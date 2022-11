Oppgitt butikkeier ønsker samlet front mot Black Friday

Butikkutvikler Gøril H. Florvaag frustreres over at handelsstanden ikke har klart å bestemme seg for ett felles motsvar til Black Friday.

Initiativtager Gøril H. Florvaag er ingen fan av Black Friday. Her står hun foran Jæren Gull & Sølvsmie som har vært med på markeringen «Nisjebutikkenes dag» i flere år.

– Jeg river meg i håret av frustrasjon.

Slik åpnet butikkekspert Gøril H. Florvaag, da hun i slutten av oktober skrev et hjertesukk av et innlegg på egen blogg.

De siste fem årene har 47-åringen brukt tiden før Black Friday til å forsøke å skape oppslutning rundt motsvaret som hun og Giske Berland i Design by Giske har utviklet.

Men til tross for at «Nisjebutikkens dag» i år markeres av butikker helt fra Oslo til Longyearbyen, opplever Florvaag at hun jobber i motbakke.

– Etter fem år er dessverre jobben med «Nisjebutikkens dag» utelukkende dugnadsarbeid. Vi sliter fortsatt med å få gehør hos butikkene, sier Florvaag til E24.

Mange motsvar

Det har blitt lansert en rekke mer eller mindre vellykkede motsvar til Black Friday de siste årene:

Vi har fiksedagen , med fokus på å reparere ting man allerede eier.

Vedlikehold var også det Barbershop.no fokuserte på da de avholdt blakk friday for et par år siden.

DNT har i flere år arrangert grønn fredag , der man bytter eller gir bort utstyr.

Så har man give back friday , der butikker bestemmer seg for å gi en andel av Black Friday-omsetningen til et veldedig formål.

Og i år har Fana Sparebank lansert fargerik november. Det går ut på at banken kutter all betalt markedsføring og heller gir pengene til en gjenbruksbutikk.

Florvaag understreker at det er mange prisverdige ideer som ligger til grunn for de ulike konseptene. Like fullt opplever hun først og fremst frustrasjon.

Som hun skriver på bloggen:

«Hvor vanskelig kan det være å stå samlet?!?»

Big in Egersund

«Nisjebutikkens dag» markeres lørdag etter Black Friday. Florvaag mener at dette konseptet skiller seg fra de andre ved at det er det eneste som gir butikker styrke av å stå sammen.

– I Egersund er de helt rå, nå er det 8–10 butikker som har meldt seg på, sier hun.

Konseptet går ut på at butikker fokuserer på verdiskapningen de står for lokalt. Ved å vise hva de er gode for og kanskje setter litt ekstra pris på kunden.

Lørdag 26. november markerer Gøril H. Florvaag «Nisjebutikkens dag» for femte gang.

Florvaag understreker at det ikke er noen «sutrete bønn om å handle mer lokalt» hun serverer, men en tanke om at man velger en butikk fordi den er god.

Hun og Giske Berland har laget markedsføringsmateriell i form av ballonger, plakater, buttons og digitale billedfiler.

– Med tiden er planen å tjene penger på kampanjen, det innrømmer jeg uten å skjemmes.

Lite respons

Det har altså blitt fem år uten noen stor oppslutning rundt konseptet.

– Vi får ikke gehør hos sentrumsledere, sier Florvaag.

Hun forteller at over 70 sentrumsledere, typisk en forening for handelsstanden i en by, har blitt invitert til å videresende informasjon om «Nisjebutikkens dag» til sine medlemmer, men at kun en håndfull har tatt oppfordringen.

– Jeg synes det er litt påfallende at man blir oversett og at fokuset er på Black Friday.

– Som du ikke er noen stor fan av, skjønner jeg?

– Nei, jeg er ikke så veldig glad i Black Friday. Hadde det nå bare vært én dag, hadde det vært én ting, men det er jo blitt utvannet til å vare hele måneden i noen tilfeller. Det er skadelig for butikkene. Skal de drive med salg hele tiden, så tjener de ikke penger.

– Tar ikke stilling

Oslo Handelsstands Forening er et eksempel på en sentrumsleder.

Administrerende direktør Bjørn Næss sier at han har hørt om «Nisjebutikkens dag», men at han ikke har fått noen henvendelse fra dem.

– Vi er uansett ikke i noen rolle der vi promoterer enten Black Friday eller motaksjoner, sier han.

Næss forteller at foreningen har rundt 2000 medlemmer innen handel og servering og at det er svært blandede oppfatninger av Black Friday innad i denne gruppen.

– En overvekt av medlemmene avholder Black Friday i noen form og bruker det for det det er, altså en salgsperiode. Og så er det mange som er veldig negative til konseptet. Men vi som næringsforening kan ikke ta stilling for eller mot.