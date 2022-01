Verisure betaler gebyr på 766 millioner for ulovlig samarbeid

Alarmselskapet Verisure har bestemt seg for å betale gebyret på 766 millioner kroner som ble ilagt for ulovlig samarbeid med konkurrenten Sector.

SMEKK: Verisure tar ikke saken om ulovlig samarbeid videre til retten. Vis mer

Publisert: Oppdatert for mindre enn 50 minutter siden

Det opplyser Konkurransetilsynet i en pressemelding tirsdag.

Verisure er uenig i Konkurranseklagenemndas vedtak, men har besluttet å ikke bringe saken videre inn for rettsapparatet og har betalt gebyret.

Konkurransetilsynets vedtak er derfor rettskraftig.

Gebyret på 766 millioner kroner til Verisure er Norgeshistoriens nest største konkurransegebyr.

Vil legge saken bak seg

Pressetalsperson Glenn Ø. Støldal i Verisure sier i en uttalelse at de er svært skuffet over utfallet av klagen til Konkurranseklagenemnda.

– Vi er ikke enige i utfallet, og vi understreker at det ikke har vært noen ulovlig avtale mellom Verisure og Sector. Sakens fakta viser fortsatt at det har vært hard konkurranse i markedet mellom de to selskapene i alle salgskanaler i hele perioden som er undersøkt, sier Støldal.

Støldal sier de imidlertid har valgt å ikke anke Konkurransetilsynets vedtak til Lagmannsretten og i stedet betale gebyret.

– Dette gjør at vi kan legge en allerede lang prosess bak oss, slik at vi kan fokusere fullt og helt på å levere trygghet til våre kunder; familier og små bedrifter, sier Støldal.

Verisure er opptatt av å opptre etisk forsvarlig og fullt ut i tråd med alle gjeldende lover og regler, og de er «sterke tilhengere» av konkurranse mellom aktørene i markedet, ifølge Støldal.

Selskapet har ingen ytterligere kommentarer.

Varsel om massesøksmål

Sector Alarm og Verisure har fått varsel om massesøksmål etter Konkurransetilsynets gebyrer. På vegne av 400.000 kunder vil Alarmkundeforeningen gå til søksmål mot alarmselskapene for det de beskriver som overfakturering av kunder i tidsrommet mellom 2011 og 2017.

Konkurransetilsynet har tidligere også meldt at det undersøker såkalt «winback» i alarmmarkedet. «Winback» betyr at en tidligere leverandør retter markedsføring eller salgsaktivitet for å «vinne tilbake» en kunde som har sagt opp abonnementet.