Støres ordførere ut mot regjeringens skjenkestopp

Kultur- og uteliv betaler en skyhøy pris for skjenkestopp – samtidig som kun en håndfull personer er innlagt på UNN. – Vanskelig å forklare, mener Tromsø-ordføreren.

VANSKELIG Å FORKLARE: Ordfører Gunnar Wilhelmsen i Tromsø har vanskelig for å forstå eller forklare behovet for nasjonal skjenkestopp. Vis mer

Publisert: Oppdatert for mindre enn 20 minutter siden

Regjeringen skal gjøre en ny vurdering av coronatiltakene 14. januar, men flere Ap-ordførere i landets største byer kommer nå med en klar oppfordring til regjeringen:

Fullstendig nasjonal skjenkestopp må opphøre. Nå.

Januar er en av Tromsøs mest hektiske måneder for kulturlivet. Filmfestival, musikkfestival i tillegg til starten på samisk uke.

Tromsø-ordføreren Gunnar Wilhelmsen (Ap) mener at videreføring av flere av de nasjonale tiltakene vil ramme næringslivet uforholdsmessig hardt.

– Det er en høy pris for kulturen å betale, med de tiltakene vi har nå. TIFF (Tromsø internasjonale filmfestival journ.anm.) selger vanligvis 60.000 billetter i løpet av ei uke. Nå er det begrensninger på 50 personer i kilosalen, sier Wilhelmsen, og forteller at tjenesteleverandører til kulturlivet også rammes hardt.

GODT I GLASSET: Ordføreren i Nordens Paris ber om at folk må kunne få seg noe godt i glasset til maten. Her avbildet fra et intervju med VG en tidligere anledning, på et av byens mange vannhull. Vis mer

Tromsø-ordføreren ber om at regjeringen overlater større ansvar til lokale og regionale tiltak.

Wilhelmsen sier at han har problemer med å se forholdsmessighet mellom tiltakene, samtidig som det kun er fire personer innlagt med coronasmitte på sykehuset i Tromsø, UNN.

– Januar er høysesong for nordlysturisme. Samtidig skal ikke utestedene få severe turistene et glass vin til maten? Det synes jeg er vanskelig å forklare, sier Wilhelmsen, før han slår fast:

– Det må kunne åpnes for alkoholservering på spisestedene.

Presset øker nå kraftig mot regjeringen:

MDG har tirsdag levert inn forslag i Stortinget om å oppheve det nasjonale skjenkeforbudet, Frps Bård Hoksrud tar i Dagbladet til orde for at kranene åpnes umiddelbart, Fellesforbundets leder Jørn Eggum krever i Aftenposten at skjenkestoppen oppheves «så snart som mulig», mens SV-nestleder Torgeir Knag Fylkesnes ber regjeringen revurdere, skriver Bergens Tidene.

– Vanskeligere hverdag

Også nylig avgått og gjeninnsatt Bergen-byrådsleder Roger Valhammer (Ap) er svært kritisk til skjenkestopp. Han rykket nyttårsaften ut i Bergensavisen og ba regjeringen oppheve skjenkestoppen.

Til VG utdyper han:

– Vi har hele tiden har ment at en fullstendig skjenkestopp ikke er veien å gå. Det er blant annet fordi konsekvensene er så store for folk, næringsliv og arbeidsplasser. I tillegg er det en bekymring for at festene og de sosiale sammenkomstene flyttes til private hjem uten en profesjonell aktør som legger til rette for godt smittevern.

KLAR MELDING: Roger Valhammer (Ap) ber regjeringen stanse skjenkestoppen, og gi Bergens næringsliv lov til å åpne tappekranene. Vis mer

Bergensbossen sier at han har forståelse for at det var behov for nasjonale retningslinjer før jul grunnet økende smitte, men er tydelig på at det har fått store konsekvenser.

– Å få en generell skjenkestopp rett før jul har gjort hverdagen vanskeligere, blant annet for byens serveringssteder. Dette er krevende, ikke minst for de som mister levebrødet sitt. Nettopp derfor har vi bedt regjeringen om å fjerne den absolutte skjenkestoppen så raskt som mulig.

Sandnes ber om mellomløsning

Ordfører Stanley Wirak (Ap) i Sandnes ber også om at full nasjonal skjenkestopp opphører.

– Vi trenger ikke skjenkestopp i hele landet, for det er ulike situasjoner ulike steder. Jeg tror derfor det ør løse opp i skjenkingen, og eventuelt ha en mellomløsning.

Han utdyper:

– Man trenger ikke nattklubber og det hele. Menn skjenking til klokken ti eller midnatt. Eller til matservering. Restaurantene har jo vist at de har god kontroll på smitteverntiltak gjennom pandemien.

SANDES-ORDFØRER: Stanley Wirak vil ikke ha full fest på nattklubber, men at folk kan få et par glass til maten. Vis mer

Trondheim: Is i magen – ikke i drinken

Trondheim-ordfører Rita Ottervik ber nå om at man skal sitte stille i båten og se an smittetrykk som følge av skolestart og julefeiring før man hever tiltak.

– Det er lurt å ha litt is i magen nå, før vi er bastante om tiltakene. Samtidig ønsker vi som hovedregel at tiltakene først og fremst skal innføres lokalt, og vi er berett til å håndtere det sammen med kommunene rundt oss.

IS I MAGEN: Rita Ottervik ber folk ha is i magen, til man har mer oversikt over smittesituasjonen. Vis mer

Hun sier at hun er bekymret for antallet elever på hjemmeundervisning, og mener at å få elever tilbake til ordinær undervisning bør være en hovedprioritet.

Ottervik har i motsetning til Ap-toppene i vest og nord ikke noe krav om åpne kraner ved første korsvei.

– Det er tøft for bransjen som nå rammes av skjenkestopp. Men det er bedre å beholde is i magen, enn å åpne og så måtte stenge igjen. En jojoeffekt for bransjen er ikke bra.