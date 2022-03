Eierne av daværende Yara-partnere i møte med Putin på invasjons-dagen

24. februar var Vladimir Putin i et møte med oligarkene bak flere av de russiske leverandørene Yara benyttet. Samme dag startet invasjonen av Ukraina.

«PUTINS INNERSTE SIRKEL»: Russlands president Vladimir Putin og Dmitrij Mazepin, toppsjef i daværende Yara-leverandør Uralchem. Bildet er tatt ved et annet møte, i januar. Vis mer

Publisert: Oppdatert nå nettopp

Fredag, to uker etter Putin-møtet, meldte den norske gjødselprodusentenr at de bryter med sine russiske leverandører, grunnet sanksjoner mot milliardærene som står bak.

EU kom nylig med nye sanksjoner mot 14 oligarker og viktige næringslivsfolk.

Blant dem som havnet på svartelisten er de russiske oligarkene Dmitrij Mazepin og Andrej Melnitsjenko. De eier henholdsvis Eurochem og Uralchem. Begge selskapene har vært viktige leverandører for den norske gjødselprodusenten Yara.

De to milliardærene var i et møte med Russlands president Vladimir Putin den 24. februar. Samme dag startet Russland invasjonen av Ukraina.

Tema på møtet var vestlige sanksjoner og veien videre for russisk økonomi, ifølge et EU-dokument.

E24 har spurt Yara om møtet, men selskapet vil ikke kommentere det.

forrige



fullskjerm neste 1 av 3

Betydelig inntektskilde

35 andre oligarker og viktige næringslivsfolk var også tilstede på møtet med Putin (se bildegalleri fra møtet i karusellen over, bildene er fra den russiske regjeringens hjemmeside).

Det at forretningsmennene ble invitert til å delta på dette møtet viser at de er en del av «Putins innerste sirkel», skriver EU i sine begrunnelser for sanksjonene.

«Det viser også at de støtter eller implementerer handlinger og politikk som undergraver eller truer den territorielle integriteten, suvereniteten og uavhengigheten, i tillegg til stabiliteten og sikkerheten i Ukraina», skriver EU.

EU mener møtet viser at de er ledende forretningsmenn involvert i en bransje som er en betydelig inntektskilde for den russiske stat.

Bryter med tre russere og fire selskaper

Yara opplyser at de kutter bånd til følgende fire selskaper:

Eurochem, som eies av sanksjonerte Dmitrij Mazepin.

Uralchem, eid av svartelistede Andrej Melnitsjenko.

Uralkali, som Uralchem eier en stor andel av

Phosagro, som ledes av sanksjonerte Andrej Gurjev.

Innkjøpene blir stanset umiddelbart. Selskapet evaluerer nå omfang og implikasjoner av sanksjonene.

Eurochem-eier Dmitrij Mazepin (v.) og Uralchem-eier Andrej Melnitsjenko. Vis mer

Dette er russerne Yara må bryte med Andrej Melnitsjenko er en russisk industrimagnat som eier gjødselprodusenten Eurochem og kullselskapet Suek. Han er innflytelsesrik med nære forbindelser til den russiske regjeringen. Forbes har verdsatt nettoformuen hans til 103,4 milliarder kroner.

Dmitrij Mazepin er eieren og toppsjefen i mineralgjødselselskapet Uralchem. Det er en russisk produsent av en lang rekke kjemiske produkter, inkludert mineralgjødsel og ammoniakksalpeter. Selskapet er blant Russlands aller største på sitt felt. Nettoformuen er verdsatt til 11,6 milliarder kroner.

Andrej Gurjev er styremedlem, toppsjef og styreleder i Phosagro. Phosagro er en av verdens ledende produsenter av fosfatbasert gjødsel. Han er sønn av milliardæren med samme navn, verdsatt til 50 milliarder kroner. Da Magnus Carlsen vant sjakk-VM i 2016, var turneringen sponset av Gurjev. Carlsen fikk 5,5 millioner kroner da han gikk av med seieren. Kilder: Yara, EU, Forbes og VG. Vis mer

Magnus Carlsen jublet over VM-seieren i 2016. Her sammen med eieren av Phosagro, Andrej Gurjev. Han betalte Carlsen millioner i VM-kampen, ifølge VG. Phosagro har inntil nylig levert innsatsfaktorer til norske Yara. Vis mer

Humanitære konsekvenser

E24 har spurt Yara om det er noen russiske selskaper igjen blant deres leverandører, altså som ikke foreløpig er rammet av sanksjoner. Yara vil ikke svare på dette spørsmålet.

Yara har sagt at de er avhengig av innsatsvarer fra Russland til sin produksjon.

Da E24 intervjuet Yara-sjef Svein Tore Holsether onsdag, uttalte han at saken om bånd til russiske selskaper utgjorde et «kjempedilemma». Det var før selskapet meldte at det stanser innkjøp fra Russland.

Konsernsjef Svein Tore Holsether i Yara. Vis mer

– Det er viktig å nyansere det hele. For det første følger vi selvfølgelig reglene om sanksjoner.

– Når det kommer til spørsmål om å stoppe flyten av essensielle mineraler for produksjon av gjødsel, da blir situasjonen mer kompleks. De humanitære konsekvensene blir for store for et enkelt selskap å ta den beslutningen alene. Vi må ha dialog med andre aktører, inkludert myndighetene, så de direkte og indirekte effektene av dette er vurdert, sa Holsether.

«Bred innkjøpsportefølje»

E24 har fulgt opp Holsethers uttalelser.

– Hvordan løser dere innkjøpssituasjonen nå som Russland er ute av bildet?

– Vi har et globalt system som gir oss fleksibilitet til å optimalisere produksjon og distribusjon, og har også en bred innkjøpsportefølje. Nå vil vi bruke de neste ukene til å se på hvordan vi optimaliserer innkjøp og produksjon, svarer Kristin Nordal, kommunikasjonssjef i Yara.

– Hva betyr dette for matsikkerheten globalt?

Kristin Nordal, kommunikasjonssjef i Yara Vis mer

– Russland er en stormakt i et globalt og svært sårbart matsystem. Som vi har lagt vekt på tidligere - det setter både verdenssamfunnet og oss i et voldsomt dilemma på kort sikt, gitt behovet for å opprettholde stabile matforsyningskjeder.

Nordal sier de er svært bekymret for global matsikkerhet.

– Det handler ikke lenger om hvor vidt vi går inn i en global matkrise – men hvor stor krisen vil bli.

– Det er nå viktig at norske og internasjonale myndigheter går sammen om å beskytte den globale matvareproduksjonen selv i krisetid, og om å arbeide for at verdens matproduksjon blir mindre avhengig av Russland.

Les også Dette er en oligark