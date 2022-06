Protesterer på rekordhøye Black Week-gebyrer

Kosmetikkaktører ble varslet om milliongebyr for markedsføringen under Black Week. Selskapet Bli Vakker mener de ikke har gjort noe ulovlig. Blush og Cover Brands mener summen er urimelig.

Bli Vakker-gründer Einar Øgrey Brandsdal er blitt milliardær på kosmetikk.

I april varslet Forbrukertilsynet om deres aller første overtredelsesgebyr for brudd på markedsføringsloven i forbindelse med Black Week.

Nettbutikkene Bli Vakker, Blush og Cover Brands – som alle selger kosmetikkprodukter – ble forespeilet gebyrer på henholdsvis fire, to og to millioner kroner.

E24 har fått innsyn i tilsvarene fra butikkene. Alle tre er uenige i Forbrukertilsynets vurderinger.

Og om varselet skulle bli til vedtak, poengterer de at gebyrene må ned i sum.

– Gebyret ligger langt over tilsynets praksis i saker om brudd på markedsføringsloven uten at dette er begrunnet i varselet, skriver advokatfirmaet Wiersholm på vegne av Blush.

Hvis gebyrene blir vedtatt, blir det de høyeste ilagte gebyrene fra Forbrukertilsynet noensinne.

Det hittil høyeste gebyret, på 1,2 millioner kroner, ble gitt helsekostfirmaet Uno Life i 2014, da Forbrukertilsynet het Forbrukerombudet.

Mener førprisene var reelle

Etter Black Week i 2020 påpekte Forbrukertilsynet i brev til Bli Vakker, Blush og Cover Brands, at de mente selskapene hadde brutt markedsføringsloven ved å bruke ikke-reelle førpriser.

Hvis man skal skrive at prisen er satt ned eksempelvis 1000 kroner, kreves to ting, i henhold til Forbrukertilsynets veileder:

At førprisen er den laveste prisen som er benyttet i perioden før salget.

At varen må ha blitt solgt til den oppgitte førprisen.

Nøyaktig hvor mange salg i hvor lang periode som kreves, er ikke definert.

Illustrasjonsbilde av et butikkvindu med Black Friday Week-skilt.

Én uke synes i alle fall ikke å være nok, basert på Forbrukertilsynets reaksjon nå. De fant 30 produkter hos Bli Vakker som alle ble satt opp i pris én uke før de kom på Black Week-tilbud.

Bli Vakker vedgår at de «forberedte prissettingen av varer slik at man kunne ha en kampanje i løpet av uken». Det innebar å sette produktene til ordinære priser.

Det ble gjort på en legitim måte ut ifra deres tolkning av Forbrukertilsynets veileder, fremholder Bli Vakker i sitt tilsvar.

Selskapet har lagt frem dokumentasjon for tilsynet på at det ble solgt betydelige volum av disse varene til ordinær pris før Black Week.

– Fremstår bevisst og systematisk

Forbrukertilsynet mener det er skjerpende at Bli Vakker, Blush og Coverbrands tidligere har fått påpekt hvordan man etterlever regelverket.

– Likevel fortsetter de tilsynelatende den samme praksisen. Lovbruddene fremstår derfor som bevisste og systematiske, noe vi ser svært alvorlig på, sier direktør Trond Rønningen i Forbrukertilsynet.

Bli Vakker, Blush og Cover Brands protesterer sterkt på tilsynets beskrivelser.

– Dersom Forbrukertilsynet kommer til at reglene er overtrådt, er det et utslag av en fortolkning av et ikke klart regelverk, står det i Bli Vakkers tilsvar.

– Det er stor forskjell på at feilene ikke er enkeltstående og at omfanget kan anses som systematisk, skriver Blush.

– Cover Brands kan ikke se at den aktuelle overtredelsen kan ansees som svært klanderverdig eller gir grunnlag for sterk bebreidelse, skriver advokatfirmaet Ræder på vegne av Cover Brands.

De påpeker at Forbrukertilsynet har funnet 30 feil blant mellom 10.000 og 20.000 produkter, og at omtrent 95 prosent av disse var på salg under Black Week.

Slik så det ut i Karl Johan i Oslo under Black Friday 2021.

«Menneskelig svikt»

Coverbrands skriver at feilprisingen skyldes menneskelig svikt og at de ikke har hatt noen «bevisst strategi» i prisingen av sine varer i forbindelse med Black Week og Cyber Monday.

«Det erkjennes imidlertid at det har skjedd en overtredelse og at Cover Brands må ta ansvar for dette. Dette kan ansees som uaktsomt fra Cover Brands sin side», står det videre i selskapets tilsvar.

Blush bedyrer at de har prøvd å følge reglene, men at det likevel har skjedd enkelte manuelle feil.

De mener samtidig at ikke alle av de 30 eksemplene på villedende markedsføring som Forbrukertilsynet mener å ha funnet, er riktige.

Mener gebyrene er uakseptable

Cover Brands og Blush påpeker at de ikke har mottatt noen klager fra kunder på dette.

At Forbrukertilsynet nå går hardt ut med overtredelsesgebyr, mener Blush og Cover Brands at er en uakseptabel endring fra hva som har vært vanlig reaksjon fra tilsynet tidligere.

Og om de skal betale et gebyr, mener Blush og Cover Brands at summen må vesentlig ned. De påpeker at den åtte år gamle Uno Life-saken var mer alvorlig, men at de fikk et 40 prosent lavere gebyr.

– Det er uforholdsmessig og urimelig, skriver Blush.

I tillegg er summen på to millioner kroner for høy sett opp mot Blush og Cover Brands sine regnskap, mener begge selskapene.

Årsresultatet for Blush i 2020, lagt sammen med første kvartal for 2021, ga for eksempel et driftsresultat på 910.000 kroner. Overtredelsesgebyret vil gjøre at Blush sitt resultat blir negativt.