I HARDT VÆR: Tusenfryd foreslo en prøveordning som skulle la folk gå forbi køene.

Køsniking på norsk

Det finnes en helnorsk måte å snike i køen på. Tror jeg.

Torbjørn Røe Isaksen Samfunnsredaktør

Publisert: Publisert: For mindre enn 40 minutter siden

Dette er en kommentar Kommentaren gir uttrykk for skribentens holdning. Kommentaren gir uttrykk for skribentens holdning.

Det tok bare litt mindre tid enn du må vente i kø på Tusenfryds mest populære attraksjoner fra parkens prøveprosjekt med et ekspresspass ble kjent og til de måtte snu.

Noe annet var kanskje ikke å vente. Når en kommentar i Norges største avis (og E24s eier) skriver at «mer unorsk blir det ikke» så er listen liksom lagt.

Fornøyelsesparken kunne like gjerne laget en teknoversjon av «Ja, vi elsker dette landet» og kunngjort at alle besøkende måtte snakke engelsk.

Den forsommer-stormen Tusenfryd har virvlet opp, gjør i det minste at spørsmålet om hvorfor PR- og kommunikasjonsbransjen vokser så voldsomt, blir litt klarere.

Det er for øvrig ikke noe nytt at slike forslag skaper furore. Mange husker da flyselskapene lanserte et billigalternativ hvor mange fikk færre goder – om man kunne kalle maten man fikk på flyet for et gode – mot en lavere pris.

Det var uverdig at noen flypassasjerer havnet bak «forhenget», og forslaget ble i første omgang droppet.

I dag tenker vi trolig ikke over det. Selv om det er sykt irriterende med billigvarianten dersom man må booke om billetten.

Også på andre områder har det vokst frem måter å betale seg forbi køen på, for eksempel private helseforsikringer som har vokst kraftig de siste tyve årene.

Samtidig er det selvfølgelig en avgjørende forskjell på å kjøpe seg til en finere bil, et bedre hotellrom eller til og med en helseforsikring ( »sand i Sahara» som et professor uttaler i saken jeg lenker til). Det blir ikke mindre bil til meg om naboen velgere en fetere utgave enn min Toyota Prius fra en-eller-annen-gang på 2010-tallet.

Men det blir lengre kø for oss andre når noen kjøper et køpass. For det dukker ikke plutselig opp en annen karusell vi kan ta i stedet.

Allikevel handler Tusenfryd-gate nok ikke først og fremst om de rasjonelle forskjellene mellom hotellrom og en kø i en fornøyelsespark. Det handler om et inntrykk av oss selv, av hvem vi er som folk.

Køpass er unorsk, passkø er rotnorsk.

Selv i verdens rikeste land ser vi fortsatt på oss selv som et egalitært samfunn. Vi godtar at noen er rikere, men de skal fader meg ikke snike i køen.

Det er kanskje ikke en helt presis selvoppfatning, men det er noe veldig fint med den.

Samtidig finnes det, vil jeg hevde, også gode, norske måter å snike i køen på. Da jeg var statsråd skulle jeg inn på et arrangement i Oslo arrangert av en tenketank på venstresiden.

Jeg stilte meg i den milelange køen utenfor sammen med min statssekretær. Etter kort tid dukket lederen i tenketanken opp og sa at jeg selvfølgelig kunne komme forbi køen.

En blanding av rekkehusoppvekst, den norske folkesjelen og – kanskje like norsk – en frykt for å bli sett stygt på, satte inn. Jeg takket nei. Det tok seg ikke ut.

I stedet dro vi for å ta en øl og vente til køen ble kortere. Da vi kom tilbake en time senere, var køen like lang. Men da oppdaget jeg min vei til frelse.

Jeg kjente nemlig dørvakten. Vi hadde møtt hverandre mange ganger og hadde en god og hyggelig tone. Jeg gikk bort for å si hei og vi snakket en stund.

Da hun tilbød meg å gå forbi køen, ble all norsk pietisme feiet bort. For dette handlet ikke om at jeg var statsråd, men at jeg kjente dørvakten. Og det kan jo alle gjøre. Tenkte jeg i hvert fall.

Det var egalitær køsniking.

Og det er kanskje innenfor.