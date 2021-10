Facebook blir Meta, resultatrush fra kjempene og forsyningsskvis i smågodthyllene

Publisert: I dag 15:36

Det har vært travelt både på morgen og kveld for oss som følger med på verdens børser denne uken, for noen av verdens aller største selskaper har åpnet regnskapsbøkene sine for forrige kvartal.

Samtidig fortsetter det å ta tid for verdens fabrikker og fraktruter å komme i gang etter pandemien, og vi har fått nye pekepinner på hvilke varer som kan bli vanskeligere å få tak i fremover.

Og på slutten av uken kom det frem at verdens største sosiale medier-selskap, Facebook, bytter selskapsnavn.

Her skal du få et overblikk over uken som har gått.

Facebook bytter navn

Ryktene om et mulig navnebytte hos Facebook startet allerede i forrige uke, og på torsdag kom bekreftelsen fra toppsjef Mark Zuckerberg: Facebook endrer selskapsnavn til Meta.

Meta blir morselskapet til Facebook, Instagram, WhatsApp – og en rekke andre kjente apper. Det betyr at Facebook-plattformen beholder navnet sitt.

I tillegg til navnebyttet lanserte selskapet også planene om å bygge et såkalt «metaverse», som omtales som en virtuell versjon av internett.

På Wall Street har Facebook reservert tickersymbolet «MVRS». Den skal ikke tas i bruk før i desember, men kan likevel allerede ha skapt noe forvirring på Wall Street. Samme kveld om navnebyttet ble kjent, fikk nemlig aksjen i det kanadiske selskapet Meta Minerals seg et skikkelig løft.

Navnebyttet kommer i en stormfull tid for Facebook, og enkelte kritikere mener navneskiftet kan være et forsøk på å styre oppmerksomheten vekk fra en rekke avsløringer.

Denne høsten har nemlig en dokumentlekkasje, som har fått navnet «Facebook papers», vist at internettgiganten har visst om systematiske problemer i modereringsarbeidet i flere år. Lekkasjen stammer fra varsleren Frances Haugen – en tidligere produktsjef i Facebook.

Forsyningsskvis i smågodthyllene

Verden er endelig på vei ut av coronapandemien, men det tar tid å få fart i verdens fabrikker og fraktruter. Nå skaper en forsyningskrise flaskehalser over hele verden – og det preger store deler av varehandelen.

Denne uken har vi fått flere pekepinner på hvordan det kan påvirke forbrukere, og en av konsekvensene kan bli ganske umiddelbar: Norgesgruppen har nemlig meldt om smågodtmangel før Halloween.

Populære sorter som «krokodiller», «jordbærfisker», «sure skaller» og «sure skumruter» har manglet hos dagligvarekjempen – og selskapet peker blant annet på transportutfordringer, mindre produksjon og råvareproblemer.

Norgesgruppen har også bemerket at flere av sortene er på vei tilbake til hyllene.

Men forsyningskrisen fortsetter å prege ulike deler av næringslivet. Det er en global mangel på mikrochiper, matvareprisene øker, nybilsalget i Europa har falt til rekordlave nivåer, og butikkene kan mangle varer til den viktige julehandelen.

Men det vil bli bedre etter hvert – selv om viruspandemien kan vise seg å ta lang tid å riste av seg, skrev E24s kommentator denne uken.

Resultatrush fra kjempene

Over 80 selskaper og banker på Oslo Børs har åpnet regnskapsbøkene sine denne uken, og noen av Norges største selskaper har vært blant kandidatene.

Det aller største, Equinor, mer enn tidoblet resultatet sitt fra i fjor.

Oljegiganten leverte et justert resultat på 780 millioner dollar – og dermed sitt beste kvartal siden 2012. Målt i norske kroner, altså 81,7 milliarder kroner, er resultatet det beste noensinne.

Tredje kvartal har vært preget av skyhøye gasspriser i Europa, noe som drar opp tallene til oljegiganten. Også oljeprisen har vært høy.

– Equinor har en viktig rolle som en pålitelig energileverandør til Europa, og vi har tatt grep for å øke gasseksporten for å møte den høye etterspørselen, sa konsernsjef Anders Opedal i forbindelse med rapportfremleggelsen.

Også de amerikanske gigantene har levert tall i løpet av uken – inkludert teknologikjempene Apple, Facebook, Microsoft, Amazon og Google-eier Alphabet.

Flere av rapportene ble godt mottatt i markedet, og Dow Jones-indeksen på Wall Street har notert to rekordhøyder i løpet av uken som har gått.

Godt og blandet

Helgetips

Equinor kunne altså melde om et kraftig resultathopp denne uken, og i helgen kan du lese mer om oljegigantens finansdirektør Ulrica Fearn. Hun er nemlig Ukens navn på E24.

Ellers vil jeg gjerne tipse om en podkast jeg hørte om fra min kollega Martin, som har en spesiell interesse for Berlins «nye» flyplass.

For etter 14 år med bygging, seks utsatte åpningsdager, flere hundre tusen feil og et galopperende budsjett sto Flughafen Berlin Brandenburg Willy Brandt klar for åpning for ett år siden.

Flyplassen fikk mye oppmerksomhet i den omstendelige byggeprosessen, og i podkastserien «How to fuck up an airport» kan du høre om alt som gikk galt.

Du kan også lese mer om åpningen i Martins sak fra oktober i fjor.

Ønsker deg en god helg!

