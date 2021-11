Hun skal lede Stordalens største hotellkjede i Norge: - Kjempestas!

Elisabeth Saupstad trengte nye utfordringer etter åtte år som reiselivsdirektør for Stavanger-regionen. Nå blir hun driftsdirektør for alle Quality-hotellene til Petter Stordalen.

– Ja, dette er kjempestas. Jeg gleder meg virkelig. Og ikke minst: Det føles veldig bra og riktig, sier Elisabeth Saupstad til Aftenbladet/E24.

Samme følelse har sjefen sjøl - Petter Stordalen.

– Jeg er utrolig glad for at Elisabeth takket ja til å lede vår største hotellkjede i Norge. Hun har ekspertisen fra både drift, møte- og eventmarkedet og ikke minst de personlige egenskapene som er helt riktig match med de fantastiske ansatte på våre 34 Quality Hotel i Norge, sier han til Aftenbladet/E24.

Og fortsetter:

– Vestlandet er svært viktig for oss, og når Quality Hotel neste år får inn Hotel Maritim i Haugesund, har vi de beste møteplassene i alle de viktigste og største byene langs kysten. Da er det perfekt med en driftsdirektør som kjenner regionen så godt som Elisabeth.

Begynner 2. februar

I over åtte år var Saupstad reiselivsdirektør for Stavanger-regionen før hun i sommer bestemte seg for å se seg om etter nye utfordringer.

– Jeg var inne på tanken om å gi meg før pandemien, men jeg kunne ikke gi meg i en slik krise. Vi måtte stå i det. Etter åtte år har jeg vært med på å ta de store grepene. Nå er det på tide å finne på noe nytt, sa Saupstad til Aftenbladet like etter at hun hadde informert de ansatte i Region Stavanger om avgjørelsen mandag 21. juni.

Og det nye er altså at hun nå blir en av Petter Stordalens direktører i hans gigantiske hotell-imperium. Det skjer fra 2. februar neste år.

– Det er mange hoteller og hotelldirektører som skal følges opp. Klart det blir en kjempespennende utfordring, men jeg gleder meg virkelig til å få kapitalisert på all den erfaringen jeg har med over 20 år i hotell- og reiselivsbransjen. Her skal jeg nok få brukt hele meg, sier Saupstad.

– Hva blir det viktigste i din nye jobb?

– Først og fremst skal jeg bli godt kjent med hotellene og alle de som jobber der. Jeg kommer til å besøke alle hotellene fortløpende. Så blir det viktig å få fart på hotellene og reiselivet igjen etter den heftige perioden vi har vært gjennom under koronapandemien.

Manko på servitører

– Og hvordan skal det gjøres?

– Vi er heldigvis godt i gang allerede og nå handler det om å sørge for at vi tar vår del av markedet fremover og at vi klarer å kapitalisere på de mulighetene som ligger foran oss. Hotellene har god trøkk nå inn mot julebordsesongen og fylles opp med konferanser og individuelle gjester igjen. Det er et godt tegn, men ingenting kommer gratis, så her må det mobiliseres for å sikre god vekst i årene framover.

– Og hva blir den største utfordringen?

– Akkurat nå er det å få tak i nok folk og få rigget hotellene for en ny fase. Spesielt kokker og servitører er det stort manko på.

Gått gradene

Elisabeth Saupstad kom til Stavanger i 1993 for å gå på hotellhøgskolen. Siden har hun blitt værende i energihovedstaden.

– Karrieremessig har jeg gått gradene og opparbeidet meg en bred og solid kompetanse innen hotell og reiseliv. Jeg har jobbet i de fleste avdelinger, vært stuepike, stått i oppvasken, vært servitør, hovmester og restaurantsjef, jobbet som salg- og markedssjef, konferansesjef, vært hotelldirektør og de siste årene før jeg ble reiselivsdirektør, var jeg driftsdirektør i Comfort-kjeden i noen år, sier Saupstad.

– Så Petter Stordalen visste altså godt hvem du var fra før?

– Ja, det vet han og de kjenner meg godt på hovedkontoret. De visste også at jeg var ledig på markedet. Så dette ble bra timing og det er jeg som sagt ekstremt glad for.

– Blir mye farting

Saupstad kommer opprinnelig fra Mo i Rana.

– Jeg sier at jeg skal hjem til Stavanger. Men jeg sier også at jeg skal hjem til Mo i Rana. Det er litt delt det der, sier hun og ler.

– Uansett blir det vel ganske mye farting på deg framover med 34 hoteller fra nord til sør som skal følges opp?

– Det blir jo det. Men jeg har store barn og stor fleksibilitet. Om jeg står i kø til Forus i 40 minutter eller sitter på et fly til Oslo, blir omtrent det samme.

PS! June Johansson fra Stavanger gikk fra konstituert til permanent driftsdirektør for Clarion Collection Hotel i Norge i august. Det betyr at over halvparten av Petter Stordalens hoteller i Norge ledes av to kvinner fra Stavanger.