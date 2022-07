Underskudd på 37 millioner for Foodora Market

Millionene rant ut av Foodoras dagligvaresatsing i selskapets første driftsår. – Visste at det ville bli både krevende og givende, sier sjefen som er fornøyd med omsetningen i fjor.

«DARK STORES»: Selskapet utvider gradvis tjenesten for rask hjemlevering av dagligvarer og skal i august åpne sin ellevte butikk, på Ensjø i Oslo. På 30 minutter tar Foodora imot bestillingen, plukker varene og enten sykler eller kjører dem til kundens hjem.

– Det koster å etablere seg, men vi har stor tro på hurtiglevering av dagligvarer i det norske markedet, skriver Foodora Market-sjef Victoria Hellesøy i en e-post til E24.

I sitt første driftsår 2021 hadde Foodora Market, dagligvaresatsningen til hurtighandelsselskapet Foodora, inntekter på i underkant av 60 millioner kroner.

Med kostnader på 95,7 millioner kroner, kom resultat før skatt for fjoråret på minus 36,8 millioner kroner.

– Vi visste at timingen var god, og at det vil være både krevende og givende å utfordre det etablerte, skriver Hellesøy.

Nytt marked

Den første butikken ble etablert i mars 2021, og ved årsskiftet kunne Foodora Market telle ni butikker.

Selskapet utvider gradvis tjenesten for rask hjemlevering av dagligvarer og skal i august åpne sin ellevte butikk, på Ensjø i Oslo.

– Vi kan vokse mye på den butikkmassen vi nå har, spesielt etter vi åpner vår største butikk hittil i august, skriver Hellesøy.

På spørsmål om det er enklere å tjene penger på dagligvaresatsningen fremfor den tradisjonelle leveringen fra restauranter, svarer Hellesøy at de to virksomhetene ikke utelukker hverandre.

– I tillegg tyder både nasjonale og internasjonale trender på at nordmenn er mer enn klare for dagligvarer levert på minutter, skriver hun.

Foodora Market-sjef Victoria Hellesøy.

Åpner sin hittil største butikk

Butikkene er fordelt utover Tromsø, Trondheim, Stavanger, Bergen, Oslo og Lillestrøm.

Hellesøy understreker at Oslo er et viktig marked for Foodora Market.

På 30 minutter blir ordrene plukket og pakket i såkalte «dark stores», som er butikker kunder ikke kan gå inn og handle i, men hvor ordrene hentes av Foodora-bud som leverer via enten sykkel eller bil.

Tilbudet skiller seg fra Oda og Norgesgruppens netthandel ved at leveringen skjer på minutter, kontra neste dag.

Tar opp konkurransen

Konsernsjef i Norgesgruppen Runar Hollevik uttalte tidligere i år at handelshuset planlegger for å ta opp konkurransen med Foodora.

– Vi har også ambisjoner om å ta del i markedet og planlegger en lansering i løpet av året, uttalte han.

I april i år ble det kjent at svenske Kavall, grunnlagt våren 2021, går inn i det norske markedet for ekspresslevering av dagligvarer. Ved bruk av en budflåte på elsykler skal selskapet levere dagligvarer på døren på kun 10 minutter. I første omgang har de én Oslo-butikk.

– Nå er vi veldig alene i det å levere dagligvarer raskt. Wolt har noe, men ikke i samme skala. Så vi ønsker nye konkurrenter hjertelig velkommen. Det er positivt at man er flere om å bygge et marked og endre forbrukervaner, uttalte Hellesøy til E24 på det tidspunktet.

Klausuler som utestenger konkurrenter

I juni kunne selskapet fortelle at det har vært utfordrende å finne lokaler til butikkene, og at jakten på den den tiende butikken tok hele ti måneder. Den delvise forklaringen var en generell høy etterspørsel etter lokaler.

– I tillegg har vi som utfordrer blitt rammet av ulike etableringshindre, sa Hellesøy.

Hun siktet til såkalte negative servitutter, som er en type klausul som kan begrense hva slags virksomhet som kan drives på en eiendom.

I fjor skrev E24 at Konkurransetilsynet hadde gjort undersøkelser som viste at opptil 300 eiendommer som var knyttet til enten Coop, Norgesgruppen, Rema 1000 eller relaterte selskaper hadde en slik oppføring.

En negativ servitutt kan eksempelvis lyde slik: «Det kan ikke etableres annen dagligvarebutikk på eiendommen enn den Rema ønsker».

Foodora og Foodora Market er heleid av tyske Delivery Hero, som har hurtighandelsselskaper i 74 land.