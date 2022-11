Fiskeriarving slutter seg til norsk koloni i Sveits

Fiskeriarvingen Ole-Kristian Nergård, fra opprinnelig Senja, er nok en norsk riking som nå foretrekker å bo i Sveits.

I Luzern i Sveits har det i år blitt dannet en hel liten koloni med rike, skattetrøtte, nordmenn.

Nergård er den siste i rekken av nordmenn med en ligningsformue på over 100 millioner kroner som har flyttet til Sveits til nå i år. Det viser en ny oppføring i Folkeregisteret.

Nergårds skattbare formue det siste året i Norge (2021) var på 129 millioner kroner.

Ole-Kristian Nergård (30) og lillebroren Arvid arvet i 2008, som da bare guttunger, familiebedriften Nergård på Senja etter at faren Ole-Arvid brått døde. Ole-Arvid Nergård hadde frem til da bygget opp landets nest største trålrederi.

Siden ble familiebedriften solgt, og både Ole-Kristian Nergård og broren har siden plassert sine store formuer i aksjer, aksje- og obligasjonsfond.

Les på E24+ Kommentar: Kan det være «skattearvesynden» de rike flykter fra?

Ole-Kristian Nergård forvalter pengene sine selv gjennom selskapet Lysnes Invest. Ved utgangen av 2021 satt dette selskapet en portefølje av verdipapirer verdt over 200 millioner kroner. Hans selskap tjente i fjor 19,6 millioner kroner etter skatt på disse investeringene.

For noen år siden fikk Ole-Kristian Nergård en del oppmerksomhet fordi han, som rik arving, spilte aktivt poker.

Litt poker, mest aksjer

Heretter skal Nergård forvalte sine aksjeinvesteringer fra Sveits.

I sin ungdom fikk han litt oppmerksomhet for at han også spilte poker. Men i et SMS-intervju med lokalavisen Troms Folkeblad i 2012, avviste den gang 19 år gamle Nergård at det var farsarven han spilte med.

– Hei, Jeg kan bekrefte at jeg spiller poker, men jeg spiller ikke med arven som sikkert en del vil tro. Jeg spiller meg opp fra mindre summer, skrev Nergård til lokalavisen.

Han flyttet til Sveits tidligere i høst, men dukket ikke opp som utvandret fra Norge i Folkeregisteret før nå.

Da E24 var i kontakt med ham i torsdag denne uken, ville Nergård ikke bekrefte at han hadde flyttet til Sveits.

– Jeg er en privatperson og vil ikke bidra til en slik artikkel. Jeg vil verken bekrefte eller avkrefte noe, sa Nergård da.

Lang rekke

Nergård slår følge med en rekke rike nordmenn som har meldt flytting til Sveits den siste tiden, blant annet eiendomsmilliardær Kim Erla, som E24 omtalte 1. november.

Det samme gjelder ekteparet Hans Jacob og Randi Sundby, som overfor E24 avviser at skattetrykket i Norge var årsak til også de sendte inn en flyttemelding.

De mest kjente rikingene som har meldt flytting fra Norge i høst er Martin Andresen (til Kypros) og Kjell Inge Røkke (også til Sveits).