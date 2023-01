Stayclassy stenger nettbutikken midlertidig

Forbrukertilsynet varsler økonomiske sanksjoner mot nettbutikken Stayclassy og selskapets daglige leder. Nå stenger butikken midlertidig.

MIDLERTIDIG GRAVSTEIN: Slik ser nettsiden til Stayclassy ut mandag morgen.

«Vi har valgt å midlertidig stenge Stayclassy.no i påvente av en avgjørelse fra Forbrukertilsynet som er avgjørende for videre drift.», skriver Stayclassy på sin nettside mandag 16. januar.

Les også Stayclassy risikerer milliongebyr

Meldingen kommer ved siden av selskapets logo i grå bokstaver mot svart bakgrunn, samt årstallene 2014–2023.

Avisa Oslo meldte onsdag 11. januar at den fysiske butikken på Frogner i Oslo er stengt.

Les på E24+ Anja Kristiansen (44) tok kurs og fikk drømmejobben. Slik kan du raskt skaffe deg ny karriere.

Butikken, som blant annet selger elsparkesykler og solbriller, har fått en rekke klager fra kunder den siste tiden. I vinter varslet Forbrukertilsynet at de ville ilegge selskapet og eier og daglig leder Thomas Holstad bøter.

– Selskapets daglige leder, Thomas Holstad, har vært sterkt involvert i markedsføringen. Forbrukertilsynet varsler derfor at han må betale 400.000 kroner for medvirkning til villedende markedsføring, mens selskapet varsles et gebyr på 1.500.000 kroner, skriver Forbrukertilsynet i en pressemelding.

Forbrukertilsynet skriver at lovbruddene i hovedsak dreier seg om at nettbutikken ikke opplyste om førpriser, samt at selskapet markedsførte prisbesparelser som ikke er reelle.

Fristen for å kommentere varselet fra Forbrukertilsynet går ut mandag.

– Svært lei oss

På nettsiden skriver selskapet at de ser med alvor på den økonomiske situasjonen i Norge, og er bekymret over hvilke konsekvenser en eventuell bot vil få for kunder og ansatte.

– Vi oppfordrer både myndigheter og næringslivet til å arbeide sammen for å fremme økonomisk vekst og utvikling, og sikre at alle har mulighet til å nå sitt potensial og leve et godt liv. Vi er svært lei oss for situasjonen og håper vi kan åpne dørene snart igjen, skriver selskapet på nettsiden sin mandag.

Videre opplyser de om at kunder som har åpne ordre og reklamasjoner vil bli fulgt opp selv om selskapet midlertidig stenger dørene.

Les på E24+ Ukjent sørlending søkkrik på kryptovaluta: – Jeg turte å gå all-in da ingen andre gjorde det

Omsetningen ned 70 prosent

Selskapets gründer og daglige leder, Thomas Holstad, er blant annet kjent fra realityserien «Paradise Hotel» og «Oljebarna».

I 2020 omsatte Stayclassy for 62 millioner kroner, og hadde et resultat før skatt på 4,3 millioner kroner.

I 2021 uttalte gründeren til Avisa Oslo at målet var å omsette for en halv milliard innen fem år. 2022 gikk dog dårligere enn toppåret 2020.

– Omsetningen gikk ned med 70 prosent i fjor i forhold til 2021. Vi har tapt mye penger, sa Holstad til Avisa Oslo forrige uke.