordmennene som står som eier av de nye leilighetene finner vi eiendomsinvestor Runar Vatne, som kjøpte én av leilighetene til 27 millioner kroner. Vatne hadde i 2021 en ligningsformue på over 650 millioner kroner, og Kapital mener han er blant Norges 400 rikeste.

Simen Thorsen, som bygget opp Solon Eiendom, er også eier av en leilighet til 10,9 millioner kroner. Thorsen hadde i 2021 en formue på 300 millioner kroner.

Også tidligere Mybank-styreleder Espen Aubert har kjøpt en leilighet til 12,5 millioner kroner. Aubert hadde en ligningformue på 390 millioner kroner i 2021. Aubert kom i søkelyset i fjor etter at Mybank, som han var styreleder for, ga et uvanlig stort lån til Aylar Lie. Aubert trakk seg senere som styreleder.

Trond Nordahl Amundsen, partner og eiendomsmegler i Privatmegleren Aveny, sier det er enorm interesse for Sommerro-leilighetene.

Videresalg med kjempegevinst

Flere av de opprinnelige kjøperne, som slo til da prosjektet ble lagt ut for salg i 2020, har det siste året videresolgt sine leiligheter med solid fortjeneste.

Trond Nordahl Amundsen, partner og eiendomsmegler i Privatmegleren Aveny, har videresolgt fem leiligheter i Sommerrokvartalet i år. To av leilighetene ble kjøpt for 14,5 og 18 millioner kroner i 2020, og videresolgt for henholdsvis 21 og 23,4 millioner kroner tidligere i år.

– Det er enorm interesse for prosjektet. Dette er et av de mest spektakulære prosjektene vi har sett på Oslo Vest noensinne, og interessen er enorm. Ukentlig blir jeg kontaktet av kunder som ber meg si ifra dersom noe skulle komme for salg, sier Amundsen til E24.