Bøndene slit med uvanleg høge utgifter. Men maten vår blir ikkje brått dyrare av den grunn

Galopperande kostnadar hos bøndene gjer at Nortura ber om naudventil for å setja opp prisane.

Kunstgjødsel, straum, diesel, kraftfôr. Alt står på lista over det bønder treng for å produsera mat til oss, og alt står på lista over ting som er blitt vesentleg dyrare.

Vil me då måtta betala meir for norskproduserte matvarer i butikken?

– Me er nøydde til å få betre betalt, men det er ikkje dermed sagt at me får det, seier leiaren av Grøntprodusentenes Samarbeidsråd.