Ole Ertvaag har klassiske biler for 146 millioner

Investor og Hitecvision-topp Ole Ertvaag har registrert 17 klassiske biler i eget selskap. Verdien ved sist årsskifte var over 146 millioner kroner. I sommer kjøpte han enda en ikonisk bil, en Ferrari.

Denne Ferrari-modellen er Ole Ertvaag sitt siste innkjøp. En Ferrari Monza SP2. Vis mer

Publisert: Oppdatert nå nettopp

1,2 milliarder kroner.

Nei, det er ikke formuen til Ole Ertvaag. Det er økningen i formuen hans fra 2019 til 2020. I alle fall ifølge Kapital og listen over Norges rikeste personer.

Formuen hans er beregnet til 5,1 milliarder kroner, og han er nummer 66 på riking-listen.

Hitecvision-sjef Ole Ertvaag. Vis mer

Noe av formuen finner vi i regnskapet til selskap hans Eføy Investeringer AS. Der bokføres eiendelene hans i Hitecvision-systemet - han er største eier med rundt 30 prosent - og dessuten eierandelen på 24 prosent i Camar Eiendom.

Og der er også de klassiske bilene hans. Det er i dag registrert 17 stykker.

Aston Martin DB5

Bildet av denne Aston Martin DB5-bilen er tatt på fabrikken i Lagonda. Vis mer

Selve James Bond-bilen, en Aston Martin DB5 1964 finnes også i samlingen.

Ferrari 246 GT Dino

En Ferrari 246 GT Dino. Vis mer

En Ferrari 246 GT Dino (1971) inngår i samlingen. På nettet finnes et eksemplar til salgs for 440.000 dollar/3,8 millioner kroner. Men som alltid er det stor variasjon i prisen, avhengig av bilens tilstand og historikk.

Enzo Ferrari

Vis mer

Enzo Ferrari (2002–04) var en superbil fra den italienske bilfabrikken Ferrari, oppkalt etter selskapets stifter, Enzo Ferrari (1898–1988). Ble produsert i ca 500 eksemplarer. Denne er fotografert på bilutstillingen Autopia i Stavanger Forum i 2019. Ertvaag eier akkurat samme modell.

Bugatti Veyron

Vis mer

En Bugatti Veyron 2008, her utstilt på Autopia i Stavanger i 2019. Bilmodellen er til salgs i USA for rundt 1,6 millionar dollar, eller 13–14 millioner kroner.

Ferrari Monza SP2

Vis mer

Et eksemplar av denne modellen, en meget spesiell Ferrari Monza SP2, ble innkjøpt av Ole Ertvaag i sommer. Bilen har solide 810 hestekrefter, og prisen var rundt 20 millioner kroner da den kom i 2019. Alle de 499 eksemplarene var solgt før lanseringen. Meget vanskelig å få tak i, men Ertvaag kan altså vise til sitt eierskap av seks andre Ferrari. Monza kommer også som en én-seter, SP1. Bilene er inspirert av de klassiske Ferrari-modellene 166 MM Barchetta fra 1948 og 750 Monza fra 1954.

Med omtrent samme frontmonterte V12 motor som i Ferrari 812 Superfast, har den 1,5 tonn tunge Monza et bensinforbruk på rundt 1,5 liter per mil i gjennomsnitt. Bilen leveres uten frontrute og tak.

Porsche 918 Spyder

Vis mer

Dette er en Porsche 918 Spyder, 2015-modell. Den ble utstilt i Stavanger på bil- og motormessen Autopia i 2019. Ertvaag eier eksakt samme modell, kanskje akkurat denne.

Ferrari 275 GTB

Ertvaag eier en Ferrari 275 GTB fra 1965.

Ferrari 550 Maranello

Ertvaag kan også kjøre en Ferrari 550 Maranello fra 2001.

Lamborghini Miura

Vis mer

Dette er den bilen Ole Ertvaag ville beholdt dersom han ble tvunget til å selge alle utenom én bil. Det er en Lamborghini Miura fra 1969. Ertvaag lånte den ut til oljemessen ONS i 2018.

