Flyr-ansatte om krisen: – Mange kommer om bord med støtteerklæringer

Ansatte i Flyr har lagt bak seg noen nervøse dager. Med frisk kapital i orden, håper de at kundene ikke skygger unna.

Kabinsjef Henok Goitom og pilot Anine Vilhelmsen Haug i Flyr er lettet over at selskapet har sikret seg for vinteren.

– Det er litt spesielt å være blant dem som ikke er permittert, når du har så mange kolleger som er det. Det er kjipt, vi ønsker jo at alle skal få komme tilbake i jobb så fort som mulig, sier pilot Anine Vilhelmsen Haug i Flyr.

Hun og kabinsjef Henok Goitom møter E24 på Gardermoen, før de skal videre på Flyrs flyging til Paris.

Kutt i ruter og en innsparingsplan i det kriserammede flyselskapet har ført til at halvparten av kollegene deres er permittert på ubestemt tid – antagelig frem til våren.

– Det er veldig trist, men vi visste jo at det var det som var løsningen, sier Goitom.

Les på E24+ Flyr-løsningen sender flyselskapet ut på stram line

Flyr vil hente opptil 700 millioner kroner gjennom fire ulike grep En kapitalinnhenting på 250 millioner gjennom en rettet emisjon. Tegningskursen er igjen satt til 0,01 kroner. Denne er fullført, og venter bare på en endelig godkjenning fra generalforsamlingen i selskapet.

En påfølgende reparasjonsemisjon rettet mot eksisterende aksjonærer som ikke kan delta i den første emisjon, på inntil 100 millioner kroner.

Deretter planlegges det tildeling av en tegningsrett for hver ny aksje som tildeles investorer som deltar i den rettede emisjonen, som kan utøves delvis eller fullt ut 31. januar 2023, 28. februar 2023 eller 31. mars 2023. Gjennom dette kan Flyr hente ytterligere 250 millioner.

De som deltar i reparasjonsemisjonen skal også etter planen bli tildelt tegningsretter som kan utøves 31. mars 2023. Gjennom dette kan Flyr hente ytterligere 100 millioner kroner. Vis mer

Har tillit til ledelsen

De to Flyr-ansatte har vært ansatt siden oppstarten til det ferske flyselskapet. Men krise i luftfarten er ikke nytt for dem: Begge jobbet i Norwegian under pandemien, og var gjennom runder med permitteringer.

Det var nervøs stemning før det var klart at selskapet lyktes med å hente inn friske penger. Nå føler Haug og Goitom seg relativt trygge på jobbene sine.

Kabinsjef Henok Goitom og pilot Anine Vilhelmsen Haug i Flyr forteller at det er planlagt mye sosialt for alle ansatte fremover. Slik holder de kontakt med permitterte kolleger, ved siden av jevnlige jobbmøter.

– Vi vet at vi kommer oss gjennom vinteren, i alle fall, og så ligger det en tøff jobb foran oss. Per nå er jeg ikke redd for å bli permittert, men mest opptatt av å få tilbake de som er det, sier Haug.

– Det er ikke lett å starte flyselskap, det vil være opp- og nedturer. Jeg føler ledelsen har gjort det de kan for å holde oss på vingene, og holde oss oppdatert på det som skjer, sier Goitom.

– Jeg opplever at ledelsen har stor tillit blant de ansatte, legger Haug til.

Les også Småaksjonærer ut mot Flyr: – De bruker pengene på at folk skal få billige billetter

Nå håper de Flyr opprettholder god kommunikasjon, og sørger for at færrest mulig velger å slutte til fordel for andre jobber mens de er permittert.

– Om vi greier å holde arbeidsmoralen oppe i vanskelige tider, vil vi få testet i vinter. Men jeg tror vi er godt rustet, for vi har et godt utgangspunkt, sier Haug.

Kabinsjef Henok Goitom og pilot Anine Vilhelmsen Haug i Flyr.

Fra kundene opplever de stort sett hyggelige tilbakemeldinger, og de håper folk ikke skygger unna selskapet i kjølvannet av krisen.

– Mange kommer om bord med støtteerklæringer. Så kan jeg jo si det vi har sagt hele tiden, at Flyr er kommet for å bli, sier Haug.

Roser tillitsvalgte

Administrerende direktør Tonje Wikstrøm Frislid er godt fornøyd med at de er i mål med reparasjonsemisjon og første kapitalinnhenting, men deler bekymringen om at ansatte skal finne seg ny jobb innen våren.

– Det er tungt å ta det skrittet og permittere, og mange synes det er vanskelig, sier Frislid.

Administrerende direktør Tonje Wikstrøm Frislid i Flyr synes det er tungt å permittere ansatte, men håper å få dem så raskt tilbake som mulig.

Likevel opplever hun at selskapet har lykkes i å bygge opp en god kultur som folk ønsker å fortsette å være del av. Hun roser samtidig samarbeidet med fagforeningene.

– Samarbeidet med de tillitsvalgte har vært helt enestående. Jeg synes de har vært kreative og støttende. Selvfølgelig er vi ikke enige om alt, men det bør man tillate også, hvis man skal utvikle seg og vokse, sier Frislid.

Hun er glad samarbeidet har fungert, med et nikk til noe dårligere stemning mellom fagforening og selskap i de store flyselskapene.

– Vi ser hvor ødeleggende det kan være med steile fronter. Det er mye mer fruktbart å samarbeide.

Les også Flyr går for alternativt forslag til finansiering av flyselskapet

Tillitsvalgt Espen Poulsen i Flyr Pilotforeningen sier seg enig i at samarbeidet har fungert godt.

– Vi er glade for at selskapet er agile og evner å gjøre konstruktive ting for å sikre driften fremover, sier Poulsen.

– De ønsker å ta vare på de ansatte de har, og ikke miste dem. Ledelsen gjør det de kan for å få folk tilbake så fort som mulig.