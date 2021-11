Idar Vollvik tiltalt for feilmerking av munnbind

Idar Vollvik er tiltalt etter det påtalemyndighetene mener er feilmerking av minst 700.000 munnbind.

Forretningsmann Idar Vollvik ble i september 2020 siktet for feilmerking av munnbind som han hadde importert til Norge. Vis mer

Påtalemyndighetene tok ut tiltalte mot Vollvik i slutten av oktober.

Dagens Næringsliv meldte om saken først.

Gründeren ble pågrepet og siktet av politiet 1. september i fjor for feilmerking av medisinsk utstyr. Det skjedde etter at politiet aksjonerte mot lokalene til bedriften hans i Bergen.

Politiet mente at eksmilliardæren bevisst hadde pakket om munnbind som ikke var godkjent til medisinsk bruk, og merket dem som medisinske munnbind.

Gjenopptok salget

Seriegründeren erkjente i ettertid å ha pakket om munnbindene, men nektet straffskyld. Senere opplyste også politiet at flere av munnbindene hans som ble testet under etterforskningen, hadde bedre kvalitet enn fryktet.

Vollvik ble ilagt omsetningsforbud av munnbindene. Dette ble etter en stund opphevet, og i slutten av september opplyste Vollvik at han fortsatte salget av munnbind.

Ifølge tiltalebeslutningen mener påtalemyndighetene at minst 700.000 munnbind ble pakket om, forsøkt pakket om eller uriktig merket som medisinske munnbind.

Politiet mener Vollvik her har sørget for at eventuelle følgeskriv som betegnet munnbindene som «ikke-medisinske» ble fjernet, eller at disse munnbindene ble flyttet over i ny emballasje slik at de fremsto som medisinske.

I tiltalebeslutningen trekker statsadvokaten i Hordaland frem at det foreligger «særlig skjerpende omstendigheter fordi forholdet fant sted under Covid 19-pandemien».

Strafferammen for dette er bøter eller fengsel inntil to år.

Berammet i januar

Statsadvokaten skriver videre at pandemien medførte et stort behov for trygt smittevernutstyr og mulighet for kontroll med smittevernsutstyr. Altså at smittevernutstyret kan spores tilbake til riktig produsent.

Saken skal opp for retten i Hordaland tingrett i januar. Den dreier seg om 700.000 feilmerkede munnbind.

E24 har så langt ikke lyktes med å få en kommentar fra Vollvik. Grunderen sier til DN at han ikke ønsker å kommentere saken på nåværende tidspunkt. Det gjør heller ikke hans advokat Arild Christian Dyngeland.

VG omtalte i september i fjor at 80.000 munnbind tilhørende Vollvik ble stoppet i tollen fordi de manglet gyldig dokumentasjon og kunne være forfalsket.

Den gang sa Vollvik til avisen at han var flau over at varene ble bestilt uten at han hadde riktig kompetanse.

– Jeg har gjort dette i god tro, som alle andre. Jeg kommer aldri, uansett vare, til å se med et halvt øye når det gjelder sertifikater fra Kina lenger, sa gründeren til VG.

Rettelse: I en tidligere versjon av denne saken sto det at Vollvik er tiltalt for å ha solgt 700.000 ikke-medisinske munnbind som medisinske. Det stemmer ikke. I tiltalebeslutningen skriver statsadvokaten at han er tiltalt etter å ha pakket om, forsøkt pakket om eller uriktig merket minst 700.000 munnbind. Hvor mange av disse som faktisk ble solgt skriver ikke påtalemyndigheten noe om. Feilen ble rettet 15. november 2021, klokken 15.30.