Ferrari F12 TDF

Ertvaag kjøpte denne bilmodellen, en Ferrari F12 TDF i 2018. Et eksemplar av samme årsmodell, 2017, er nå til salgs i Tyskland for én million dollar, altså rundt 8,6 millioner kroner. Pluss toll og avgifter, selvsagt.

Mercedes Benz 300 SL Gullwing

En Mercedes Benz 300 SL Gullwing fra 1965 er i Ertvaag sin samling. Bilen med måkevinger er helt der oppe blant ikoniske bilmodeller.

Ferrari 365 GTB

Vis mer

Dette er en Ferrari 365 GTB Daytona fra 1972.

Jaguar Land Rover

Dette er blant de helt nye bilene i samlingen, en Jaguar Land Rover Defender årgang 2020.

Solid regnskap

Nå foreligger regnskapet for Eføy Investeringer AS for 2020. Det viser at Ertvaag fikk et rimelig godt resultat i pandemi-året, selv om det er svakere enn året før.

Inntektene var på 72,7 millioner kroner, en nedgang fra 98,5 millioner i 2019. Resultat før skatt var 70,3 millioner kroner, mot 97,9 millioner kroner året før.

Egenkapitalen i selskapet er 629,4 millioner kroner, mot 583,6 millioner i 2019. Dette altså til tross for at Ertvaag tok ut 25 millioner kroner i utbytte i 2020.

Bilene Disse bilene er registrert på Eføy Investeringer AS i oktober 2021: Ferrari 246 GT (1971) Porsche 911 R (2016) Bugatti Veyron 16.4 (2008) Mercedes-Benz 300 SL (1955) Ferrari 550 Maranello (2001) Ferrari 488 Pista Spider (2019) Aston Martin DB5 (1964) Ferrari F12 TDF (2017) Porsche 911 Sooner (1992) Lamborghini Miura (1969) Ferrari Daytona (1972) Ferrari Enzo F (2004) Jaguar Land Rover Discovery (2015) Porsche 918 Spyder (2015) Ferrari 275 GTB (1965) Ferrari Monza SP2 (2019) Jaguar Land Rover Limited Defender (2020) Samlet bokført verdi er 146 millioner kroner i regnskapet for 2020. Da er verdien av de to siste bilene på denne listen ikke med ettersom de ble kjøpt i 2021. Vis mer

Elsker biler

Ertvaag har tidligere fortalt at han har vært bilentusiast helt siden ungdommen. Ja, han tjente noen av sine første kroner på bilsalg. I studietiden på BI importerte han Porsche, satte inn plexiglass, og solgte dem som varebil, med lave avgifter.

Men det er Ferrari som er favorittmerket. I Ertvaags selskap er det nå registrert seks ulike Ferrarier, og den siste ble kjøpt nå i sommer.

Det gjelder en Ferrari Monza SP2, 2019-modell. Bilen er produsert i få eksemplarer, og er svært vanskelig å få tak i.

Det er vanskelig å anslå prisen, men for øyeblikket er det én til salgs i Australia for 2,5 millioner dollar, eller rundt 20 millioner kroner. Pluss toll og avgifter.

Les på E24+ Her skal Ole Ertvaag få fullt utløp for bilgalskapen sin

Ole Ertvaag har tidligere kjøpt en verdifull eiendom langs Hafrsfjord der han skal få utløp for «bilgalskapen» sin. Der skal han etablere et bilsenter, og også stille ut bilene sine.

Ole Ertvaag har foreløpig ikke besvart E24/Aftenbladets henvendelse.

PS: Alle bilene til Ole Ertvaag har registreringsnummer og er altså kjørbare i trafikken.

Se opp!

Her kan du se en video av Ferrari Monza SP2:

Transporten

Vis mer

Selskapet har også registrert en PRG Prosporter til frakt av de flotte bilene.