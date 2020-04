Venter nedtur for næringseiendom: – Nå er det bråstopp

Etter et travelt første kvartal kan coronakrisen mer enn halvere omsetningen av næringseiendom i år, frykter Pangea Property Partners.

Publisert: Publisert: 4. april 2020 12:58

Coronakrisen hindret ikke et godt første kvartal for kjøp og salg av hoteller, kontorbygninger, kjøpesentre og annen næringseiendom både i Norge og Norden.

– Dette året startet som forventet med veldig høy aktivitet, stor og bred etterspørsel etter eiendom, som hoteller og kontorer, sier administrerende direktør Bård Bjølgerud i Pangea Property Partners til E24.

– Vi kommer derimot til å se en betydelig negativ effekt av coronasituasjonen fremover, legger han til.

Det var historisk høy aktivitet med kjøp og salg i Norden i fjor og inn i første kvartal, men nå er det full stopp, påpeker Bjølgerud.

I verste fall kan norske eiendomshandler i Norden bli mer enn halvert i år, noe som tilsvarer en nedgang på flere hundre milliarder kroner, tror Pangea-sjefen.

– Det kan bli mer. Det kan også bli mindre hvis dette blir kortvarig, noe vi strengt tatt ikke tror. Vi håper på en gradvis normalisering over de neste månedene, sier han.

– Aktiviteten i markedet ser ut til å tørke helt inn i andre kvartal, og det vil også ta tid å komme i gang igjen etter sommeren. Derfor kan 2020 være blåst, sier Bjølgerud.

Handlet for 16 milliarder

Det ble imidlertid en frisk start på 2020 når det gjelder kjøp og salg av næringseiendom i Norge. Det ble gjort 55 handler i første kvartal til en samlet verdi av om lag 16 milliarder kroner. Det viser ferske tall fra Pangea Property Partners.

Blant disse var salget av NRK-tomten på Marienlyst til Ferd for 3,75 milliarder kroner, Storebrand og Arctics kjøp av hotell- og kontorbyggene Portalen i Lillestrøm for 1,6 milliarder fra Obos, og Storebrands kjøp av Scandic-hotellet på Helsfyr i Oslo fra Christian Ringnes for 1,1 milliarder kroner.

– Vi har naturligvis ikke tall på utviklingen i andre kvartal ennå, men vi opplever at det nordiske markedet har stoppet nesten helt opp, sier Bjølgerud.

– Ferske undersøkelser fra Europa antyder at transaksjonsvolumet vil falle med 40 til 50 prosent i år i forhold til i fjor. Det vil for alle praktiske formål bety bråstopp fra og med nå og i hvert fall ut tredje kvartal, legger han til.

– Det samme kan skje i Norden og Norge?

– Ja. Dette er særlig drevet av coronakrisen, sier han.

– Hele næringslivet har falt som en heis som brått faller fra tiende til femte etasje. Da tar det nok litt tid før de trykker på knappen opp i tiende igjen, sier Bjølgerud.

Frykter 60 prosent fall

Pangea-sjefen frykter en lignende nedtur som den markedet opplevde under finanskrisen. Volumet av handler i næringseiendom i Norden falt med 60 prosent fra 2008 til 2009.

– Det var ekstremt urolige tider, sier Bjølgerud.

Finanskrisen førte også til at markedet i Norge tørket ut, og omsetningen av næringseiendom falt fra 3,1 milliarder euro i 2008 til 1,4 milliarder euro året etter.

– I 2009 så vi at markedet tørket inn etter krisen. Når utsiktene nå er på 40 til 50 prosent fall i Europa, tror jeg det fortsatt er preget av håp. Ser du dette over tid, kan det godt bli et fall på 60 prosent også denne gangen, altså en ny bråstopp, sier Bjølgerud.

– Hvis vi ser for oss et fall på 50 prosent eller mer i år, så risikerer vi et fall fra 45 milliarder euro i Norden i fjor til 22,5 milliarder euro. Skjer det samme nå, betyr det i så fall 260 milliarder norske kroner i bortfall av transaksjoner i ett enkelt år, sier han.

Kan falle med 50 milliarder

For Norge kan et tilsvarende fall som etter finanskrisen bety at handler for rundt 50 milliarder kroner går fløyten, sammenlignet med i fjor.

– Transaksjonsvolumet i Norge var i fjor på 94 milliarder kroner. Med en bråstopp i andre og tredje kvartal og en halvering av transaksjonsvolumet i år, vil man få en nedgang på 45 til 50 milliarder kroner i omsetningen av næringseiendom i Norge, sier Bjølgerud.

Han peker på at dette kan få konsekvenser langt ut over de store eiendomsaktørene som kjøper og selger eiendommer for milliarder.

– Konsekvensen av et marked med lav aktivitet er dårlig tilgang på kapital, og det vil påvirke nybyggingsaktiviteten. Det vil bli bygget færre hoteller og kontorer. Det kan påvirke sysselsetting og aktivitetsnivå i blant annet byggebransjen, sier han.

Mer forsiktige banker

Pangea-sjefen sier at markedet nå bærer preg av at bankene og obligasjonsmarkedet er mer forsiktige med utlån til næringseiendom, og skyr risiko i nedturen.

Manglende tilgang på kapital utenfra bidrar sterkt til å begrense aktiviteten.

– Aktørene setter seg på tribunen, for de får ikke fornuftige lån i bankene. Da venter de heller til aktiviteten blir mer normal igjen, sier Bjølgerud.

Næringseiendom utgjør en betydelig del av bankenes utlånsportefølje. Bjølgerud tror bankene og aktørene i markedet er i bedre form nå enn under tidligere nedturer. Eiendomssektoren er mer moderat belånt, og bankene mer solide.

– Eiendomssektoren er derfor mindre sårbar enn den gang, og det gjør også at bankene er mindre sårbare enn for 10–12 år siden, sier han.

– Under finanskrisen snakket man om at banker måtte overta sikkerheten og ville ende opp med å eie næringseiendommer selv. Det skjedde ikke. Bankene gikk i dialog med eiendommenes eiere og var pragmatiske. Vi tror noe av det samme vil skje nå, med mindre krisen blir veldig langvarig, legger Bjølgerud til.