Bitcoins Norge-sjefen kreves for flere titalls millioner av kunder

Mandag skal Ole-André Torjussen i Bitcoins Norge møte i retten. 66 tidligere kunder krever over 25 millioner kroner etter at han tvangssolgte bitcoin-beholdningen deres for to år siden.

Ole-André Torjussen ser fram til rettssaken som starter i Sør-Rogaland tingrett mandag. Vis mer

– Nå ser jeg fram til rettssaken. Det skal bli godt å legge dette bak seg. Spesielt siden jeg er overbevist om å vinne saken, sier Torjussen til Aftenbladet/E24.

Gründeren av Bitcoins Norge har vært gjennom to svært vanskelige år. Det toppet seg da politiet ringte på døren hans klokka seks en høstmorgen i 2019. Han ble påsatt håndjern og plassert i politibilen. Så ble han siktet for grovt underslag med en strafferamme på seks år.

– Døtrene mine spurte om jeg nå skulle i fengsel, har Torjussen tidligere fortalt Aftenbladet/E24.

Det ble aldri noe fengselsopphold, for straffesaken mot Torjussen ble henlagt av Økokrim i april i år.

Anmeldte anmelderne

Ole-André Torjussen har nå politianmeldt de 66 personene som anmeldte ham for underslag. Motanmeldelsen gjelder uriktige forklaringer og anklager om at Torjussen hadde tilegnet seg kundenes verdistigning til egen vinning.

Torjussens motanmeldelse skal ikke behandles av tingretten nå. Det blir opp til politiet å eventuelt opprette en sak mot de 66 bitcoin-kundene.

Sivil sak nå

Torjussen skal altså møte i Sør-Rogaland tingrett på mandag, i en sivil sak anlagt av de 66 tidligere kundene. De mener at det ikke gikk rett for seg da en underleverandør til Bitcoins Norge ble utsatt for et omfattende dataangrep våren 2019. Angrepet resulterte i at kryptobørsen mistet kontrollen, og Torjussen stanset all handel og solgte hele kryptovaluta-beholdningen til kundene sine.

Nå er det uenighet om hvor mye penger kundene har krav på etter dette salget. Torjussen er enig i at kundene har krav på penger, og har satt av 3,4 millioner kroner på en egen konto. Men kundene har nektet å ta imot. De mener beløpet er mye høyere.

Høyt krav

Kravet fra kundene er at Torjussen skal betale en erstatning tilsvarende verdien av deres porteføljer av bitcoin på domstidspunktet, pluss forsinkelsesrenter, og at deres saksomkostninger også dekkes.

Porteføljene ble solgt med en snittpris per bitcoin på 7.336 dollar (63.500 kroner), mens kursen i dag er ca 50.000 dollar, eller ca 430.000 kroner.

Det er umulig å beregne nøyaktig hvilket erstatningsbeløp de 66 krever, ettersom det er bitcoinkursen på domstidspunktet som gjelder. Men dersom dommen hadde falt i dag, ville kravet vært ca 23 millioner kroner pluss renter og omkostninger.

Taust fra advokatene

Sør-Rogaland tingrett satt av fire dager til rettssaken. Det skal møte sju-åtte vitner.

Det er advokat Kim André Svenheim i Advokatfirmaet Pind som representerer Ole-André Torjussen. Den andre siden er representert ved advokat Mari Benkow i Advokatfirmaet Berngaard i Oslo.

Ingen av dem ønsker å kommentere noe nå før rettssaken. Det vil heller ikke Mathias Erdahl, som er representant for de 66 kundene som har anlagt saken.