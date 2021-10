Ansatte fikk lønnskutt under pandemien: – Har nok en forventning om å bli kompensert

De kabinansatte i Stordalens flyselskap Sunclass fikk et ultimatum og gikk ned 20 prosent i lønn. Nå er alle ansatte tilbake på jobb, men selskapet sier de fortsatt har utfordringer knyttet til pandemien.

Da Petter Stordalen kunngjorde oppkjøpet av Ving-konsernet i 2019, fikk han også med et flyselskap. Vis mer



– Medlemmene våre har nok en forventning om å bli kompensert for lønnsnedgangen selskapet foretok da pandemien startet, sier tillitsvalgt Thorbjørn Meland i Parat.

Våren 2020, om lag seks måneder etter at Petter Stordalen kjøpte seg opp i Ving-konsernet, fikk ansatte i selskapets flyselskap beskjed om at det ville bli slått konkurs om de ansatte ikke godtok en rekke kutt.

Det innebar blant annet et kutt i 20 prosent i lønnen til piloter og kabinansatte.

Tillitsvalgte Meland sier at alle ansatte nå er tatt tilbake fra permittering, og at de har unngått oppsigelser gjennom pandemien.

– Vi er naturligvis veldig glade for at vi er tilbake på vingene og at folk vil på ferie, sier Meland.

Tap-regnskap

Sunclass-ansatte i Sverige og Danmark gikk også med på kutt.

Kommunikasjonssjef Sofie Lund i Sunclass Airlines bekrefter for E24 at det ble innført en lønnsnedgang.

– Bransjen vår har fortsatt, og vil fortsatt ha, utfordringer knyttet til pandemien. Derfor er det helt sentralt å fortsatt fokusere på kostnader, blant annet lønnsnivå. Det vil vi også gjøre fremover, skriver Lund i en e-post.

– Er det aktuelt å heve lønningene til nivået de var på før pandemien før eller ved vårens lønnsoppgjør?

– Vi diskuterer ikke disse forholdene via pressen, men har en dialog internt med representanter for faggruppene, skriver Lund.

I 2020 tapte flyselskapet Sunclass Airlines 475 millioner danske kroner etter skatt, ifølge årsregnskapet. Beløpet tilsvarte 645 millioner norske kroner.

Driftsresultatet landet på minus 528 millioner danske kroner, tilsvarende minus 717 millioner kroner.

Færre ansatte

Da regnskapet ble offentliggjort i mars, var det 875 fulltidsansatte i selskapet, noe som tilsvarte et kutt på over 20 prosent av alle ansatte. De faste kostnadene var kuttet med 25 til 30 prosent.

Sammen med oppkjøpsfondet Altor og TDR, kjøpte Stordalens Strawberry Group opp Ving-konsernet etter at den britiske reiselivsgiganten Thomas Cook gikk konkurs høsten 2019.

Strawberry Group og Altor kjøpte 40 prosent hver av selskapet, og TDR Capital kjøpte de resterende 20 prosentene.

I den nordiske virksomheten til Thomas Cook inngikk Ving i Norge og Sverige, Spies i Danmark og Tjäreborg i Finland, i tillegg til Sunclass Airlines, som het Thomas Cook Airlines før oppkjøpet.