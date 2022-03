Hitecvision om milliardtransaksjonen: – Skal bli en lønnsom investering

Hitecvision legger flere milliarder kroner på bordet for 20 prosent av selskapet Fortum Oslo Varme. Det gjør de i partnerskap med Hafslund Eco og Infranode. Målsettingen er å realisere prosjektet for karbonfangst på Klemetsrud utenfor Oslo.

Hitecvision har gjort flere tunge investeringer den siste tiden innen fornybar energi.

Publisert: Publisert: For mindre enn 20 minutter siden

– For oss er dette en kjempespennende transaksjon. Sammen med to partnere kommer vi til å bli helt sentrale i dekarbonifiseringen i Oslo-området. Hitecvision er opptatt er opptatt av grønne løsninger for framtiden og vil spille en aktiv rolle i den transformasjonen vi står i, sier seniorpartner i Hitecvision, Jon Vatnaland, til Aftenbladet/E24.

Det er det finske energiselskapet Fortum som nå selger sin halvdel av fjernvarmeaktøren Fortum Oslo Varme til de tre selskapene Hafslund Eco, Infranode og Hitecvision. I dag eier Oslo kommune 50 prosent av selskapet og Fortum 50 prosent.

Kraftprodusenten Hafslund Eco er heleid av Oslo kommune. Som en del av transaksjonen overføres eierandelen Oslo kommune har i dag til Hafslund Eco.

Slik ser du ut på innsiden av anlegget på Klemetsrud.

Etter salget vil Hafslund Eco eie 60 prosent av fjernvarmeaktøren, mens Infranode og HitecVision vil eie 20 prosent hver. Transaksjonen prises til 20 milliarder kroner.

– Vi investerer i dette parternskapet fordi vi tror at selskapet kommer til å vokse, sier Jon Vatnaland.

– Og dermed bli lønnsomt for dere på sikt?

– Det føler vi oss sikre på, ja.

– Når tror dere at det kan bli lønnsomt?

– Vi ønsker ikke å kommentere den tidshorisonten nå. Selskapet skal først gjennom en kraftig utvikling.

Infranode og Hitecvision driver begge med investering innenfor energisektoren. Nyheten om kjøpet av Fortum Oslo Varme kommer bare fem dager etter at Hitecvision gikk sammen med TrønderEnergi for å bygge opp et nytt stort fornybarselskap. Det nye selskapet skal ha hovedkontor i Trondheim, og aktivitet i hele Norden. Selskapet vil få en investeringskapasitet på mellom 15 og 20 milliarder kroner.

Det er det andre partnerskapet, av lignende sort, som Hitecvision inngår. I februar 2021 gikk de sammen med Agder Energi for å satse på, blant annet, havvind.

Fra venstre: Jon Vatnaland, seniorpartner i Hitecvision, Martin S. Lundby, administrerende direktør i Hafslund Eco og Erik Botnevik, landsjef for Infranode i Norge.

Fortum Oslo Varme Fangst av ca. 400.000 tonn CO 2 per år

Amin-teknologi

Inkluderer CO₂-rengjøring, flytendegjøring, transport med tankbil til Oslo Havn og bufferlagring (fire dager)

Levering av CO 2 til Northern Lights ved kai i Oslo Havn Vis mer

– Alle disse investeringene er midt i kjernestrategien vår. Hitecvision mener det er viktig å være en del av energiomstillingen og våre satsinger gjenspeiler det vi mener at Europa kommer til å trenge av energiløsninger i framtiden, sier Vatnaland.

– Hitecvision er på hugget for tiden med store investeringer på kort tid?

– Det er fint du synes det. Vi følger den planen vi tidligere har kommunisert med brede investeringer innen fornybar energi og grønn infrastruktur.

– Så om fem dager kan vi vente oss en ny stor investering fra dere?

– He he, jeg kan ikke love noe allerede om fem dager, men det kan fort komme flere nyheter i løpet av året, ja.

Norges største på fjernvarme

Fortum Oslo Varme er Norges største fjernvarmeaktør, og leverte 36 prosent av fjernvarmen i Norge i fjor, ifølge meldingen.

Fortum Oslo Varmes produksjon gir oppvarming til omtrent 80.000 husstander i Oslo-området.

Selskapet solgte 1,8 terrawattimer fjernvarme og 0,1 terrawattime elektrisitet i 2021. Til sammenlikning var strømforbruket i Norge rundt 140 terrawattimer i fjor.

Energiproduksjonen til kraftselskapet Hafslund Eco øker med nesten 2 terrawattimer når kjøpet er gjennomført, ifølge meldingen.

For bare tre uker siden besluttet Fortum Oslo Varme å sende inn en ny søknad om støtte til finansiering av sitt CO₂-fangstprosjekt fra EUs innovasjonsfond Ifølge selskapet selv kommer beslutningen etter lang tids forbedringsarbeid og evaluering - etter at de fikk avslag på sin første søknad.