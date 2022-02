Beyonder-sjefen har beklaget overfor aksjonsgruppen

Å ødelegge noe som noen andre eier, er straffbart. Straffen kan bli strengere om skadeverket hindrer ytringsfriheten, mener eksperter.

Øystein Nereng, leder av Vern Kvernaland, ved protestbanneret som står like ved fylkesvei 219, Fjermestadvegen. Vis mer

Første uken i februar ble Svein Kvernstuen, administrerende direktør i Beyonder, anmeldt for å ha prøvd å ødelegge et protestbanner som var satt opp av aksjonsgruppen Vern Kvernaland.

Å sette opp et protestbanner, er helt klart en meningsytring. Men kan det også bli regnet som en meningsytring å rive ned et banner man er uenig med? Hvor går grensene for ytringsfriheten i slike tilfeller?

To eksperter svarer.