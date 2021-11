Oslo vil ha maks tre elsparkesykkel-utleiere

I et forslag til ny forskrift for utleie av elsparkesykler, foreslår Oslo kommune at kun tre aktører skal stå for utleie om gangen.

Publisert: Oppdatert nå nettopp

Det fremkommer i høringsforslaget, som E24 har fått tilgang til.

Pressekontakt Kristin Stormo i Byrådsavdeling for miljø og samferdsel bekrefter overfor E24 at forskriften blir sendt ut på høring mandag.

Forskriften foreslås endret til at «Oslo kommune gir tillatelse til tre utleiere». Samtidig vil antallsbegrensningen på 8.000 små elektriske kjøretøy fortsatt gjelde.

Den fra før gjeldende forskriften har tillatt alle kvalifiserte aktører til å leie ut elsparkesykler i hovedstaden.

«Ved å justere gjeldende forskrift ønsker Oslo kommune i enda større grad å sikre fremkommelighet, trygge offentlige rom, godt miljø og lokalmiljø. Samtidig ønsker kommunen også å være bedre i stand til å møte innbyggernes varierte mobilitetsønsker og -behov», heter det i innledningen til forslaget.

Høringsfristen til det nye forslaget er 13. desember.

Må sikre fremkommelighet

Dersom flere enn tre aktører oppfyller kravene til å leie ut, skal utvelgelsen skje etter en vurdering basert på blant annet aktørens «rutiner og virkemidler for å sikre fremkommelige offentlige rom», heter det i forslaget.

Kommunen har listet opp tre kategorier med kriterier som de foreslår at elsparkesykkel-utleierne skal vurderes etter.

Det første dreier seg om rutiner og virkemidler for å sikre fremkommelige offentlige rom, blant annet hvordan selskapet jobber for at elsparkesyklene ikke er til hinder for andre.

Det andre dreier seg om hvordan selskapet jobber for sikker ferdsel, både for føreren selv og for tredjepersoner.

Det tredje handler om klima- og miljøvennlig drift, herunder kjøretøyenes levetid.

Det er de to første punktene som kommer til å bli vektet høyest, ifølge forslaget.

Les også Oslo vil ikke frata elsparkesykkelaktører utleietillatelsen

Tier: – Viktige endringer

Pressekontakt Julia Sandstø hos Tier, en av sparkesykkelaktørene med tillatelse i dag, skriver i en SMS til E24 at grepet er i tråd med internasjonale erfaringer.

– Oslo gjør viktige endringer, som bidrar til å dyrke frem en seriøs bransje med aktører som tar ansvar og faktisk løser utfordringer. Å begrense antall aktører er helt i tråd med internasjonale erfaringer og det de ledende ekspertene i Norge anbefaler.

– Det er lagt inn krav og forventninger, som gjør det tøffere å være utleier, til beste for brukerne og byen rundt, skriver Sandstø.

Samtidig påpeker Tier at sonebegrensningene i forskriften, der det settes en maksbegrensning for de forskjellige ringveiene i Oslo, er for streng.

– Tier mener også at de ytre delene av byen ikke burde ha et rigid tak på antall sparkesykler, slik at vi der kunne spilt bedre sammen med kollektivtransport og behovene til folk. Her håper vi å se endringer gjennom høringsperioden, sier Sandstø.

Jonas Lefebure i utleieren Bird sier det er for tidlig å kommentere innholdet i forskriften spesifikt.

– Men vi er positive til en ny forskrift, og vi ønsker å fortsette samarbeidet med Oslo kommune, sier Lefebure.