Strømstøtten til bøndene er klar

Jordbruket og veksthusnæringen får en kompensasjonsordning som ligner strømstøtten til husholdningene.

Publisert: Publisert: For mindre enn 50 minutter siden

Strømstøtten til bøndene er klar etter at bondeorganisasjonene hadde krisemøte med finansministeren mandag formiddag.

NRK omtalte saken først.

På samme måte som husholdningene skal jordbruket og veksthusnæringen få kompensasjon når strømprisen kommer over 70 kilowattimer. For desember dekker staten 55 prosent når prisen passerer det nivået. For januar, februar og mars skrus satsen opp til 80 prosent.

Taket på hvor mye forbruket bøndene får dekker settes også høyere enn for husholdningene. Jordbruket kan få støtte for et forbruk på inntil 20.000 kilowattimer i måneden, mot 5.000 kilowattimer for vanlige strømkunder. Veksthusnæringen får ingen øvre grense.

– Jeg har nå svart på den akutte situasjonen jordbruket står midt oppe i, sier landbruks- og matminister Sandra Borch.

Borch sier Landbruksdirektoratet tar sikte på å starte utbetalingene i slutten av februar.

Leder i Norsk bonde- og småbrukerlag, Kjersti Hoff, mener tiltaket fra regjeringen er en gladmelding.

– Det er veldig bra at regjeringen nå svarer på de kravene vi har hatt. Det vil hjelpe på den akutte strømprisøkningen for de som har stort forbruk nå, sier hun til NRK.

Hoff trekker husdyrproduksjon som gris, kylling, egg og melkeku, samt veksthusnæringen.