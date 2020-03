Anniken Hauglie blir ny sjef i Norsk olje og gass

Den tidligere statsråden tar over som leder for bransjeforeningen etter at Karl-Eirik Schjøtt-Pedersen.

Publisert: Oppdatert: 31. mars 2020 14:14 , Publisert: 31. mars 2020 13:57

Det opplyser Norsk olje og gass i en pressemelding.

– Med Anniken Hauglie har vi fått en særdeles kompetent og god leder, sier styreleder Monica Th. Bjørkmann i Norsk olje og gass en kommentar.

– Hauglie har en meget sterk politisk erfaring og forståelse. Som tidligere statsråd har hun unike forutsetninger til å lede organisasjonen gjennom den poltiiske debatten og de utfordringene industrien står midt oppe i, fortsetter hun.

Karl-Eirik Schjøtt-Pedersen varslet tidlig i januar at han ville forlate bransjeorganisasjonen.

Hauglie var arbeids- og sosialminister inntil 24. januar i år da hun forlot regjeringen. Som følge av dette vil Karantenenemda avgjøre når hun kan starte i stillingen.

– Olje- og gassindustrien er en viktig næring for norske. Den har avgjørende betydning for inntekter til statskassen og vår velferd, for arbeidsplasser over hele landet og som driver for teknologi og forskning som er viktig for Norge. Næringen vil også være avgjørende for at vi skal nå våre klimamål, sier Hauglie i en kommentar.

Hauglie var ansvarlig statsråd da Nav-skandalen sprakk i fjor høst. Siden 2012 eller tidligere har Nav feiltolket en EU-forordning som gjorde at i underkant av 2.000 trygdemottakere har urettmessig fått krav om tilbakebetaling. Flere har også blitt dømt til fengsel for trygdesvindel på grunn av feil rettsanvendelse.