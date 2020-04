Stengte for oppussing - fikk 355.720 kroner i kontantstøtte

Restauranten Tjuvholmen Sjømagasin stengte for oppussing i slutten av februar og skulle åpne opp igjen etter påske. Samtidig fikk spisestedet betalt ut 355.720 kroner som følge av nedstenging knyttet til coronakrisen. Nå innrømmer de feil og skal betale tilbake pengene.

OPPUSSING: 25. februar lastet Tjuvholmen Sjømagasin opp dette bildet på sin Facebook-side, der de skriver at de skal pusse opp og holde stengt til over påske. Vis mer Skjermdump/Facebook

Publisert: Oppdatert: 29. april 2020 13:05 , Publisert: 29. april 2020 12:49

En rekke selskaper har de siste dagene totalt fått utbetalt millioner av kroner fra statens krisekasse til små og store bedrifter.

En av restaurantene som fikk støtte for omsetningssvikt i mars var Tjuvholmen Sjømagasin, som er en del av Fursetgruppen. Restauranten meldte allerede tidlig i februar at de skulle stenge for oppussing og at de ville åpne opp igjen i april.

E24 har spurt eier Bjørn Tore Furset om hvorfor man har søkt om kontantstøtte, da restauranten var stengt for oppussing, og fikk tirsdag svar om at de mente de hadde hatt gjort alt riktig i samråd med revisor og rådgivere.

Etter at E24 opplyste om regelverket, bestemte Furset seg for å ta en ny runde med Skatteetaten.

– Vi venter på tilbakemelding fra Skatteetaten på denne saken, da vi håper og tror vi har gjort dette riktig, svarte Furset tirsdag.

Men onsdag kom kontrabeskjeden:

– Da har vi hatt god dialog med Skatteetaten, og det viser seg, som du påpeker, at vi har gjort en feiltolkning av regelverket vedrørende stenging av oppussing. Dette har vi nå ordnet opp i med Skatteetaten, sier Furset, som legger til at han er glad for å ha ordnet opp i saken.

TILBAKEBETALER: Etter at E24 kontaktet Bjørn Tore Furset om støtten, opplyser han at de vil tilbakebetale summen. Bildet er fra en tidligere anledning. Vis mer Berit Roald / NTB scanpix

Fikk mer støtte enn de som var åpne

Restauranten hadde naturlig nok ikke omsetning i mars på grunn av oppussingen, noe som betyr at omsetningsfallet er på 100 prosent fra samme tid i fjor.

Dette gjør at Tjuvholmen Sjømagasin kom ekstra godt ut av situasjonen, og fikk mer i kontantstøtte enn for eksempel Ekebergrestauranten, som har samme eier, men som holdt åpent frem til 14. mars, da Fursetgruppen annonserte stenging av alle sine restauranter som ikke allerede var stengt. Her spiller også uunngåelige faste kostnader inn i regnestykket.

Ekebergrestauranten hadde inntekter på 802.107 kroner i mars, og har derfor «bare» 71,43 prosent nedgang i omsetningen, og får derfor utbetalt mindre i kontantstøtte enn Tjuvholmen Sjømagasin.

Det samme gjelder andre restauranter som prøvde å holde åpent under hele eller deler av krisen.

Slik bestemmes størrelsen på kompensasjonen Størrelsen på kompensasjonen man får fra staten avgjøres på følgende måte: Omsetningsfallet i prosent ganges med uungåelige faste kostnader, trukket fra egenandel og deretter ganget med justeringsfaktoren fra regjeringen.

Om man har blitt pålagt å stenge ned bedriften sin, er justeringsfaktoren 0,90, og har man opplevd mer enn 20 prosent omsetningsfall som følge av coronaviruset, men ikke pålagt stenging, er justeringsfaktoren 0,80.

Regnestykke er med andre ord: Kompensasjon= Omsetningsfall i %*(uunngåelige faste kostnader-egenandel)*justeringsfaktor Kilde: Skatteetaten Vis mer vg-expand-down

Må betale tilbake

Skatteetaten har ansvaret for ordningen og kontrollen av den. E24 har spurt Skatteetaten om bedrifter som har planlagt oppussing og dermed ikke har planlagt å holde åpent, og som likevel får støtte, må tilbakebetale støtten:

– Rent generelt, uten å kommentere konkrete saker, kan vi si at dersom man ikke oppfyller vilkårene for støtte, skal støtten tilbakebetales. Foretaket som søker støtte har plikt til å gi sannferdige opplysninger og rette feil som oppdages. Dette følger også eksplisitt av lovens § 10, svarer Hanne Kjørholt, seksjonssjef i juridisk avdeling i Skatteetaten.

Kjørholt sier videre at dersom virksomheten ikke kan underbygge at omsetningsfallet er en følge av utbruddet av coronavirus, vil tilskuddet måtte tilbakebetales.

Furset bekrefter at beløpet på 355.720 kroner vil tilbakebetales.

Han ønsker ikke å kommentere saken ytterligere overfor E24, bortsett fra at det er fare for feil med nye regelverk som innføres raskt:

– Med 15 selskaper som skal legges inn så kan det skje feil, begge veier, sier Furset med henvisning til at konserner som legger inn data fra alle sine datterselskaper.

Restauranten holder fortsatt stengt.

Maemo-eier

Tjuvholmen Sjømagasin er en del av konsernet Fursetgruppen som driver en rekke restauranter. Eieren Bjørn Tore Furset som har bygget konsernet opp fra én restaurant i 1997, har nå ifølge egne nettsider 17 restauranter i konsernet.

Furset eier også halve den prisbelønte michelinrestauranten Maemo.

Avisen Dagens Næringsliv intervjuet i helgen Furset fordi Fursetgruppen var en av enkeltmottagerne som hadde fått mest i kontantstøtte - til sammen 2,5 millioner kroner. På det tidspunktet uttalte Furset:

– Jeg føler meg absolutt ikke som noen vinner. Vi har vel faste kostnader på 6–7 millioner totalt sett, så vi betaler en god andel selv. Det er ikke sånn at jeg isolert sett har fått sånn veldig mye.

