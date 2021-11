Foodora om dagligvaresatsingen: – Har tatt helt av

Siden februar har Foodora hatt en ukentlig vekst i dagligvareordre på 15 prosent. Nå hiver også Wolt seg inn i dagligvarekrigen. – Noe tull, sier dagligvareekspert Odd Gisholt. Han mener kjedene «leker butikk».

Foodora-sjef i Norge, Elisabeth Myhre, forteller at de vil doble antall «dark stores» i 2022. Vis mer

Publisert: Publisert: For mindre enn 50 minutter siden

– Det har tatt helt av. Målet for dagligvaresatsingen neste år er å omsette for nesten like mye som hele selskapet gjorde i fjor, sier Elisabeth Myhre, Foodora-sjef i Norge.

I 2020 omsatte Foodora Norge, som da kun drev med kjøp og levering av restaurantmat, for 344 millioner kroner. I 2022 er målet at dagligvaresatsingen skal omsette for 330 millioner kroner.

Foodora startet med dagligvarer på nett i februar.

Emilie Arntzen Fredriksen er en av 100 ansatte som jobber med dagligvarer i Foodora. Hun plukker varer på Foodora Market i Iladalen. Vis mer

I Iladalen i Oslo sentrum ligger Foodoras første «dark store», et lokalt lager hvor Foodora Market har dagligvarer.

Lageret ser ut som en helt vanlig matbutikk, men er uten kunder og kasseapparat. Fire ansatte plukker varer som kundene bestiller via nett, og som Foodora-budene henter og leverer via sykkel eller bil.

– Butikken i Iladalen lanserte vi i februar, og planen var da å få opp totalt fire lagre i løpet av året. Nå har vi syv butikker med den åttende rett rundt hjørnet, sier Myhre.

Til neste år skal Foodora doble antall butikker, og vil da tilby levering i Oslo, Bergen, Trondheim, Tromsø, Lillestrøm og Stavanger.

En endring i forbrukervaner

Coronapandemien har endret våre forbrukervaner. I 2020 økte netthandel med 37,8 prosent. Også etterspørselen etter hjemlevering av matvarer økte brått.

Myhre tror dette er en trend som har kommet for å bli.

– Vi har gjort oss mange tanker om hva som kommer til å skje post-corona. Vi tror at forbrukervanene er endret for godt, og at folk fortsatt vil benytte seg av dagligvarer på nett, sier hun.

Foodora har siden 2014 drevet med levering av restaurantmat og viser til erfaringene de har derfra.

– Vi har sett at folk bestiller hjemlevering fra restauranter som ligger 30 meter unna inngangsdøren. Folk orker ikke å gå ut eller vil bruke tiden på noe annet, sier hun.

Foodora opplyser at de har en snitt leveringstid på 20,8 minutter.

Foodora Market i Iladalen åpnet i februar. Da kunne kundene velge mellom 1000 varer. I dag er utvalget på omtrent 2500 varer. Vis mer

Vet ikke når det blir lønnsom butikk

Norgessjefen forteller at det har vært krevende å finne samarbeidspartnere som tør å satse på konseptet.

– Mange aktører ser kun på historiske tall og har vanskeligheter med å se hvordan et slikt konsept bli lønnsomt. Vi mener det er viktig å løfte blikket å se på hva kundene ønsker, sier Myhre.

– Når blir dere lønnsomme?

– Det er vanskelig å si, sier Myhre.

– Vi mener dagligvaremarkedet i Norge er veldig modent for innovasjon og for slike tjenester som dette, legger hun til.

Hun påpeker at de allerede har infrastrukturen på plass, siden de har drevet med hjemlevering av mat fra restauranter. Derfor var det lettere for dem å utvide til dagligvarer, enn det kanskje er for en tradisjonell dagligvarebutikk.

Elisabeth Myhre synes det er positivt at flere aktører satser på hjemlevering av dagligvarer. Vis mer

Wolt slenger seg på med egen dagligvaresatsing

Foodoras konkurrent Wolt kaster seg også inn i dagligvarekrigen. I en pressemelding tirsdag skriver de at dagligvarekjeden «Wolt Market» vil åpne sin første «dark store» i Oslo tidlig neste år.

– Wolt Market er vår største og viktigste satsing på varehandel noensinne, og vi gleder oss til å prøve ut konseptet, sier daglig leder Elisabeth Stenersen i Wolt i Norge i pressemeldingen.

I likhet med Foodora, så er målet til Wolt Market å levere daglighandelen på rundt 30 minutter. Totalt skal Wolt Market tilby rundt 2.000 produkter.

– Det er positivt at Wolt kommer på banen. Markedet er så underutviklet, og det er bra med flere aktører, sier Myhre i Foodora.

Les også Ekspert om Odas priskutt: – Nesten en halsbrekkende gjerning

– Leker butikk

Odd Gisholt har fulgt dagligvarebransjen i over 30 år. Han kaller Foodora og Wolt sitt dagligvarekonsept for intet mindre enn «noe tull».

– Jeg skulle gjerne likt hvilke marginer de opererer med og hvilken omsetning de har så langt. Dette er et konsept som aldri vil bli lønnsomt, sier Gisholt.

Han tror ikke de vil nå omsetningsmålet på 344 millioner kroner i 2022.

Odd Gisholt tror ikke levering av matvarer på under 30 minutter vil bli lønnsomt. Vis mer

– Og uansett om de når målet, så er ikke det mer enn hva Meny på CC-Vest i Oslo har i året. Det norske dagligvaremarkedet har en omsetning på over 250 milliarder. Foodora leker butikk, sier han.

– Siden de allerede har bud som leverer mat fra restauranter, så kommer de nok til å holde på med dette en stund. Men når de har tapt nok penger vil de slutte med dagligvarelevering, legger han til.

Gisholt har selv prøvd hjemlevering av restaurantmat og med Oda, og er positiv til det. Men levering på under 30 minutter har han ingen tro på.

– I 1996 hevdet Leif Osvold at internett er en flopp. I 2021 hevder Odd Gisholt at levering av alt annet en pizza og restaurantmat bare er tull. Det blir spennende å se hvem av dem som bommer mest, svarer Myhre på Gisholts uttalelser.

Les også Duket for matkassekrig: Tyske HelloFresh etablerer seg i Norge