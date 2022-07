Streikeregningen nærmer seg milliarden for SAS

Tapene øker for hver dag som går. Analytiker forklarer hvorfor SAS-ledelsen foreløpig blir stående i konflikten.

PÅ BAKKEN: 900 piloter gikk ut i streik mandag i forrige uke. Her står SAS-fly på Gardermoen samme dag som streiken brøt ut.

Publisert: Publisert: For mindre enn 2 timer siden

SAS har selv anslått at selskapet taper 10–13 millioner dollar pr. dag på pilotstreiken. Anslagene ble lagt frem i søknaden om konkursbeskyttelse i USA, som E24 tidligere har omtalt.

Mandag har streiken vart en uke.

Dermed kan SAS så langt ha tapt over 900 millioner kroner på streiken, hvis en tar utgangspunkt i øvre del av spennet i anslagene.

Jacob Pedersen, analysesjef i Sydbank, sier han ikke har noe godt svar på hvor lenge streiken kan vare.

– Når den først har vart en uke, kan den komme til å vare to uker. Men jeg håper partene møtes og blir enige så fort som mulig, sier Pedersen.

Streikevakter står plassert utenfor inngangen til terminalen på Gardermoen lufthavn mandag. Streikevaktene er Bård Hansen fra Parat (midten) og Tom Hansen fra LO.

– Verdt å kjempe for

Ut fra det analytikeren har forstått ønsket ledelsen i SAS å spare 800 millioner svenske kroner i året på pilotene.

Streiken medfører imidlertid et engangstap, mens de eventuelle besparelsene kommer hvert eneste år.

– Derfor er dette verdt å kjempe for, for ledelsen. Det handler om langsiktig konkurranse. I den kampen er ledelsen nødt til å gjøre alt som står i deres makt, sier Pedersen.

Analysesjef Jacob Pedersen i Sydbank følger SAS tett.

Selskapet ønsker å kutte kostnadene med 7,5 milliarder svenske kroner i året.

Kuttene skal bidra til at SAS «senker kostnadene pr. setekilometer og bedre forsvarer sin markedsposisjon ved viktige knutepunkt», står det i rettsdokumenter levert til domstolen i USA.

Ifølge Parat-foreningen SAS Norge Flygerforening har pilotene tilbudt SAS kostnadskutt på 600 millioner i form av lønn og økt arbeidstid.

SAS: – Store konsekvenser

Tonje Sund, SAS’ pressesjef i Norge, sier hun ikke vil spekulere i hvor lenge streiken kan vare eller hvor det eventuelt går en smertegrense for selskapet. Hun vil heller ikke kommentere hvor mye streiken koster selskapet.

– En slik streik har store konsekvenser. Vi vil nå gjerne få fokusere på å hjelpe de reisende, sier Sund til E24.

SAS hadde 7,8 milliarder svenske kroner i kontanter pr. 30. juni 2022. Selskapets vurdering er at det har tilstrekkelig likviditet til å møte sine forretningsforpliktelser på kort sikt. Det opplyste SAS tirsdag i forrige uke, da rettsprosessen ble satt i gang.

Konkursbeskyttelsen i USA innebærer at ingen kreditor kan kreve sine penger tilbake eller begjære SAS konkurs, så lenge selskapet er under beskyttelse.

Tonje Sund er SAS’ pressesjef i Norge.

Riksmegler Mats Wilhelm Ruland hadde et statusmøte med SAS og pilotene mandag.

– Konflikten er helt fastlåst, men vi kommer til å ha nye møter denne uken for å fortsette arbeidet med å finne en løsning, skrev Ruland i en SMS til E24.

De nøyaktige tidspunktene for møtene denne uken er ikke avgjort ennå.

Riksmekleren: Kan ikke pågå lenge

Rundt 900 SAS-piloter gikk ut i streik mandag i forrige uke.

Pilotene har sagt at SAS sitter på nøkkelen, mens SAS gjentatte ganger har uttalt at selskapet ønsker forhandlinger.

Riksmekleren har sagt at partene må kjenne på alvoret i situasjonen og at de må være villige til aktivt å lete etter løsninger på nytt for å komme i mål.

– Det er en veldig alvorlig situasjon. Det påvirker anslagsvis 40.000 mennesker hver dag, så det har enorme konsekvenser ute i samfunnet. Det gjør at konflikten ikke kan pågå veldig lenge, sa Ruland til VG mandag.

Riksmegler Mats Wilhelm Ruland