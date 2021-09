Regjeringen snur – forlenger permitteringsordningen med én måned

Etter massivt press velger regjeringen å gjøre helomvending i permitteringssstriden.

Arbeids- og sosialminister Torbjørn Røe Isaksen Vis mer

Publisert: Oppdatert for mindre enn 20 minutter siden

Etter et langt skjebnemøte med LO, Virke og NHO onsdag ettermiddag, sier arbeidsminister Torbjørn Røe Isaksen at regjeringen vil forlenge permiteringsordningen med én måned, frem til 1. november.

– Et nytt storting får eventuelt se hvordan situasjonen er da, sier statsråden.

Han kaller beslutningen «klok og fornuftig gitt situasjonen».

Situasjonen var at Rødt og Ap på forhånd truet med å hasteinkalle Stortinget for å overkjøre regjeringen – med mindre de snur i synet på at ordningen ikke skal forlenges etter 1. oktober.

Selv om regjeringen nå går med på en ekstra måned, understreker arbeidsministeren at han mener en forlengelse har flere ulemper.

– Vi har vært opptatt av å få frem at situasjonen i norsk økonomi er mye bedre. Ledigheten går veldig raskt ned, selv om vi det fortsatt er for mange som står uten jobb, sier Røe Isaksen.

Han sier noen bransjer fortsatt sliter.

– Ikke godt nok

LO-sjef Peggy Hessen Følsvik sier til E24 at hun er skuffet – men at en ekstra måned er «bedre enn ingenting»:

– Jeg skulle gjerne sett at vi nå kunne gi bedriftene og de ansatte en forutsigbarhet frem til nyttår. Vi får si at dette i alle fall er en halv seier til oss, sier LO-sjefen.

Nå setter hun sin lit til at et nytt stortingsflertall gir nye forlengelser.

Les også Skjebnemøte om permitteringsreglene: – Må forlenges

Virke ville også forlenge ordningen. Stian Sigurdsen, direktør for samfunnspåvirking, sier han er fornøyd med at man nå har «kjøpt seg litt tid», men:

– Dette er ikke godt nok i det hele tatt, men nå må vi bruke tiden på å få på plass ordninger som hjelper bedrifter som virkelig sliter, sier Sigurdsen.

Han frykter at Virkes medlemmer kommer i en skvis igjen om noen uker.

Les også Skjebnemøte om permitteringsreglene: - Mange bedrifter trenger arbeidskraft

Var imot

NHO var imot det regjeringen nå har gjort.

– Vi ser en rask bedring nå i arbeidsmarkedet, og det er også årsaken til at vi har vært tilbakeholdene med å argumentere for en utvidelse av permitteringsordningen, sier arbeidsdirektør Nina Melsom til E24.

Hun sier hun likevel har forståelse for regjeringens beslutning.

– Dels på grunn av den politiske situasjonen, og dels fordi det vil bidra til å se hvordan situasjonen er om en måned. Nå blir flere vaksinert, og det kan gi oss et kunnskapsgrunnlag i de bransjene som sliter, sier Melsom.

Les også Eksperter om permitteringsordningen: – På tide å avvikle

Truet med å hasteinnkalle Stortinget

I forkant av møtet varslet Arbeiderpartiet at de vil hasteinnkalle Stortinget dersom permitteringsreglene ikke forlenges.

– Flere tusen permitterte risikerer oppsigelse når permitteringsperioden går ut og mange tusen arbeidsledige vil miste dagpengene sine fordi de har gått ut makstiden på dagpenger, sa Aps talsperson Rigmor Aasrud onsdag formiddag.

Etter møtet sier Aasrud at dette uansett bare er en kortsiktig løsning:

– Nok engang har regjeringen måtte tvinges til å prioritere vanlig folk i krisepolitikken. Det er bra man har funnet en kortsiktig løsning som partene kan stille seg bak. Det er fortsatt en rekke spørsmål og ordninger som er uavklarte, vi regner med at regjeringen fremmer et forslag til Stortinget hvor vi får behandlet helheten, sier hun.